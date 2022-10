Người cao tuổi đi phượt: Sách mẫu cho tinh thần "thích là nhích"

Ông bà rộn ràng trên đường phượt - Bất ngờ chưa các bạn trẻ?



Những người trẻ lại một lần nữa ngỡ ngàng trước độ "chịu chơi" của các ông bà, cô chú ở hiện tại khi dõi theo "Chuyến đi của Thanh Xuân" - hành trình phượt với tổng quãng đường di chuyển gần 40 km bằng xe máy quanh phố phường TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Khởi hành từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn phượt của các cô chú, ông bà khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngỡ cả về độ quy mô và tinh thần hào hứng.

Lắng nghe lời chia sẻ bởi thành viên từ "Chuyến đi của thanh xuân", hẳn sẽ không ít người cảm thấy ngạc nhiên trước tinh thần "thích là nhích" đầy hăng hái của người cao tuổi ở cả 2 miền đất nước. Nói chuyến đi này, cô Mỹ Hạnh (TP.HCM) cho biết: "Cô mê du lịch lắm. Càng lớn tuổi, sức khỏe có thay đổi chứ tinh thần không thay đổi nhiều. Từ lâu cô đã muốn dành một ngày Chủ nhật ý nghĩa để làm điều mình thích, rồi lại được bạn bè rủ rê nữa, nên cô tham gia luôn."



"Thích là nhích"! Mọi thử thách đều có thể được chinh phục khi chúng ta có đủ hành trang tinh thần và sức khỏe.

Mang theo tinh thần nhiệt huyết, không ngại thử thách để tận hưởng cuộc sống, "Chuyến đi của Thanh Xuân" cô Kiều Hạnh, một thành viên của "đoàn phượt" tại TP.HCM, chia sẻ: "Ở độ tuổi này, cô thấy rằng có được sức khoẻ và tinh thần lạc quan là có tất cả rồi. Hơn nữa, với cô Sài Gòn rất đẹp nên được đi thăm thú bằng xe máy như thế này để cảm nhận sự đổi thay quanh mình cũng là một cách thú vị để thêm yêu cuộc sống mỗi ngày. Phương châm sống của cô trước giờ không thay đổi, "thích là đi, thích là làm", chỉ cần một sức khoẻ đủ đầy thì đi đâu cũng tới. Cô đã rất háo hức nên từ tối qua đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để sáng nay thức dậy có thể đi ngay."



Hành trình thanh xuân cùng Värna: Ngại gì tuổi tác, cháy mãi tuổi xuân

Đoàn phượt thanh xuân lần lượt chạy qua từng địa điểm biểu tượng như Nhà Thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Nhà Hát Thành Phố… ở TP.HCM hay Nhà hát lớn, Lăng chủ tịch HCM, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… ở Hà Nội với không khí sôi động, tràn đầy niềm vui. Tại mỗi điểm dừng, lại có thêm nhiều câu chuyện, kỷ niệm ôn lại, thêm nhiều tình bạn mới được vung đắp và thêm cả những bức ảnh, thước phim được lưu lại như một kỷ niệm đẹp của mỗi người.

Hàng loạt người nổi tiếng cũng tề tụ về điểm xuất phát, tận hưởng hết mình trong "Chuyến đi của Thanh Xuân"

Trong chuyến phượt TP.HCM, không khó để nhận sự hiện diện của các gương mặt nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến như ca sĩ Hoàng Bách và mẹ, nghệ sĩ Kim Xuân, Trung Dân, Ngân Quỳnh, Đào Vân Anh, NTK Thuận Nguyễn…



Hoàn thành chuyến đi, các nghệ sĩ lại háo hức "lên đồ" sẵn sàng chờ đón buổi họp báo xác nhận kỷ lục Việt Nam mà bản thân vừa góp phần lập nên.

Đặc biệt, chuyến phượt quanh TP. Hồ Chí Minh khởi hành vào sáng ngày 9/10 của các cô chú, ông bà cũng đã chính thức được tổ chức kỷ lục Việt Nam - Vietkings ghi nhận là "Hành trình đi qua các biểu tượng của Sài Gòn cùng số lượng người cao tuổi đông nhất tại Việt Nam". Sự công nhận này tiếp tục là một niềm tự hào chung của tất cả những ai tham gia và từ đó trở thành động lực và cảm hứng về tinh thần thanh xuân mãi cháy.



"Chuyến đi của Thanh Xuân" dù khép lại nhưng vai trò bạn đồng hành cho sức khỏe, giữ ngọn lửa thanh xuân nơi ông bà của Värna sẽ luôn được bền bỉ duy trì.

