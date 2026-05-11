Người càng thiếu tự tin càng dễ có 3 hành vi này trên mạng xã hội

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi giải trí hay cập nhật thông tin, mà còn giống như một “tấm gương” phản chiếu cảm xúc, tâm lí và cách mỗi người nhìn nhận chính mình. Có người dùng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ niềm vui hoặc học hỏi thêm kiến thức. Nhưng cũng có những người càng lướt mạng càng cảm thấy bất an, dễ so sánh bản thân và dần đánh mất sự tự tin vốn có.

Trên thực tế, người thiếu tự tin không phải lúc nào cũng thể hiện sự rụt rè ngoài đời. Nhiều người vẫn rất hoạt bát, nói chuyện vui vẻ, đăng bài thường xuyên, thậm chí tỏ ra cực kì ổn. Tuy nhiên, tâm lí thiếu tự tin thường âm thầm bộc lộ qua cách họ tương tác trên mạng xã hội. Một số hành vi tưởng nhỏ nhặt lại phản ánh khá rõ cảm giác bất an bên trong.

Quá ám ảnh với lượt thích và phản hồi của người khác

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của người thiếu tự tin là đặt giá trị bản thân quá nhiều vào phản ứng của người khác trên mạng xã hội. Họ có thể liên tục kiểm tra xem bài đăng được bao nhiêu lượt thích, ai đã xem story, ai thả tim, ai chưa phản hồi bình luận.

Khi bài viết tương tác thấp, họ dễ buồn bã, thất vọng hoặc bắt đầu nghi ngờ chính mình. Thậm chí có người xóa bài chỉ vì “ít like hơn bình thường”. Ngược lại, nếu nhận được nhiều sự chú ý, tâm trạng của họ lập tức tốt lên như thể vừa được công nhận giá trị cá nhân.

Điều này xuất phát từ việc họ chưa thực sự có cảm giác chắc chắn về bản thân nên cần sự xác nhận từ bên ngoài để cảm thấy mình đủ tốt. Mạng xã hội khi đó không còn đơn thuần là nơi chia sẻ cuộc sống, mà trở thành một bảng điểm cảm xúc vô hình.

Người tự tin thường xem mạng xã hội như công cụ giao tiếp. Trong khi đó, người thiếu tự tin dễ biến nó thành nơi đo lường giá trị bản thân từng ngày.

Thường xuyên so sánh cuộc sống của mình với người khác

Mạng xã hội vốn là nơi mọi người có xu hướng đăng những khoảnh khắc đẹp nhất: thành công, du lịch, quà cáp, tình yêu, công việc lí tưởng… Nếu không đủ vững vàng về tâm lí, nhiều người rất dễ rơi vào trạng thái so sánh liên tục.

Người thiếu tự tin thường có thói quen âm thầm nhìn cuộc sống của người khác rồi cảm thấy mình thua kém. Họ dễ nghĩ rằng ai cũng hạnh phúc hơn mình, giỏi hơn mình, kiếm nhiều tiền hơn hoặc có cuộc sống thú vị hơn.

Từ một bức ảnh đi chơi của bạn bè, họ có thể bắt đầu cảm thấy áp lực về tài chính. Từ một bài đăng thành tích của người khác, họ lại thấy bản thân “vô dụng”. Điều đáng nói là những sự so sánh này thường không công bằng, bởi mạng xã hội chỉ phản ánh một phần rất nhỏ cuộc sống thực tế.

Việc liên tục đặt mình vào “cuộc đua cuộc đời” trên internet khiến cảm giác tự ti ngày càng lớn hơn. Dần dần, họ không còn tận hưởng cuộc sống của chính mình mà luôn sống trong cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Cố xây dựng hình ảnh hoàn hảo quá mức trên mạng

Một hành vi khác khá phổ biến là cố gắng tạo ra phiên bản hoàn hảo của bản thân trên mạng xã hội. Người thiếu tự tin thường rất sợ bị đánh giá nên họ muốn mọi thứ xuất hiện trước người khác phải thật chỉn chu khi ảnh phải đẹp, caption phải hay, cuộc sống phải vui vẻ, thành công và không có vấn đề gì.

Có người chỉnh sửa ảnh quá mức vì lo ngoại hình thật không đủ hấp dẫn. Có người chỉ đăng những gì khiến mình trông thành công hơn thực tế. Cũng có người luôn cố tỏ ra tích cực, mạnh mẽ dù bên trong đang rất mệt mỏi.

Việc duy trì một “hình tượng online” quá hoàn hảo đôi khi khiến họ kiệt sức. Bởi càng cố gắng che giấu sự bất an, họ càng sống trong áp lực phải được người khác công nhận.

Điều đáng nói là sự tự tin thật sự không đến từ việc khiến ai cũng ngưỡng mộ mình trên mạng, mà đến từ cảm giác chấp nhận được cả điểm mạnh lẫn điểm chưa hoàn hảo của bản thân ngoài đời thực.

Người tự tin thật sự thường dùng mạng xã hội rất khác

Những người thực sự tự tin không nhất thiết phải đăng bài ít hay “thoát li” khỏi mạng xã hội. Điểm khác biệt nằm ở cách họ sử dụng nó.

Họ không quá phụ thuộc vào lượt tương tác để quyết định tâm trạng của mình. Họ có thể chia sẻ điều mình thích mà không quá lo người khác nghĩ gì. Khi nhìn thấy thành công của người khác, họ có xu hướng học hỏi hoặc cảm thấy được truyền cảm hứng thay vì tự dằn vặt bản thân.

Quan trọng hơn, họ hiểu rằng mạng xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Giá trị của một con người không thể đo bằng số lượt thích, số người theo dõi hay vẻ ngoài lung linh trên internet.

Ai cũng từng có giai đoạn tự ti về ngoại hình, công việc, tài chính hay năng lực của mình. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu cảm xúc ấy kéo dài và dần chi phối cách chúng ta sống trên mạng xã hội, nó có thể khiến tinh thần trở nên mệt mỏi hơn mỗi ngày.

Việc nhận ra những hành vi xuất phát từ sự thiếu tự tin không phải để tự trách bản thân, mà để hiểu rõ mình hơn. Khi không còn quá phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, con người mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Mạng xã hội vốn không xấu. Điều quan trọng là liệu chúng ta đang dùng nó để kết nối và phát triển bản thân, hay đang âm thầm dùng nó để chứng minh rằng mình “đủ tốt” trong mắt người khác.