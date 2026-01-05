Người đàn ông 48 tuổi tử vong vì thường xuyên ăn mì theo cách "vạn người mê"

Thời gian qua đã có nhiều trường hợp tử vong do ăn quá nhiều mì trong thời gian dài. Mới đây nhất vụ cậu bé 13 tuổi ở Ai Cập đã tử vong sau khi ăn một lượng lớn mì ăn liền chưa nấu chín trong một thử thách trên mạng xã hội.

Cậu bé này đã ăn liền 3 gói mì ăn liền sống để bắt chước trào lưu trên mạng xã hội. Chỉ khoảng 30 phút sau, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội và nôn mửa khi đến viện các bác sĩ cũng không cứu được.

Người đàn ông 48 tuổi tử vong vì ăn quá nhiều mì ăn liền. Ảnh minh họa.

Trước đó cũng có một trường hợp điển hình tử vong do ăn mì quá nhiều trong thời gian dài. Người đàn ông 48 tuổi xấu số này sống ở Đài Loan (Trung Quốc).

Điều đáng nói trước khi qua đời người đàn ông này 3 bữa mỗi ngày, anh ta đều thưởng thức mì ăn liền, kết quả là lượng muối sodium nạp vào cơ thể quá cao vàmắc chứng cao huyết áp. Sau 3 tháng, người đàn ông 48 tuổi này bỗng dưng qua đời.

Các chuyên gia dinh dưỡng và y tế khuyến cáo, phần lớn mì ăn liền có vị đậm đà, hàm lượng muối cao, nghèo giá trị dinh dưỡng nhưng lại giàu chất phụ gia và bảo quản. Trong đó, thành phần chính của mì gói là tinh bột, muối, bột ngọt, dầu ăn, ít vitamin, chất xơ, đạm và khoáng chất, nhưng lại dồi dào sodium (natri).

Sodium là chất có trong muối ăn, rất cần thiết với sức khỏe con người vì nó tham giao vào quá trình chuyển hóa. Thông thường, cơ thể chúng ta nên hấp thu 2.400 mg sodium một ngày. Nếu thiếu chất này, bạn có thể mắc chứng rối loạn tiêu hóa, nhưng quá thừa sodium lại là nguyên nhân làm tăng huyết áp.

Trên nhiều sản phẩm mì ăn liền đang được tiêu thụ trên thị trường, lượng sodium là 800 – 1.000 mg, tương đương với 1/3 tổng số sodium cần dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu ăn mì gói 3 bữa mỗi ngày như người đàn ông trên, lượng chất này trong cơ thể sẽ vượt quá mức cho phép, khiến người dùng dễ có nguy cơ mắc cao huyết áp, sức khỏe bị đe dọa.

Theo các chuyên gia, để ngăn chặn nguy cơ này, khi ăn mì gói, mọi người nên cân nhắc sử dụng gói gia vị và không uống cạn nước trong bát mì.

Mì ăn liền là thực phẩm phổ biến toàn cầu nhờ dễ chế biến, giá rẻ và tiện lợi. Chỉ mất vài phút, người dùng đã có ngay bát mì nóng hổi, giúp "chữa cháy" cơn đói. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm nhanh gọn, mì gói tiềm ẩn nhiều vấn đề như:

- Ăn nhiều mì gây nóng trong người: Rất nhiều người tin rằng ăn mì tôm nhiều sẽ nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm nói chung và mì ăn liền nói riêng không phải là nguyên nhân gây nóng. Xét một cách toàn diện, nóng trong người bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chế độ ăn mất cân bằng, sinh hoạt thiếu điều độ, đến việc sử dụng thuốc hay các yếu tố về bệnh lý. Theo đó để cơ thể không bị rơi vào tình trạng nóng thì chúng ta cần thực hiện chế độ ăn đa dạng, cân bằng dinh dưỡng. Khi chế biến mì ăn liền, bạn cũng nên kết hợp với các thực phẩm thuộc nhóm khác để có bữa ăn hoàn chỉnh, cân bằng dinh dưỡng.

- Phụ gia, chất bảo quản: Nhắc tới mì ăn liền nhiều người sẽ lo rằng thực phẩm này chứa phụ gia, chất bảo quản không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay, việc sử dụng chất bảo quản hay chất phụ gia trong sản xuất thực phẩm đều phải tuân theo quy định của Bộ Y tế với hàm lượng cho phép, an toàn với người sử dụng. Bên cạnh đó cũng chưa có bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào đủ tin cậy để khẳng định những chất phụ gia thực phẩm sử dụng trong mì ăn liền là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe.

- Gây béo phì: Trong mì ăn liền thành phần chính là tinh bột (khoảng 40-50g/gói mì) và chất béo (khoảng 10-13g/gói mì) nên nhiều người gắn mì tôm với nguyên nhân gây thừa cân. Sự thật là lượng tinh bột, chất béo trong một gói mì không hề dư thừa so với nhu cầu của cơ thể. Trung bình, một gói mì chỉ cung cấp lượng tinh bột tương đương 1 chén cơm trắng; trong khi một người có thể ăn 1-2 chén cơm (khoảng 60-80g tinh bột) cho mỗi bữa. Tương tự, chúng ta có thể ăn 20g chất béo cho mỗi bữa mà không sợ tăng cân.

- Khó tiêu: Theo các chuyên gia y tế, liên quan tới khó tiêu có rất nhiều nguyên nhân khác nhau từ vấn đề về bệnh lý đường tiêu hóa.

Dù không phải là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng mì gói vẫn được nhiều người sử dụng do tính tiện lợi. Để giảm tác hại, chuyên gia khuyến nghị:

- Không nên ăn mì tôm quá 1-2 lần/tuần.

- Hạn chế dùng gói gia vị kèm theo, có thể thay bằng rau xanh, thịt, trứng để bổ sung dinh dưỡng.

- Uống nhiều nước, kết hợp chế độ ăn đa dạng, nhiều thực phẩm tươi.

- Theo chuyên gia dinh dưỡng, không có thực phẩm xấu mà chỉ có bữa ăn xấu, ăn sai cách thì sẽ trở thành không tốt. Bạn có thể bổ sung vào mì ăn liền một lượng đạm/trứng, các loại rau củ…, để có được bữa ăn ngon, đủ dưỡng chất với mì ăn liền.

Minh Hoa (t/h Sức khỏe & Đời sống, Vietnamnet, Kinh tế & Đô thị)