Người cha từ Nghệ An vào lo hậu sự cho con dâu và 2 cháu chết oan ở Đồng Nai: “Mấy cháu mới về chơi hè với tôi..."

Clip: Di Anh

Vừa từ Nghệ An đến nhà con trai sau khi nhận tin dữ, ông Nguyễn Viết Viện (SN 1954), bố ruột anh N.V.Q., liên tục rơi nước mắt khi nhắc về con dâu và hai người cháu.

Rạng sáng 3/9, chị H.T.M. (SN 1990) cùng hai con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025) tử vong trong vụ án mạng xảy ra tại chính ngôi nhà của mình. Chồng chị, anh N.V.Q. (SN 1986), bị nhiều vết thương do dao chém, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chiều cùng ngày, anh Q. đã qua cơn nguy kịch sau quá trình cấp cứu, phẫu thuật tích cực và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Ông Nguyễn Viết Viện (Ảnh: Quân)

Ngồi giữa đám tang, ông Viện thẫn thờ. Đôi mắt đục mờ vì tuổi già hoen đỏ. Người đàn ông lớn tuổi tưởng đã qua bao thăng trầm của cuộc đời vẫn không thể kìm nén mà liên tục rơi nước mắt, liên tục lặp lại câu: "Ai ngờ được..."

“Tôi rất đau lòng, không biết làm sao được. Bà nghe tin cũng ngất đi rồi chưa dậy được” , ông nghẹn ngào.

Theo lời ông, những ngày nghỉ hè vừa qua, các cháu mới về quê chơi với ông. Dịp Quốc khánh 2/9, ông còn dự định sau khi xong việc sẽ vào thăm các con, các cháu.

“Mấy cháu mới về chơi hè với tôi. Mùng 2/9 thì tôi kẹt việc, định sau lễ sẽ vô thăm con cháu. Mới nói đó, mà ai ngờ được. Ai ngờ được ra nông nỗi này”, ông nói.

Ông Viện cùng gia đình đang phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn (Ảnh: Quân)

Điều khiến ông đau lòng hơn cả là anh Q., người con đang nằm viện, hiện vẫn chưa biết vợ và hai con đã không còn.

“Người nhà chuẩn bị đưa về quê nhà lo hương khói cho mẹ con nó. Bố nó cũng chưa biết vợ con như vậy, chứ biết rồi thì khả năng thành điên”, ông Viện nghẹn lời.

Trong ký ức của người ông lớn tuổi, hai đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cháu mới hơn 1 tuổi, cháu còn lại đang tuổi đến trường.

“Đứa con nít mới tuổi rưỡi, làm gì biết gì đâu. Một đứa mười hai tuổi mới về chơi với ông đó”, ông nói trong nước mắt.

Gia đình nhỏ vốn có cuộc sống bình dị. Hai vợ chồng cùng làm công nhân. Không ai có thể nghĩ rằng chỉ sau một đêm, mái ấm ấy sẽ không còn nguyên vẹn.

Rất nhiều người thân, bạn bè đã đến viếng đám tang (Ảnh: Quân)

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đang giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai), nghi can trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong, một người bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Bước đầu, Đức Anh khai nhận có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói lời chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Tuy nhiên, do cửa nhà bị khóa, đối tượng trèo lên mái, tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.

Lúc này, ông Đ.V.R., bố của P.A., nghe tiếng động nên bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh. Dù ông R. nói chuyện, yêu cầu đối tượng rời đi, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa giếng trời. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa và gọi điện báo Công an xã Bình Minh.

Không thể đột nhập vào nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà kế bên của anh N.V.Q. (SN 1986), sau đó mở cửa tầng 2 để đột nhập vào bên trong. Phát hiện có người đột nhập, anh Q. đi kiểm tra và thấy Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Đối tượng lập tức cầm dao lao vào tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Anh Q. sau đó mở cửa chạy ra đường nhưng bị đối tượng truy đuổi và tấn công đến khi gục xuống.

Sau đó, Đức Anh quay trở vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ tấn công chị H.T.M. (SN 1990), vợ anh Q., cùng hai người con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).

Khi lực lượng Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị khống chế, bắt giữ. Đối tượng cũng bị thương trong quá trình xảy ra vụ việc. Hậu quả, chị H.T.M. tử vong tại hiện trường; hai người con tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Anh N.V.Q. bị thương nặng và đang được điều trị.

Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, Đức Anh cho biết không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q. Đối tượng khai mục đích ban đầu là tìm đến nhà bạn gái để gây án sau khi hai người chia tay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND thành phố Đồng Nai và Viện KSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, động cơ và hành vi của nghi phạm.