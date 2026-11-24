Một câu chuyện gia đình đầy éo le vừa diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc). Một người đàn ông đã ly hôn nảy sinh tình cảm với một bà mẹ đơn thân. Sau khi tìm hiểu, cha mẹ của người đàn ông này bàng hoàng phát hiện bạn gái mới của con trai chính là vợ cũ của người đàn ông từng ngoại tình với con dâu cũ của họ.

Lo sợ đối phương tiếp cận con trai mình vì mục đích trả thù, khiến con trai đi vào vết xe đổ bị chia mất nửa căn nhà như lần ly hôn trước, hai vợ chồng già đã quyết định ký "Thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng" với cháu gái. Theo đó, cô cháu gái sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà lúc tuổi già, đổi lại sau khi ông bà qua đời, căn hộ trị giá 3 đến 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,5 đến 14 tỷ đồng) đứng tên ông bà sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của cô.

Người cháu gái trong vụ việc kể lại hoàn cảnh gia đình

Theo tờ Dương Thành Vãn Báo, bà Dịch (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại Quảng Châu cùng chồng chỉ có một người con trai duy nhất, cháu gái là Tiểu Hà vừa tốt nghiệp đại học. Được biết, con trai bà Dịch ly hôn vào năm 2023. Đến năm 2025, anh bắt đầu hẹn hò với một người phụ nữ cũng đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Ban đầu, vợ chồng bà Dịch cùng cháu gái không hề có ác cảm với người phụ nữ này, nhưng không lâu sau họ ngỡ ngàng phát hiện ra cô chính là vợ cũ của nhân tình con dâu cũ.

Lo ngại người phụ nữ này mang tâm lý trả thù khi đến với con trai mình, bà Dịch kịch liệt phản đối mối quan hệ. Tuy nhiên, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người con trai đã dọn ra ở riêng suốt nửa năm nay, hiện gia đình cũng không rõ anh đã tái hôn hay chưa.

Bà Dịch chia sẻ, nhiều năm trước vợ chồng bà từng bỏ tiền mua nhà cưới cho con trai, nhưng khi ly hôn, con dâu cũ đã được chia một nửa tài sản. Hiện tại, ông bà chỉ còn lại căn hộ cuối cùng ở quận Hải Châu. Vì lo lắng con trai tái hôn sẽ làm thất thoát nốt số gia sản ít ỏi còn lại, đồng thời trăn trở về việc chăm sóc tuổi già của bản thân cũng như tương lai của cháu gái, hai ông bà quyết định ký thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng với cháu gái, gắn liền trách nhiệm phụng dưỡng với quyền thừa kế tài sản.

Bà Dương Quyên, phụ trách dự án điểm dịch vụ Quảng Đông thuộc Trung tâm Di chúc Trung Hoa, cho biết phạm vi người thừa kế theo pháp luật không bao gồm cháu nội, cháu ngoại, và thế hệ cháu cũng không có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với ông bà. Nếu vợ chồng bà Dịch muốn cháu gái gánh vác trách nhiệm chăm sóc tuổi già, họ cần ký thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng với cô. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc đã cam kết, người cháu mới được nhận tài sản theo thỏa thuận.

Bà Dương Quyên nhấn mạnh, nếu người nhận nuôi dưỡng không làm tròn nghĩa vụ chăm sóc như đã giao ước, người cao tuổi có quyền khởi kiện để hủy bỏ thỏa thuận và tước tư cách nhận di tặng. Ngược lại, nếu người cao tuổi tự ý định đoạt khối tài sản đã cam kết, họ cũng phải bồi thường chi phí phụng dưỡng mà người nhận nuôi dưỡng đã bỏ ra. Bà cũng bổ sung thêm rằng, nếu người lớn tuổi không muốn đính kèm điều kiện phụng dưỡng mà chỉ đơn thuần muốn để lại tài sản cho con cháu, họ chỉ cần lập di chúc di tặng trực tiếp mà không cần ký thỏa thuận di tặng nuôi dưỡng.

Nguồn: HK01