Thời gian qua, sau rất nhiều vụ việc người dân khốn khổ vì những khoản nợ thuế, dư luận cho rằng đã đến lúc cần có một giải pháp ở cấp chính sách. “ Nếu Nhà nước đang triển khai các chiến dịch rất quyết liệt để rà soát, làm sạch dữ liệu doanh nghiệp và mã số thuế, thì cũng nên có một chiến dịch tương tự để rà soát, xử lý và hỗ trợ những công dân bị mạo danh gây nên tình trạng nợ thuế.

Điều tôi buồn nhất không phải là việc bị người khác đánh cắp danh tính. Mà là sau khi bị đánh cắp danh tính, bạn vẫn phải mất hàng năm trời để chứng minh rằng mình vô tội, trong khi quyền đi lại, công việc và cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng từng ngày”, nickname Đ.A.T.H kiến nghị trên hội nhóm mạng xã hội.

Một ý kiến khác nhấn mạnh, người dân cần chính sách minh bạch, dễ hiểu và hệ thống dữ liệu được đồng bộ giữa các cơ quan. Việc thông tin chưa thống nhất giữa các nền tảng có thể khiến người dân gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi dừng hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, có những người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ hoặc hạn chế kiến thức pháp luật có thể gặp nhiều rủi ro hơn khi thực hiện các thủ tục thuế. “Đồng ý là phải đóng mã số thuế đối với những trường hợp không còn hoạt động, nhưng cách xử lý như thế nào, lộ trình từng bước ra sao cần được quy định rõ”, người này nói.

Quản lý thuế là cần thiết nhưng không nên để người dân gánh mọi hậu quả của lỗi dữ liệu, mạo danh hay thủ tục kéo dài.

Trả lời Báo Điện tử VTC News về vấn đề này, luật sư Nguyễn Doãn Hồng, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Đà Nẵng, cho rằng, việc một người bị mạo danh đứng tên để lập doanh nghiệp làm phát sinh nghĩa vụ thuế và dẫn đến bị hoãn xuất cảnh có thể ảnh hưởng đến quyền nhân thân, quyền tự do đi lại, danh dự, uy tín và các quyền, lợi ích hợp pháp khác.

Do đó, cơ quan chức năng, trong đó trực tiếp là ngành thuế, cần có cơ chế xác minh nhanh để bảo vệ người bị mạo danh, tránh để họ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý phát sinh từ hành vi của người khác.

Muốn như thế cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan điều tra và công an cấp xã, phường nơi người dân sinh sống hoặc nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở.

Cũng theo luật sư Hồng, khi có căn cứ chứng minh việc mạo danh, nếu cơ quan thuế vẫn áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh, người dân có thể thực hiện các quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định và yêu cầu xem xét thiệt hại phát sinh.

Trong khi đó, thạc sĩ, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng Luật sư Interla thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho rằng, việc áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh đối với cá nhân nợ thuế cần được xem xét trên cơ sở cụ thể của từng trường hợp, nhất là khi cá nhân cho rằng thông tin của mình bị chiếm dụng để thành lập doanh nghiệp.

Trách nhiệm của cơ quan thuế là cần làm rõ việc người dân chủ động cho mượn thông tin, tư cách pháp lý để người khác đăng ký kinh doanh hay thực sự bị chiếm dụng thông tin, mạo danh. Những trường hợp thực sự là nạn nhân của hành vi chiếm dụng thông tin cá nhân cần có cơ chế bảo vệ để không phải mất thời gian giải quyết những nghĩa vụ không do mình tạo ra.

Cục Thuế nói gì?

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục Thuế, trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan này tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện sự việc khi tra cứu thông tin trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, làm việc với cơ quan Thuế hoặc khi thực hiện thủ tục xuất cảnh và bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp đứng tên đang nợ thuế.

Cục Thuế cho rằng, trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân trước hết thuộc về mỗi người. Khi thông tin bị đánh cắp hoặc bị người khác sử dụng để thành lập doanh nghiệp, việc điều tra, xác minh hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan công an và các cơ quan chức năng liên quan. Cơ quan Thuế có chức năng quản lý nghĩa vụ thuế phát sinh và xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực thuế.

Cục Thuế khuyến nghị người dân khi phát hiện mình bị mạo danh cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ông Sơn thông tin, cơ quan quản lý đã điều chỉnh quy trình nhằm tăng cường xác thực danh tính. Cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương là đầu mối tiếp nhận và phối hợp xác minh những trường hợp có dấu hiệu giả mạo hồ sơ. Nếu có kết luận chính thức xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị làm giả, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị thu hồi. Thông tin sau đó được chuyển cho cơ quan Thuế để giải quyết các vấn đề liên quan, trong đó có việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị mạo danh.

Cơ quan Thuế cũng đề xuất hoàn thiện quy trình phối hợp liên ngành để xử lý nhanh các trường hợp có dấu hiệu mạo danh; kịp thời điều chỉnh dữ liệu khi xác định người dân là nạn nhân; đồng thời xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi giả mạo, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Với những doanh nghiệp không còn hoạt động, Cục Thuế khuyến cáo, khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay khôi phục hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Bị mạo danh, người dân cần làm gì?

Cục Thuế cho biết, khi xác định một cá nhân bị mạo danh, cơ quan Thuế sẽ rà soát thông tin, hồ sơ và nghĩa vụ thuế phát sinh trên hệ thống, đồng thời phân biệt nghĩa vụ thực tế của người bị mạo danh với nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng để kê khai thu nhập nhưng thực tế không phát sinh khoản thu nhập đó, người dân có thể gửi phản ánh trực tuyến trên eTax Mobile tại chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán”, mục “Hỗ trợ quyết toán thuế”.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xác minh, hướng dẫn và xử lý theo quy định. Nếu xác định phản ánh là chính xác, cơ quan thuế đề nghị tổ chức liên quan điều chỉnh lại thông tin thu nhập cho đúng thực tế.

Với trường hợp thông tin cá nhân bị lộ lọt, sau đó bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp rồi doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế hướng dẫn người dân trình báo cơ quan đăng ký kinh doanh và công an để xác minh, điều tra. Tùy tính chất vụ việc, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an và các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý hành vi mạo danh, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Trên cơ sở kết quả xác minh và tài liệu do người dân cung cấp, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh thông tin và nghĩa vụ thuế theo quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị mạo danh.

Cục Thuế khuyến nghị người dân khi phát hiện mình bị mạo danh cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cung cấp tài liệu chứng minh mình không thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan. Nếu vụ việc có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn thuế Trọng Tín, khuyến cáo, trên thực tế, việc khởi kiện để yêu cầu bồi thường có thể phức tạp và mất thời gian. Vì thế, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin thuế cá nhân trên hệ thống thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Ông Được cũng nhấn mạnh, hiện cơ quan thuế thực hiện thông báo nghĩa vụ thuế qua nhiều kênh điện tử như email, hệ thống eTax, eTax Mobile, đồng thời công khai thông tin theo quy định. Tuy nhiên, một bộ phận người dân chưa đăng ký email nhận thông báo hoặc không thường xuyên kiểm tra tài khoản thuế điện tử, dẫn đến bỏ sót thông tin.

“Cơ quan thuế hiện nay chủ yếu thông báo qua môi trường điện tử. Người dân nên đăng ký email, sử dụng eTax và chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế định kỳ để tránh phát sinh rủi ro”, ông Được nói.

Trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế và tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế phải thực hiện nhiều bước theo quy định, từ thông báo nợ thuế, ban hành quyết định cưỡng chế đến các bước xử lý tiếp theo. Do đó, việc tạm hoãn xuất cảnh không phải là biện pháp được áp dụng “đột ngột”.