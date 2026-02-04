Tờ Dailymail trích dẫn kết quả của một nghiên cứu về đặc điểm tính cách của những người đàn ông có thể hiện tuyệt vời trong "chuyện chăn gối". Đó là những người đàn ông biết lập kế hoạch, giữ được sự bình tĩnh và không hành động vội vàng.

3 đặc điểm tính cách của người đàn ông giỏi "chuyện chăn gối"

Phát hiện này đến từ nghiên cứu của các chuyên gia tâm thần học và tiết niệu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nghiên cứu tập trung phân tích các đặc điểm tính cách, đặc biệt là mức độ bốc đồng, ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát xuất tinh.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học chia 80 nam giới từ 18 đến 45 tuổi thành nhiều nhóm gồm: người khỏe mạnh và những người gặp tình trạng xuất tinh rất sớm, từ trước khi "yêu" cho tới trong vòng 60 giây sau khi chính thức "lâm trận".

Biết lập kế hoạch

Người đàn ông giỏi "chuyện chăn gối" là người biết lập kế hoạch (Ảnh minh họa).

Kết quả cho thấy, những người có xu hướng suy nghĩ trước khi hành động, quen với việc lên kế hoạch và không phản ứng bộc phát, thường khó rơi vào tình trạng xuất tinh quá nhanh.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng lập kế hoạch phản ánh mức độ tự kiểm soát hành vi, yếu tố có vai trò quan trọng trong việc trì hoãn khoái cảm tình dục.

Bình tĩnh

Một điểm chung khác ở nhóm kiểm soát tốt khi gần gũi là sự bình tĩnh. Họ ít bị cuốn theo cảm xúc tức thời và không để căng thẳng chi phối phản ứng cơ thể.

Ngược lại, những người xuất tinh sớm nhất thường có điểm số cao về cảm giác cấp bách, dễ lo lắng và khó giữ được trạng thái ổn định khi bước vào tình huống thân mật.

Nghiên cứu ghi nhận, lo âu và trầm cảm xuất hiện phổ biến hơn rõ rệt ở nhóm này. Trung bình, họ có mức độ trầm cảm cao gấp khoảng 6 lần và lo âu cao gần 5 lần so với nhóm khỏe mạnh.

Không hành động vội vàng

Tính cách bốc đồng là yếu tố nổi bật nhất trong nghiên cứu. Những người thường hành động theo bản năng, thích cảm giác mạnh và thiếu kiên nhẫn có xu hướng mất kiểm soát nhanh hơn trong khi gần gũi.

Theo nhóm nghiên cứu, điều này cho thấy mối liên hệ giữa khả năng tự điều chỉnh hành vi và phản xạ xuất tinh. Khi não bộ khó kìm hãm ham muốn tức thời, cơ thể cũng khó trì hoãn phản ứng sinh lý.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh: đây là mối liên quan, không phải kết luận rằng tính cách là nguyên nhân duy nhất.

Không chỉ là vấn đề sinh lý

Xuất tinh sớm không chỉ là vấn đề sinh lý (Ảnh minh họa).

Xuất tinh sớm được định nghĩa là hiện tượng nam giới đạt cực khoái sớm hơn mong muốn. Dailymail thông tin, các nghiên cứu trước đó cho thấy, thời gian trung bình để nam giới đạt cực khoái là khoảng 5,5 phút. Tuy nhiên, với khoảng 1/3 số đàn ông, thời gian này chỉ dưới 3 phút.

Giới chuyên môn cho rằng, nguyên nhân thường là sự kết hợp giữa yếu tố tâm lý và thể chất, trong đó stress, lo âu và trầm cảm đóng vai trò đáng kể.

Thay vì chỉ dựa vào thuốc, nhóm nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các phương pháp nâng cao khả năng tự kiểm soát, như liệu pháp nhận thức - hành vi, có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác tại Ý từng chỉ ra rằng bài tập Kegel cho nam giới cũng giúp cải thiện thời gian quan hệ. Sau 12 tuần luyện tập, phần lớn người tham gia có thể kéo dài thời gian thêm khoảng 2 phút so với ban đầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đời sống chăn gối không chỉ phản ánh sức khỏe sinh lý, mà còn là tấm gương của trạng thái tinh thần và cách một người kiểm soát chính mình.

Nguồn: Daily Mail