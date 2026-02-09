Người đàn ông 53 tuổi tử vong vì mê tắm theo cách "chẳng giống ai" sau khi đi chạy về

Cuộc sống bận rộn, nhiều người thường có thói quen tắm khuya mà không biết rằng việc tắm khuya dù bằng nước nóng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại. Thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong sau khi tắm sai cách. Đáng chú ý, một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ đã thu hút sự chú ý.



Người đàn ông xấu số này tên Lưu Hạo, 53 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc đã bất ngờ đột quỵ khi đang tắm.

Khai thác tiền sử bệnh, vợ ông Lưu Hạo chia sẻ, buổi chiều ngày xảy ra vụ việc, bệnh nhân đã đi chạy bộ khoảng 2 tiếng. Đến 19h, bệnh nhân về nhà và lập tức vào phòng tắm để tắm rửa dù cơ thể vẫn đang ướt đẫm mồ hôi. Chỉ hơn 10 phút sau, ông Lưu ngã gục trong phòng tắm. Nghe thấy tiếng động mạnh nên vợ ông Hạo chạy vào phòng tắm kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến bà bủn rủn chân tay. Nhìn thấy chồng nằm yên bất động trên sàn, bà đã gọi cấp cứu, theo trang Sohu.

Tại viện, các bác sĩ đã dốc sức cứu chữa nhưng sau đó ông Lưu Hạo đã tử vong. Bác sĩ tại bệnh viện địa phương kết luận ông Lưu Hạo tử vong do đột quỵ nhồi máu não.

Vừa đi chạy về mồ hôi nhễ nhại, người đàn ông 53 tuổi liền đi tắm ngay không ngờ đột quỵ và tử vong ngay sau đó. Ảnh minh họa.

Sau cái chết đột ngột của người đàn ông 53 tuổi này, gia đình ông vô cùng bàng hoàng vì ông Lưu Hạo vốn là một người khỏe mạnh, nay lại đột ngột tử vong khi đang tắm.



Lý giải về nguyên nhân đột quỵ khi tắm, bác sĩ Ngô Triều Huy, Trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết nguyên nhân gây đột quỵ ở bệnh nhân Lưu là do bệnh nhân tắm ngay sau khi tập thể dục.

"Khi tập thể dục, cơ thể sẽ tăng cường lưu thông máu và tăng nhịp tim để giúp các mô cơ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, tắm nước nóng hoặc nước lạnh ngay sau khi tập luyện có thể làm tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch", bác sĩ Ngô Triều Huy nhấn mạnh.

Từ trường hợp này, bác sĩ Ngô Triều Huy cảnh báo: "Mọi người không nên tắm ngay sau khi tập thể dục vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là người trung niên, người cao tuổi hoặc những người vốn có sẵn bệnh lý nền tim mạch".

Chuyên gia cho biết sau khi tập thể dục, mọi người nên ngồi nghỉ khoảng 20-30 phút rồi mới đi tắm.

Cách tắm đúng, không phải ai cũng biết

Tiếp xúc với nước: Thông thường khi tắm, mọi người có thói quen xả vòi hoa sen ướt từ đầu tới chân nhưng điều này rất nguy hiểm. Nước xả trực tiếp vào đầu khiến máu lên não bị đẩy nhanh, nguy cơ ảnh hưởng tới mao mạch, động mạch, dễ gây tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ từng chia sẻ với Vietnamnet , cách tắm đúng nhất là cho nước tiếp xúc với vùng ngoại vi trước. Bạn nên làm ướt cơ thể từ chân trước và tắm từ dưới lên, gội đầu sau cùng.

Không nên tắm quá lâu: Mùa đông, bạn không nên tắm hằng ngày khi nhiệt độ xuống thấp. Việc tắm quá nhiều làm sức đề kháng da yếu đi tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dễ nhiễm trùng. Do đó để bảo vệ sức khỏe bạn không nên tắm quá lâu vì có thể ảnh hưởng tới tuần hoàn máu do chênh lệch nhiệt độ.

Hạn chế tắm nước quá nóng hoặc lạnh: Tắm nước quá nóng kích thích hệ thần kinh gây giãn mạch dẫn tới tụt huyết áp. Mạch máu trên da giãn nở hết cỡ gây thiếu oxy khiến bạn chóng mặt hoặc ngất xỉu. Còn tắm nước quá lạnh gây chênh lệch nhiệt độ, co mạch có thể dẫn tới tắc mạch máu.

Hãy tắm trong phòng kín gió: Khi tắm nên tắm trong phòng kín gió, mùa đông nên có thêm đèn sưởi. Tắm xong, bạn lau khô người mặc thật ấm trước khi ra ngoài, tránh chênh lệch nhiệt độ.



