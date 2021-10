Người cao tuổi có bệnh lý nền tiêm vắc-xin Covid-19 liệu có đáng lo hơn những người khác?

Nhằm cung cấp các kiến thức, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi và nhấn mạnh ý nghĩa của thông điệp "Ông bà, cha mẹ khoẻ là món quà ý nghĩa nhất với con cháu", Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hợp tác với Công ty Truyền thông VCCorp và Mạng xã hội Lotus thực hiện Chuyên đề mang tên "Sống khoẻ - Quà tặng cháu con", triển khai trên hệ thống các trang tin Soha, Afamily, Kênh 14, CafeF, CafeBiz, mạng xã hội Lotus và các nền tảng truyền thông khác.

Chuyên đề "Sống khoẻ - Quà tặng cháu con" hướng tới người cao tuổi bắt đầu từ tháng 10/2021 với nội dung hướng tới "Người cao tuổi an toàn trong đại dịch Covid-19", "Cẩm nang sức khoẻ người già", "Người già không cô đơn", "An hưởng tuổi già" sẽ mở ra một không gian đem tới những kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bổ ích, truyền đi nguồn năng lực sống tích cực tới thế hệ đi trước và để những thế hệ theo sau học cách đồng cảm cùng người lớn tuổi trong gia đình, từ đó tạo nên một Việt Nam khỏe mạnh và an vui.