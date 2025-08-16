Tại Tử Cấm Thành hay trên những con phố đông đúc của Bắc Kinh, không ít người giật mình khi bắt gặp một người đàn ông mặc bộ đồ Mao, tóc chải ngược, đeo kính gọng đen tròn - một hình ảnh gợi nhớ đến vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, Phổ Nghi.

Người đó là Phó Cường, 29 tuổi, quê ở An Huy, Trung Quốc. Vẻ ngoài giống Phổ Nghi đến mức khó tin đã giúp anh trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận mỗi khi xuất hiện trong video.

Sự giống nhau giữa Phó Cường (trái) và Phổ Nghi (phải) khiến nhiều người bất ngờ (Nguồn: Weibo)

Các hướng dẫn viên du lịch quanh Tử Cấm Thành thậm chí còn đùa với du khách: “Nếu đến sớm hơn chút nữa, bạn đã gặp Phổ Nghi rồi!” Nhưng “Phổ Nghi” này không phải tượng trưng bày mà là một chàng trai đang dấn thân vào con đường sáng tạo nội dung.

Phó Cường kể rằng hồi học cấp hai, giáo viên lịch sử nhận thấy anh có ngoại hình rất giống Phổ Nghi. Sau này, khi nghe nhiều người nhận xét như vậy, anh từng chụp ảnh tại Thiên Đàn và đưa vào công cụ AI để nhận dạng khuôn mặt. Kết quả là AI đã xác nhận hình ảnh chính là Phổ Nghi.

Phó Cường thậm chí đã chụp một bức ảnh ở Thiên Đàn và nhờ AI xác minh (Nguồn: Weibo)

Trước khi nổi tiếng, Phó Cường từng làm đủ nghề: từ môi giới bất động sản, nấu ăn đến phát tờ rơi. Ý tưởng khai thác ngoại hình của mình đã từng được nhiều người gợi ý khi trào lưu video ngắn bùng nổ, nhưng anh đều từ chối - cho đến năm 2024, khi một đoạn clip anh quay tại Tử Cấm Thành bất ngờ lan truyền với hơn 10 triệu lượt xem.

Để “hóa thân” hoàn thiện hơn, Phó Cường đặt may bộ đồ Trung Sơn, chọn kính gọng đen tròn và duy trì kiểu tóc bằng cách cắt hai lần mỗi tháng. Anh còn chủ động tìm hiểu các tư liệu lịch sử, xem phim tài liệu và các bộ phim liên quan đến Phổ Nghi, như Đàm phán Tokyo, để bổ sung kiến thức.

Phó Cường đã đặt may bộ đồ Trung Sơn và đeo kính tròn để hóa thân hoàn thiện hơn (Nguồn: Weibo)

Đầu năm 2025, Phó Cường chuyển hẳn tới Bắc Kinh. Khi xuất hiện tại Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên hay Công viên Bắc Hải, anh luôn trở thành tâm điểm chú ý. Du khách xin chụp ảnh, người qua đường ngoái nhìn, còn các hướng dẫn viên không quên lồng thêm câu đùa về “Phổ Nghi ngoài đời thực” vào phần thuyết minh.

Nguồn: ETtoday