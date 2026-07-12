Doraemon từ lâu đã trở thành một phần ký ức bất tử, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới. Bản thế giới giả tưởng này luôn mở ra những bài học giáo dục sâu sắc thông qua các mối quan hệ đời thường của nhóm bạn nhỏ tại thị trấn Tsukimidai.

Ở những tập truyện ngắn, nếu như Nobita thường xuyên khiến người xem ức chế vì sự ỷ lại, Jaian gây áp lực bằng nắm đấm, còn Suneo hay lợi dụng sự giàu sang để cô lập bạn bè, thì người hâm mộ lại tìm thấy một điểm sáng tuyệt đối về định nghĩa "bạn tốt". Người bạn đáng chơi nhất, văn minh nhất trong toàn bộ tác phẩm không ai khác chính là Dekisugi.

Dekisugi là nhân vật gần như hoàn hảo trong Doraemon

Nhân cách cao thượng, nói không với thói bè phái và phân biệt đối xử

Trong cấu trúc xã hội thu nhỏ của nhóm bạn, Jaian và Suneo thường thiết lập một bộ đôi quyền lực dựa trên sự sợ hãi và vật chất. Suneo thường xuyên bày ra các trò chơi, những chuyến đi du lịch xa hoặc khoe khoang đồ chơi mới rồi cố tình gạt Nobita ra rìa dưới sự bảo kê của Jaian.

Ngược lại, Dekisugi chưa bao giờ tham gia vào những trò cô lập hay bắt nạt phe phái đó. Cậu nhóc luôn đứng ngoài các cuộc xung đột bạo lực và đối xử với mọi người bằng một sự công bằng tuyệt đối.

Cho dù Nobita có là một học sinh yếu kém bị cả lớp chê cười, Dekisugi vẫn luôn chủ động trò chuyện, mỉm cười chào đón và sẵn sàng cho Nobita mượn những cuốn sách hay. Sự tử tế của Dekisugi không phụ thuộc vào địa vị hay năng lực của đối phương, biến cậu thành người bạn mang lại cảm giác an toàn và được tôn trọng nhất cho bất kỳ ai ở cạnh.

Người thầy tận tụy ở đời thường, luôn sẵn lòng giúp bạn tiến bộ

Một trong những lý do khiến Dekisugi trở thành người bạn lý tưởng nhất chính là tinh thần sẻ chia tri thức không chút ích kỷ. Đối với những học sinh xuất sắc, việc giữ bí quyết học tập hoặc tỏ ra kiêu ngạo là điều rất dễ hiểu. Thế nhưng, Dekisugi lại luôn hào phóng với trí tuệ của mình.

Sự kiên nhẫn và lòng nhiệt tình của Dekisugi khi hướng dẫn bài tập luôn là chỗ dựa tin cậy giúp bạn bè cùng nhau tiến bộ mỗi ngày

Mỗi khi Nobita hay Shizuka gặp khó khăn với những bài toán hóc búa hay các bài luận văn phức tạp, Dekisugi luôn sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để giảng giải một cách tỉ mỉ, dễ hiểu mà không hề có thái độ trịch thượng. Cậu không chỉ cho bạn mượn vở mà còn khích lệ tinh thần để bạn tự mình tiến bộ. Có một người bạn giỏi giang như Dekisugi ở bên cạnh giống như sở hữu một ngọn hải đăng định hướng, giúp những đứa trẻ lười biếng như Nobita có thêm động lực để nhìn vào và sửa đổi bản thân.

Tinh thần trượng nghĩa, quân tử và sòng phẳng trong mọi hoàn cảnh

Sự đáng quý của Dekisugi còn nằm ở tư duy quân tử và lòng tự trọng cực kỳ cao. Dù biết Nobita luôn coi mình là đối thủ cạnh tranh vị trí trong lòng Shizuka, thậm chí Nobita đã không ít lần mượn bảo bối từ Doraemon để chơi khăm, quay cóp bài của mình hay tìm cách bôi nhọ, Dekisugi chưa bao giờ nuôi lòng oán hận hay tìm cách trả đũa.

Khi phát hiện ra Nobita dùng bảo bối để gian lận, Dekisugi không đi mách thầy giáo để hạ bệ bạn, mà thẳng thắn góp ý để Nobita hiểu ra giá trị của sự tự lập. Ngay cả trong tập phim Đêm Trước Ngày Cưới Của Nobita , khi biết Shizuka đã lựa chọn bến đỗ cuộc đời là Nobita chứ không phải mình, Dekisugi vẫn là người đến chúc mừng sớm nhất với một nụ cười thanh thản, chúc phúc cho hai bạn từ tận đáy lòng. Sự sòng phẳng và cao thượng đó là điều mà ngay cả những người trưởng thành cũng khó lòng làm được.

Dù sở hữu năng lực xuất chúng vượt trội, Dekisugi vẫn luôn chọn cách đối xử chân thành và tôn trọng tuyệt đối mọi người xung quanh

Với nhiều người, Dekisugi chính là nhân vật đáng chơi nhất và là hình mẫu bạn bè lý tưởng nhất trong thế giới Doraemon . Tác giả Fujiko F. Fujio xây dựng nhân vật này không phải để tạo ra một thiên tài hoàn mỹ xa cách, mà là để gửi gắm một bức thông điệp về sự tử tế và nhân cách văn minh trong cuộc sống.

Suy cho cùng, một người bạn tốt không phải là người trao cho bạn những món bảo bối tương lai để bạn lười biếng, cũng không phải người dùng sức mạnh để che chở cho bạn một cách mù quáng. Người bạn đáng quý nhất chính là người luôn đối xử với bạn bằng sự chân thành, dùng sự ưu tú của bản thân để nâng đỡ và giúp bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình ở đời thực.