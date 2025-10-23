UBND TP. Cần Thơ cho biết, một số hộ dân trên địa bàn phản ánh tiền điện sinh hoạt tăng cao trong các tháng 7, 8 và 9 vừa qua. Do đó, đã yêu cầu Công ty Điện lực Cần Thơ kiểm tra, phúc tra và đối soát để làm rõ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tăng cường minh bạch trong quản lý, vận hành và ghi chỉ số điện năng.

Ảnh minh họa.

Công ty Điện lực Cần Thơ phải giải đáp thỏa đáng, kịp thời các phản ánh của người dân, đặc biệt đối với các trường hợp có mức tăng hóa đơn trên 30% so với các tháng trước đó. Kết quả rà soát, đối soát phải được báo cáo chi tiết về Sở Công Thương trước ngày 30/10/2025 để phục vụ công tác theo dõi, giám sát.

Đơn vị điện lực có trách nhiệm chủ động tiếp nhận và phản hồi phản ánh của khách hàng trong vòng 24 giờ, đồng thời hoàn tất việc kiểm tra, xử lý và trả lời chính thức trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc. Song song đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đo đếm, ghi chỉ số và phát hành hóa đơn điện tử , khuyến khích người dân sử dụng các ứng dụng theo dõi để dễ dàng kiểm tra, giám sát, góp phần minh bạch hóa thông tin.

UBND TP. Cần Thơ cũng giao Sở Công Thương theo dõi, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, kịp thời báo cáo UBND thành phố nếu phát sinh tình huống vượt thẩm quyền xử lý…

Liên quan đến tiền điện, UBND TP. Cần Thơ cũng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo đó, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng bằng 30kWh, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ ở trên), sử dụng điện sinh hoạt hằng tháng không quá 50kWh được hỗ trợ tương ứng 30kWh.