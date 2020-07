Người dân chung cư ở Hà Nội chưa hết hoảng hồn khi chuông báo cháy "câm lặng" phải tự hô hào nhau thoát thân

Lo lắng về hệ thống chuông báo cháy

Liên quan đến một vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 4/7 tại khu chung cư của công ty TNHH Thực phẩm Thông Tấn. Chiều ngày 4/7 PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật có mặt tại chung cư này. Người dân sinh sống quanh khu vực vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ cháy nửa đêm qua.

Tìm đến tầng 7 của chung cư – hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, PV cảm nhận được mùi khét do đám cháy đêm qua vẫn còn. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chính (72 tuổi) là hàng xóm đối diện căn phòng bị cháy đêm qua, gương mặt mệt mỏi và vẫn chưa hoàn hồn khi vụ cháy xảy ra quá bất ngờ. Tuy không thiệt hại về người nhưng theo lời ông Chính, từ đêm qua nhiều hộ dân sinh sống ở đây đều lo lắng.

Ông Chính nhớ lại: “Đêm qua, vào lúc hơn 0 giờ tôi ngủ phòng ngoài, còn các con và hai cháu ngủ phòng trong thì bỗng nghe thấy mọi người hô hoán cháy, tôi mở cửa ra thì một luồng khói đen đặc tràn vào nhà. Khi đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy yêu cầu gia đình tôi chạy xuống dưới nhà luôn. Tôi vội gọi các con các cháu dậy và vội bế các con xuống tầng 1. Luồng khói tràn vào nhà có hiện tượng khó thở, tôi chỉ kịp lấy khăn mặt nhúng nước cho ướt rồi chạy vội theo cửa thoát hiểm đi cầu thang bộ xuống”.

Ông Chính kể lại sự việc xảy ra đêm qua.

Theo lời ông Chính, đám cháy phải mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ mới được dập tắt: “Gần 2h sáng gia đình chúng tôi mới quay trở về nhà, nhưng quả thật lúc cháy chúng tôi không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy. Có thể mấy hôm trước do trẻ con nghịch thì chuông báo cháy nửa tiếng mới báo. Nhưng gần đây, không hiểu lý do vì sao do chập hay hỏng thế nào mà không nghe thấy tiếng chuông báo cháy”.



Chuông báo cháy ở tầng 7.

Trong khi đó, chị K.L (cách 2 nhà nơi xảy ra vụ cháy) cho biết: “Thấy mọi người xôn xao kêu cháy, chúng tôi cũng vội chạy ra ngoài. Một luồng khói đen đặc khắp hành lang, khó thở. Chúng tôi lo lắng, chạy xuống dưới nhà mà hiện vẫn chưa hoàn hồn. Chúng tôi cũng chẳng nghe thấy chuông báo cháy để chủ động chạy thoát thân”.



Đến hôm nay, chị K.L vẫn cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy cháy đêm qua: “Rất may không thiệt hại về người, sự việc đêm qua khiến chúng tôi nơm nớp lo sợ”.

Chỉ mong được an toàn

Trong cuộc trò chuyện với PV, chị K.L cho hay không chỉ có chị mà nhiều người dân sinh sống ở đây đều là các hộ đi thuê. Tuy nhiên, họ đều mong muốn được sống trong một môi trường an toàn, khi hệ thống PCCC, an ninh của toà nhà được đảm bảo.

“Chúng tôi chỉ là hộ đi thuê, nhưng cũng rất mong ban quản lý toà nhà tạo điều kiện, tăng cường kiểm tra giám sát để chúng tôi an tâm làm ăn, sinh sống”, chị K.L nói.

Căn phòng nơi xảy ra vụ cháy đã khoá cửa.

Trong khi đó, ông Chính cho hay từ sáng đến giờ ông ở nhà lau dọn nhà cửa, giặt lại quần áo nhưng vẫn còn mùi khét. Căn nhà ông thuê phải luôn trong tình trạng mở cửa để thoáng nhà. Hai cháu nhỏ sáng nay dậy đi học trong tình trạng mệt mỏi.



Ông bày tỏ: “Tôi cũng như nhiều hộ dân đều mong muốn được sống ở nơi an toàn, cũng mong ban quản lý toà nhà kiểm tra hệ thống PCCC thường xuyên hơn. Để khi có vấn đề xảy ra, chúng tôi còn phản ứng kịp, ở các tầng cũng có nhiều người già lớn tuổi, nhỡ chẳng may không chạy kịp thì biết làm thế nào. Chúng tôi cũng chỉ có nguyện vọng là được khoẻ mạnh, an toàn”.

Theo quan sát của PV, căn phòng 701 – nơi xảy ra vụ cháy ở ngoài cửa còn 3 chiếc bình chữa cháy mini, cửa phòng đã đóng chặt. Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về quy trình kiểm tra, giám sát hệ thống PCCC của toà nhà này, PV liên hệ ban quản lý nhưng được bảo vệ của toà nhà cho hay “hiện ban quản lý toà nhà không có ở đây, hôm sau quay lại”.

PV sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!