Người đàn ông 45 tuổi tử vong trong đêm sau khi uống rượu: Bác sĩ cảnh báo khẩn

Sau buổi nhậu cùng bạn bè trong kỳ nghỉ, người đàn ông 45 tuổi trở về phòng trọ ( tại TP.HCM) trong trạng thái vẫn tỉnh táo. Anh ăn uống nhẹ, trò chuyện với vợ con như thường lệ rồi lên giường nghỉ ngơi. Không ai ngờ, đó là những khoảnh khắc cuối cùng của người chồng, người cha trong gia đình.

Khoảng vài chục phút sau khi đi ngủ, người đàn ông bất ngờ than mệt, tức ngực. Chưa kịp gọi người thân, anh nấc lên vài tiếng, sùi bọt trắng ở miệng rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn. Người vợ hoảng loạn lập tức gọi cấp cứu.

Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhanh chóng điều xe đến hiện trường. Khi xe vừa dừng bánh trong con hẻm nhỏ, không khí tĩnh lặng của đêm khuya bị xé toạc bởi tiếng khóc nghẹn của người vợ trẻ. Trước mắt các nhân viên y tế, bệnh nhân nằm bất động, không còn phản xạ.

Cấp cứu ép tim cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh BSCC).

Qua thăm khám ban đầu, ê-kíp xác định bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các biện pháp hồi sinh tim phổi nâng cao được triển khai khẩn trương: ép tim liên tục, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc cấp cứu với hy vọng mong manh kéo sự sống trở lại.

Tuy nhiên, sau hơn 30 phút nỗ lực không ngừng, tim bệnh nhân vẫn không đập lại. Người đàn ông 45 tuổi được xác định tử vong ngay tại nhà. Khi bác sĩ thông báo tin dữ, người vợ trẻ gục xuống, khóc nấc, gần như không thể đứng vững.

Một bữa nhậu tưởng chừng bình thường đã kết thúc bằng bi kịch đau lòng, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình trong đêm khuya.

Cảnh báo tác hại của rượu bia

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trạm cấp cứu vệ tinh số 32 TP.HCM, cho biết đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong thực tế, các ê-kíp cấp cứu thường xuyên phải tiếp cận những ca ngừng tim, đột tử xảy ra ngay tại nhà, đặc biệt sau những buổi ăn nhậu kéo dài vào dịp lễ, Tết.

“Nhiều người vẫn nghĩ đột quỵ hay ngừng tim chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Tuy nhiên, những biến cố này hoàn toàn có thể ập đến với người đang trong độ tuổi lao động, nhất là khi có lối sống thiếu lành mạnh hoặc mang bệnh lý nền nhưng chưa được phát hiện”, bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Theo các chuyên gia, rượu bia thường đóng vai trò như “giọt nước tràn ly”, kích hoạt hàng loạt rối loạn nguy hiểm trong cơ thể. Việc uống nhiều rượu bia trong thời gian ngắn có thể gây rối loạn nhịp tim, khiến tim đập nhanh, hỗn loạn, làm tăng nguy cơ rung thất và ngưng tim đột ngột. Với những người mắc bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường hoặc rối loạn đông máu, nguy cơ nhồi máu cơ tim càng tăng cao do rượu bia gây co thắt mạch máu và làm tăng gánh nặng cho tim.

Không dừng lại ở đó, rượu bia còn làm huyết áp tăng đột ngột, dễ gây vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ. Trong trạng thái say, trung tâm hô hấp có thể bị ức chế, khiến người uống rơi vào suy hô hấp, thậm chí ngừng thở trong lúc ngủ mà người xung quanh không kịp phát hiện.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo để hạn chế rủi ro sau khi uống rượu bia, trước hết, người dân cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia, đặc biệt nếu đang mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp hoặc tiểu đường. Việc uống quá mức, để say xỉn kéo dài là yếu tố nguy hiểm hàng đầu.

Ngoài ra, không nên đi ngủ một mình sau khi uống nhiều rượu bia, nhất là khi cơ thể có biểu hiện mệt mỏi bất thường.

Các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, choáng váng, mệt lả sau khi uống rượu bia cần được xem là tín hiệu cảnh báo. Trong những trường hợp này, người bệnh phải gọi cấp cứu ngay, tuyệt đối không chủ quan chờ đợi “qua cơn”.

Quan trọng hơn, mỗi người nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, ngay cả khi cảm thấy mình đang khỏe mạnh. Nhiều bệnh lý nguy hiểm tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Khi biến cố xảy ra, đôi khi mọi nỗ lực cứu chữa đều đã quá muộn.