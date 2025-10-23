Ngày 23/10, trả lời Phóng viên Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, một người đàn ông vừa tấn công các y bác sĩ tại bệnh viện.

"Đối tượng đó đã đâm khoảng 5-6 người, trong đó có các y bác sĩ. Hiện bệnh viện đang họp khẩn để làm rõ sự việc. Đối tượng này vào chăm sóc vợ con tại bệnh viện. Vợ người đàn ông này sinh đôi đang ở viện mấy ngày qua", lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết thêm.

Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/10, tại khoa Nhi, tầng 7 bệnh viện sản nhi Nghệ An, một người đàn ông đã bất ngờ gây náo loạn, thấy trẻ em là đòi ném xuống tầng. Các y bác sĩ và mọi người lao vào ngăn cản thì người đàn ông cầm dao đâm luôn các y bác sĩ. Hiện một số y bác sĩ đã được đưa đi cấp cứu, với vết thương khá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, bắt giữ đối tượng.