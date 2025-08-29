Người đàn ông 44 tuổi tím tái toàn thân sau khi ăn thủ lợn luộc chưa chín kỹ

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, ngày 19/8, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân T.V.H. (44 tuổi, trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng nguy kịch: sốt cao liên tục, lơ mơ, tím tái toàn thân.

Trước đó, bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Lục Nam cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, tức ngực, sốt cao sau khi ăn món thủ lợn luộc chưa chín kỹ. Dù đã được hạ sốt và truyền dịch, nhưng diễn biến xấu nhanh chóng buộc các bác sĩ phải chuyển người bệnh xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục cấp cứu.

Người đàn ông đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng sốc, huyết áp tụt sâu. Ngay lập tức, ê-kíp đã tiến hành xử trí cấp cứu tích cực, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, sau đó chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn, đồng thời có dấu hiệu viêm màng não mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán: sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, viêm màng não mủ trên nền bệnh nhân tăng huyết áp. Các bác sĩ đã nhanh chóng áp dụng phác đồ điều trị kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp chăm sóc tích cực.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, ăn uống được, hết sốt, các chỉ số huyết học trở về bình thường, kết quả cấy máu âm tính. Người bệnh dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới và tiếp tục điều trị kháng sinh đủ liệu trình tại địa phương.

Bác sĩ CKI Thái Văn Tiệp, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết: "Đây là trường hợp điển hình của nhiễm liên cầu lợn thể nặng khi xuất hiện đồng thời cả hai thể: nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao. Rất may, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí đúng phác đồ nên đã qua cơn nguy kịch".

Qua ca bệnh này, bác sĩ Tiệp cũng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi" để phòng ngừa nguy cơ nhiễm liên cầu lợn và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Khi có biểu hiện sốt cao kéo dài, không dứt, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, tím tái hoặc rối loạn ý thức, người bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.