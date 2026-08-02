Người đàn ông nhận “án tử” ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau 6 tháng cố tình làm ngơ 1 thứ

Thói quen chủ quan trước những bất thường nhỏ ở tiêu hóa có thể khiến bạn trả giá đắt bằng chính tính mạng. Câu chuyện về hành trình điều trị ung thư dạ dày của ông Trương (Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc) chính là ví dụ điển hình.

Ảnh minh họa

Ông Trương năm nay 68 tuổi, thời trẻ làm công việc tay chân, rất ít khi ốm nặng phải dùng đến thuốc nên luôn cho rằng mình vô cùng khỏe mạnh. Khi thấy tình trạng khó tiêu, đầy bụng sau bữa ăn xuất hiện, ông chỉ đơn giản cho đó là sự "xuống cấp" của cơ thể theo tuổi tác. Ngay cả khi tình trạng này kéo dài vài tháng, ngày càng nghiêm trọng, người nhà giục đi khám liên tục, ông vẫn quả quyết đây là vấn đề dạ dày mà người ngoài 60 tuổi nào cũng gặp.

Sau 6 tháng chịu đựng, ông Trương gầy rộc đi, ăn vài miếng đã thấy no, ăn vào là nôn mửa kèm những cơn đau dụng quặn thắt ứa nước mắt. Lúc này, ông mới chịu tới khám tại Bệnh viện đa khoa Quảng Tiến (Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc).

Tại đây, Bác sĩ Trương Kiến Sinh thuộc Chuyên khoa Tiêu hóa đã lập tức chỉ định cho ông tiến hành nội soi dạ dày. Kết quả hình ảnh ghi nhận những tổn thương bất thường nghiêm trọng ở lớp niêm mạc. Qua xét nghiệm mô bệnh học, ông nhận chẩn đoán cuối cùng là ung thư dạ dày giai đoạn 3, tế bào ác tính thậm chí đã di căn sang các hạch bạch huyết và cơ quan lân cận.

Căn nguyên từ thói quen ăn uống quen thuộc và "kẻ thù" mang tên vi khuẩn HP

Phân tích về trường hợp của ông Trương, bác sĩ Trương Kiến Sinh nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày vốn rất phức tạp. Bên cạnh việc tiêu thụ nhiều thực phẩm muối chua, đồ chế biến sẵn chứa nhiều muối, vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh cho ông.

Vi khuẩn HP lây truyền qua đường miệng. Thói quen gắp thức ăn chung, dùng chung nước chấm hay không sử dụng đũa thìa cá nhân trong bữa ăn gia đình tạo điều kiện cho vi khuẩn lây nhiễm chéo qua nước bọt. Khi thâm nhập vào dạ dày, HP âm thầm tàn phá niêm mạc, gây viêm loét kéo dài và tiến triển thành ung thư.

Ảnh minh họa

Do mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn và di căn nhiều nơi, ông Trương phải trải qua ít nhất 2 ca phẫu thuật cắt bỏ khối u phức tạp. Bác sĩ Dương Diệu Côn thuộc Chuyên khoa Phẫu thuật tổng quát của bệnh viện đã sử dụng hệ thống robot da Vinci xâm lấn tối thiểu để can thiệp, vừa đảm bảo loại bỏ triệt để khối u và hạch di căn, vừa giảm tối đa tổn thương mô cho bệnh nhân cao tuổi.

6 dấu hiệu ung thư dạ dày dễ bị bỏ qua, nhầm lẫn

Nằm trên giường bệnh với cả tá thiết bị theo dõi sau ca phẫu thuật đầu tiên, ông Trương không kìm được nước mắt. Ông vừa đau đớn, vừa sợ "án tử" lại vừa tiếc khoản tiền điều trị khổng lồ, bởi hàng ngày ông vốn sống rất tằn tiện. Khi một người họ hàng thân thiết tới thăm, ông thở dài nói: "Giá như 6 tháng trước tôi đi viện ngay thì đã khác".

Thế nhưng, thực tế lâm sàng không ít người chủ quan với dấu hiệu ung thư dạ dày giống như ông Trương. Bởi các triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày rất mờ nhạt và dễ nhầm lẫn. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân có thể vượt quá 90%. Tuy nhiên, việc trì hoãn khám chữa suốt nửa năm đã khiến bệnh tình của ông Trương trở nên vô cùng nguy hiểm.

Thông qua trường hợp của ông Trương, bác sĩ Trương Kiến Sinh nhắc nhở, bạn cần đến ngay các cơ sở y tế nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau:

- Đầy hơi, chướng bụng dai dẳng: Cảm giác bụng luôn căng tức, khó chịu sau mỗi bữa ăn và tình trạng này kéo dài liên tục mà không rõ lý do.

- Cảm giác nhanh no (no sớm): Dù chỉ mới ăn một lượng thức ăn rất nhỏ nhưng bạn đã cảm thấy no ngang, ngấy thức ăn và không thể tiếp tục bữa ăn.

- Ợ nóng, đau rát vùng thượng vị: Xuất hiện các cơn đau gắt hoặc âm ỉ ở khu vực trên rốn, kèm cảm giác nóng rát ngực họng do dịch axit đẩy ngược, rất dễ bị nhầm với trào ngược hay viêm loét thông thường.

- Buồn nôn hoặc nôn sau khi ăn: Tế bào ung thư phát triển làm cản trở đường lưu thông của thức ăn xuống ruột, dẫn đến cảm giác buồn nôn, thậm chí nôn ra thức ăn chưa tiêu hóa.

Ảnh minh họa

- Sụt cân nhanh kèm mệt mỏi thất thường: Cơ thể sụt giảm trọng lượng rõ rệt trong thời gian ngắn dù không ăn kiêng, đi kèm tình trạng kiệt sức, uể uả do khối u tiêu hao năng lượng và gây thiếu máu nhẹ.

- Đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu: Phân có màu đen sẫm, hôi tanh như bã cà phê do máu chảy từ khối u trong dạ dày đã bị dịch vị biến tính - đây là tín hiệu xuất huyết tiêu hóa cực kỳ nguy hiểm.

Nhóm người nguy cơ cao cần chủ động tầm soát

Bác sĩ Trương Kiến Sinh và bác sĩ Dương Diệu Côn đều nhắc nhở rừng ung thư dạ dày có thể "tấn công" bất kỳ ai. Tuy nhiên, khuyến cáo những nhóm người sau cần đặc biệt nâng cao cảnh giác và thực hiện nội soi dạ dày kiểm tra định kỳ hàng năm:

- Người trên 50 tuổi có tiền sử hút thuốc lá hoặc thường xuyên uống rượu bia.

- Người có tiền sử gia đình từng mắc ung thư dạ dày.

- Bệnh nhân có tiền sử viêm teo dạ dày mãn tính hoặc loét dạ dày tái phát nhiều lần.

- Người nhiễm vi khuẩn HP chưa được điều trị triệt để.

Bên cạnh việc chủ động tầm soát, cách phòng bệnh đơn giản nhất trong sinh hoạt hàng ngày là duy trì thói quen dùng đũa thìa riêng, ăn uống lành mạnh và đi khám ngay khi cơ thể phát ra những tín hiệu cảnh báo đầu tiên.

Nguồn và ảnh: Health GVM, Family Doctor