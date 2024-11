Làm ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho người dân

Những ngày qua, trên nhiều con đường, tuyến phố tại TP Hà Nội , việc thi công cải tạo mặt đường, vỉa hè đang được triển khai rầm rộ. Báo Tiền Phong nhận được nhiều ý kiến phản ánh của bạn đọc về những bất cập nảy sinh.

Chẳng hạn như tại các ngõ 2, 12, 20, 30 phố Trần Quý Kiên (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nơi mà toàn bộ vỉa hè đang bị đào xới để lát lại. Việc thi công gây ô nhiễm không khí cho khu vực có mật độ dân cư cao. Bên cạnh đó, các loại vật liệu xây dựng như cát, gạch, đá và bao tải tập kết bừa bãi, gây cản trở giao thông.

Vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi tại ngõ 30 phố Trần Quý Kiên (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Hơn 1 tuần qua, cứ bước ra cửa là chúng tôi phải đeo khẩu trang vì không chịu được khói bụi…”, chị Trần Khánh Linh, người dân sống tại phố Trần Quý Kiên cho biết. “Công việc kinh doanh của chúng tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, bởi công nhân tập kết gạch, đá, cát… ngay trước cửa tiệm của chúng tôi”, chị Lê Thị Hà, chủ một tiệm salon tóc gần ngõ 30 Trần Quý Kiên nói.

Tại đường Lê Trọng Tấn (đoạn qua địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông), việc thi công cải tạo vỉa hè cũng gây ra nhiều hệ lụy. Theo ghi nhận của phóng viên (PV), nhiều đoạn vỉa hè đang thi công dang dở, gây mất mỹ quan. Nhiều hố ga mở nắp, tạo ra những “cái bẫy” rất nguy hiểm cho người đi đường. Điều đáng nói là đơn vị thi công không hề đặt biển cảnh báo hay rào chắn lại những khu vực này mà chỉ chăng dây và đặt vào các cành cây tạm bợ.

Cần chấn chỉnh ngay

Theo tìm hiểu của PV, Dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (phường La Khê, quận Hà Đông) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông làm chủ đầu tư, với đơn vị thi công là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại vận tải Minh Hùng. Người quản lý kỹ thuật của dự án (thuộc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại vận tải Minh Hùng) cho biết, nhiều hố ga “há miệng” là do một số đối tượng lấy trộm mất nắp cống, chứ không phải do đơn vị thi công. “Chúng tôi đang tìm phương án che chắn trong thời gian sớm nhất”, người này nói. Về việc không lắp đặt biển cảnh báo thi công, không rào, chắn các khu vực nguy hiểm, người này nói sẽ sớm tìm cách khắc phục.

Còn dự án cải tạo vỉa hè tại các ngõ 2, 12, 20, 30 phố Trần Quý Kiên do UBND phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) làm chủ đầu tư, với đơn vị thi công là Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm. Anh Trần Văn Tuyến, người phụ trách quản lý kỹ thuật của dự án (thuộc Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm) cho biết, trong quá trình thi công, đơn vị đã tiếp thu phản ánh của người dân và tìm cách khắc phục những thiếu sót. “Chúng tôi đã đặt lại biển cảnh báo ở những nơi dễ quan sát, tập kết các vật liệu xây dựng như gạch, đá, cát… một cách gọn gàng hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân”, anh Kiên nói.