Người dân chú ý: Danh sách các tuyến đường cấm, hạn chế phương tiện từ 14h chiều nay - 26/8

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tối 26/8, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội sẽ diễn ra trận chung kết lượt về Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ sự kiện, Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực sân vận động.

Theo đó, thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện bắt đầu từ 14h ngày 26/8 và kéo dài đến hết ngày 26/8.

Những phương tiện nào bị tạm cấm?

Trong khoảng thời gian trên, lực lượng chức năng tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trên một số tuyến đường quanh khu vực Mỹ Đình.

Các phương tiện giao thông khác cũng sẽ bị hạn chế lưu thông tùy theo tình hình thực tế.

Danh sách các tuyến, đoạn đường được thông báo tạm cấm đối với những nhóm phương tiện nêu trên và hạn chế các phương tiện giao thông khác gồm:

Lê Quang Đạo

Lê Đức Thọ

Tân Mỹ

Mễ Trì

Trần Hữu Dực

Hàm Nghi

Nguyễn Cơ Thạch

Đỗ Xuân Hợp

Nguyễn Hoàng

Châu Văn Liêm

Đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo.

Đây đều là những tuyến đường nằm trong hoặc kết nối trực tiếp với khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Vì vậy, trong chiều và tối 26/8, mật độ người và phương tiện tại khu vực này được dự báo có thể tăng cao.

Người dân có lịch trình đi qua các tuyến trên, đặc biệt trong khung giờ từ chiều đến tối, nên lưu ý phương án tổ chức giao thông để tránh phải thay đổi lộ trình khi đã tới gần khu vực hạn chế.

Người dân nên đi đường nào để tránh khu vực Mỹ Đình?

Cùng với việc tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức hướng đi vòng nhằm giúp các phương tiện tránh khu vực diễn ra sự kiện.

Cụ thể, với các phương tiện di chuyển từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và chiều ngược lại, lực lượng chức năng hướng dẫn lựa chọn lộ trình qua Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và tài xế chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp trong thời gian áp dụng phương án phân luồng, hạn chế đi vào khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình để tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt, người dân có nhu cầu di chuyển qua các trục Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Trần Hữu Dực hay khu vực Đại lộ Thăng Long trong chiều 26/8 nên chủ động xuất phát sớm hơn hoặc lựa chọn các tuyến đường thay thế.

Các tài xế cũng cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, hàng rào phân luồng và tuân thủ hướng dẫn trực tiếp của lực lượng CSGT tại hiện trường bởi việc tổ chức giao thông có thể được điều tiết linh hoạt tùy tình hình thực tế.

Nguồn: Phòng CSGT Công an TP Hà Nội/Báo Công an Nhân dân