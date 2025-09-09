Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?

Như đã thông tin, mạng xã hội đang phẫn nộ video bé trai 2 tuổi nằm trên nền đất bị người cha đá mạnh vào người.

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông dùng tay túm áo đưa lên cao.

Dù bé la khóc, người đàn ông tiếp tục chửi bới, dùng tay túm áo và nhấc bổng bé lên cao, dọa ném xuống đất.

Thậm chí, người đàn ông đe dọa sẽ đá chết nếu bé trai không chịu nín khóc. Ở cuối video, người này vừa dùng tay túm áo đưa cháu bé lên cao, vừa chửi bới khiến bé khóc thét rồi mới bỏ xuống đất.

Vụ việc đang xác định xảy ra ở xã Di Linh, huyện Lâm Đồng.

Có thể xử lý thế nào?

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, bạo lực trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016. Điều 4 Luật Trẻ em năm 2016 cũng quy định: "Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác".

Cũng tại điều này nêu: "Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần trẻ em".

Bên cạnh đó, tại Điều 37 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ

Trong vụ việc trên, cha ruột bé có hành vi đã dùng chân đá, lớn tiếng chửi bới, dùng tay túm áo đưa cháu bé lên cao khiến bé khóc thét, ngoài ra còn đe dọa sẽ giết chết nếu bé trai không chịu nín khóc. Hành vi này tùy vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt vi phạm chính, Tại khoản 1, điểm b Điều 22 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng hành vi gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em đối với hành vi vi phạm.

Về xử lý hình sự, tội ngược đãi hoặc hành hạ con Điều 185 Bộ Luật Hình sự quy định người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể con và thường xuyên làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác, tinh thần thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp phạm tội với người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 2-5 năm.

Bên cạnh đó, nếu có căn cứ chứng minh hành vi của người cha đe dọa giết cháu bé, làm cháu bé lo sợ thì có thể xem xét thêm tội đe dọa giết người (Điều Bộ Luật Hình sự). Nếu phạm tội thuộc một trong trường hợp đối với người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 2-7 năm.