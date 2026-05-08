Sáng 8-5, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư C. (tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp tọa lạc tại phường Bãi Cháy) xuống đất thiệt mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7-5, tại khu vực dưới chân chung cư C., lực lượng bảo vệ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khuôn viên tòa nhà. Khi nhanh chóng kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt gần sảnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xác định người đàn ông đã tử vong, tiến hành phong tỏa, căng dây bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi nhưng được yêu cầu không tiếp cận khu vực này.

Theo ghi nhận, chung cư C. là tổ hợp căn hộ và khách sạn tại phường Bãi Cháy, vị trí xảy ra vụ việc thuộc khu vực sinh sống của cư dân.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.