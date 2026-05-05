Ngày 5/5, lãnh đạo Công an phường Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa cho biết, tối 4/5, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Smolyakov Konstantin (sinh năm 1991, quốc tịch Nga ) để điều tra, làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Konstatin tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4/5, sau khi sử dụng rượu bia cùng bạn bè, Konstatin điều khiển xe mô tô một mình trở về nơi lưu trú. Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, đối tượng đã tông vào một phụ nữ khoảng 70 tuổi khi bà đang đi bộ qua đường tại phường Nha Trang.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Konstatin ở mức 268,8 mg/100 ml máu, vượt rất cao so với quy định cho phép.

Hiện Công an phường Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.