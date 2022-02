Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã chỉ đạo các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn ứng trực 100% quân số tại các điểm nút giao thông đầu cửa ngõ, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và công an các quận, huyện, thị xã bảo đảm phương án đón người dân lên Thủ đô học tập, lao động an toàn.