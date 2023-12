Người đàn ông có 'sở thích' leo cột điện cao thế sau mỗi lần nhậu

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24/12, người dân khu vực ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa phát hiện một người đàn ông leo lên cột điện cao thế nên gọi điện cho công an địa phương trình báo.

Công an xã Trung Nghĩa đã nhanh chóng đến hiện trường, thuyết phục ông N. leo xuống nhưng bất thành. Sau đó, công an xã đã gọi đến Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long để nhờ hỗ trợ.

Hình ảnh người đàn ông leo tới đỉnh của cột điện cao thế 500kV.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 2 phương tiện chuyên dụng cùng 13 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường, bố trí lực lượng giải cứu người đàn ông.



Sau khoảng 30 phút với sự vận động, thuyết phục của gia đình và lực lượng công an, người đàn ông từ từ leo xuống an toàn.

Người nhà ông N. cho biết, trước đó người đàn ông này đã 2 lần leo cột điện cao thế nhưng tầm thấp hơn và tự leo xuống. Lúc leo cột điện, ông N. đều đã có sử dụng rượu bia.