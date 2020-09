Người đàn ông ngáo đá cầm hung khí chặn xe tải ở quốc lộ 13 rồi “quậy” khiến người dân hoảng sợ

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 26/9, Tr.V.T. (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương) mặc quần jeans cởi trần miệng nói lảm nhảm, cầm theo cây gậy và hung khí đi trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM. Sau đó, T. chặn xe ô tô, xe tải lưu thông trên quốc lộ lại.



Nhiều người tham gia lưu thông nghi T. ngáo đá nên không dám tiếp cận mà hô lớn khuyên can. Bất ngờ, T. leo lên nóc xe tải mang BKS: 60C-37...nhún nhảy la hét. Tài xế khuyên can nhưng T. không chịu xuống.

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin, công an có mặt khuyên can T. nhưng người này không chịu chấp hành. Do chiếc xe tải dừng trên quốc lộ 13 nên giao thông ùn ứ kéo dài. Lúc này, công an yêu cầu tài xế di chuyển xe tải tới một khu vực vắng để đậu.

Gần 11h cùng ngày, công an mới tước đoạt được gậy, hung khí và khống chế T. đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, T. liên tục nói nhảm như kẻ ngáo đá. Hiện công an đang cho kiểm tra chất ma tuý với T. để xử lý theo quy định của pháp luật.