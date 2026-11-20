Tọa lạc trong Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, ngay từ những ngày đầu hoạt động, khu vực Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TTBHTH & ST) AEON Hạ Long đã thu hút nhiều khách hàng dừng chân khá m phá các quầy thực phẩm và trải nghiệm ẩm thực. Tại đây, nhiều khách hàng dành thời gian trải nghiệm các khu vực nổi bật như quầy hải sản tươi sống, khu ẩm thực tự chọn Delica, quầy AEON Bakery với các sản phẩm bánh nướng mới ra lò mỗi ngày và các gian hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của cả gia đình.

Không chỉ giới thiệu các mặt hàng thiết yếu mà, AEON Hạ Long còn mang đến các sản phẩm đặc trưng địa phương và trải nghiệm tiêu dùng đa dạng. Tại tầng 1, khu vực siêu thị mang đến danh mục thực phẩm phong phú, được tuyển chọn chú trọng độ tươi ngon, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu vực rau củ quả mang tới sự tươi ngon từ các vùng nông sản nổi tiếng tại Đà Lạt, Mộc Châu, bên cạnh các loại rau củ đã gọt, cắt sẵn, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn.

Đối với ngành hàng hải sản, bên cạnh các sản phẩm tươi sống được khai thác tại Hạ Long và khu vực lân cận, AEON Hạ Long giới thiệu thêm hải sản sơ chế và đóng gói có nguồn gốc từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giới thiệu thêm lựa chọn đa dạng hơn so với các cửa hàng địa phương. Trong khi đó, khu vực thịt tươi sống giới thiệu các loại thịt bò chất lượng cao, kèm sẵn gia vị ướp và công thức gợi ý, giúp khách hàng có thêm ý tưởng cho thực đơn gia đình.

Bên cạnh các mặt hàng tươi sống, AEON Hạ Long chú trọng phát triển trải nghiệm ẩm thực tại khu Delica với các món ăn chế biến sẵn theo chất lượng nhà hàng. Điểm nhấn đáng chú ý là khu vực "Hương vị địa phương Hạ Long", quầy AEON Bakery. Khu Delica được thiết kế theo mô hình bếp mở (live kitchen), cho phép khách hàng trực tiếp quan sát quá trình chế biến.

Các nhóm bạn trẻ đặc biệt yêu thích và ghé thăm khu vực dùng bữa tại chỗ (eat-in) với khoảng 240 chỗ ngồi, nơi mang đến không gian thuận tiện cho các bữa ăn thường ngày và những dịp gặp gỡ thân thiết.

Tiếp nối không gian thực phẩm và ẩm thực tại tầng 1, tầng 2 của AEON Hạ Long mở ra hành trình mua sắm đa dạng hơn với các nhóm hàng thời trang, sản phẩm dành cho mẹ và bé, đồ chơi, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng phục vụ đời sống.

Nhân dịp khai trương, AEON Hạ Long cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho loạt mặt hàng thiết yếu, và quà tặng dành riêng cho khách hàng đăng ký thành viên mới trên ứng dụng AEON Vietnam (áp dụng đến hết ngày 11/12/2026)

Để hành trình tham quan của khách hàng thêm phần thuận tiện, trung tâm bố trí khu vực bãi giữ xe miễn phí, rộng rãi với sức chứa lên đến 6500 xe máy và 1500 ô tô. Bên trong siêu thị, hệ thống quầy thanh toán bán tự động (semi-self cashier), máy bán hàng tự động giúp rút ngắn thời gian chờ đợi giờ cao điểm, trong khi tủ giữ đồ nhận diện khuôn mặt và biển chỉ dẫn, dịch vụ hỗ trợ bằng 3 ngôn ngữ (Việt – Anh – Trung) giúp khách hàng mua sắm tiện lợi hơn.

Với sự kết hợp giữa các ngành hàng thiết yếu, sản phẩm đặc trưng địa phương, không gian ẩm thực và những tiện ích phục vụ nhiều nhóm khách hàng, AEON Hạ Long mang đến thêm lựa chọn mua sắm và trải nghiệm cho người dân địa phương cũng như du khách. Qua đó, trung tâm kỳ vọng góp phần làm phong phú hơn các hoạt động mua sắm, ăn uống và trải nghiệm tại thành phố du lịch Hạ Long.