Sáng ngày 14/11, ông Đ. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an phường, yêu cầu ông đến trụ sở Công an để làm thủ tục định danh điện tử. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Đ. lại nhận được một cuộc gọi khác từ người tự xưng là cán bộ Công an phường Linh Đông (Thủ Đức), thông báo rằng ông có liên quan đến một vụ án ma túy.

Sau đó, ông Đ. tiếp tục nhận thêm một cuộc gọi, lần này là từ một người tự xưng là “đại tá” Công an, đang công tác tại Bộ Công an. Người này kết bạn với ông Đ. qua Zalo và yêu cầu ông chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để "kiểm tra dòng tiền" liên quan đến vụ án.

Khi ông Đ. chia sẻ mình có 5 cây vàng, đối tượng liền yêu cầu ông bán vàng để chuyển tiền vào tài khoản Công an. Lo sợ và hoang mang, ông Đ. đã bán vàng với số tiền gần 400 triệu đồng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, khi về nhà, ông Đ. lại nhận thêm một cuộc gọi từ kẻ lừa đảo, hỏi ông còn tiền trong tài khoản ngân hàng không. Khi ông Đ. nói còn tiền gửi tiết kiệm, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông rút 180 triệu đồng để chuyển vào tài khoản nhằm "xác minh" và sẽ hoàn trả lại sau.

Tin lời kẻ lừa đảo, ông Đ. đã ra ngân hàng rút số tiền trên và chuyển vào tài khoản mà đối tượng chỉ định. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một thời gian mà không thấy tiền được chuyển trả, ông Đ. mới nhận ra mình đã bị lừa. Lúc này, ông mới đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.