"Người ấy là ai?": Hoa hậu Thanh Khoa đã đi ăn và xem phim với Tiến Anh, tiết lộ điểm ga lăng đặc biệt ở anh chàng đẹp trai

Tập 3 của chương trình truyền hình Người ấy là ai? vừa khép lại với kết thúc tốt đẹp dành cho nữ chính là Hoa hậu Thanh Khoa và người mẫu trẻ tuổi điển trai Tiến Anh. Khi đến với chương trình, Thanh Khoa đã có những chia sẻ rất cởi mở về quá khứ của mình.

Người đẹp sinh năm 1994 cho biết trong quá khứ cô từng yêu 1 chàng trai và đã bị phụ bạc. Khi Thanh Khoa và người bạn trai cãi nhau, cả 2 không nhắn tin cho nhau. Đến ngày kia, Thanh Khoa bất ngờ đến nhà bạn trai và nhìn thấy cảnh anh ta đang thân mật với 1 cô gái khác.

Tan vỡ và thất vọng vì tình cũ, Thanh Khoa đến với Người ấy là ai và đã chọn đúng người độc thân. Chia sẻ về Người ấy là ai sau khi chương trình khép lại, Thanh Khoa đã có những bộc bạch chân thành:

Lý do vì sao Thanh Khoa lại tham gia chương trình Người ấy là ai? Chương trình này đã quay từ lúc nào?

Mọi người thường tập trung vào yếu tố các nhân vật chính lên chương trình Người ấy là là ai để tìm kiếm người yêu, theo ý kiến cá nhân của tôi, tình yêu không chỉ đơn giản là việc gặp gỡ trong thời gian ngắn vài tiếng đồng hồ hoặc qua vài thử thách mà nó còn phải có quá trình tìm hiểu lẫn nhau và cùng nhau vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Nên đối với tôi việc tham gia chương trình này không chỉ là tìm kiếm người yêu đơn thuần. Hơn thế nữa đó là cơ hội được trải nghiệm bản thân và chia sẻ câu chuyện của mình, lắng nghe câu chuyện của người khác và qua đó rút ra được những bài học hoàn thiện bản thân hơn trong chuyện tình cảm.

Đến hiện tại thì Thanh Khoa đã xem lại tập phát sóng có mình chưa? Cảm xúc của bạn thế nào? Có điểm gì hài lòng và chưa hài lòng về bản thân không?

Tôi đã xem tập phát sóng của mình và cảm thấy rất là vui vì đây là một trải nghiệm rất thú vị. Đặc biệt được gặp gỡ và trò chuyện cùng với Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Miu Lê, MC Trấn Thành, Anh Đức, Anh Tú. Họ là những người mà tôi rất quý và ngưỡng mộ. Được lắng nghe những lời chia sẻ của mọi người khiến tôi cảm thấy rất thú vị và sâu sắc.

Chỉ tiếc là mình chưa có cơ hội được nói nhiều hơn vì bản thân tôi cũng là mẫu người thích quan sát và lắng nghe. Đặc biệt đây là lần đầu tiên tham gia chương trình về hẹn hò nên cũng cảm thấy căng thẳng. Hy vọng nếu tôi có tham gia bất kì chương trình nào lần sau thì sẽ thoải mái tự nhiên hơn. Ngoài ra góp ý của khán giả về trang điểm cũng là một bài học để tôi rút kinh nghiệm và chăm chút hình ảnh của mình kĩ hơn trong thời gian tới.

Sau khi chương trình kết thúc, mối quan hệ giữa Thanh Khoa với Tiến Anh hiện tại như thế nào? 2 người có từng đi chơi riêng hay bày tỏ tình cảm gì nhiều chưa?

Vì tôi và Tiến Anh đều đã từng vấp ngã trong chuyện tình cảm nên chúng tôi muốn dành thời gian tìm hiểu thật kĩ về đối phương trước khi quyết định tiến đến tình yêu. Chúng tôi đã đi ăn và xem phim cùng nhau nhưng không hẳn là hẹn hò riêng vì những lần ấy cũng có bạn bè đi cùng.

Thanh Khoa nhận xét như thế nào về Tiến Anh?

Tôi nghĩ Tiến Anh là người chu đáo vì sau khi quay hình xong bạn ấy liền chở tôi đi ăn khuya và còn chiều theo ý tôi khi lựa món ăn. Khi đi xem phim cùng nhau cũng để tôi chọn phim và chủ động giúp tôi những điều nhỏ như xách túi, mở cửa. Nhưng chúng tôi vẫn đang chỉ ở giai đoạn tìm hiểu và hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp.

Có nhận xét nào của các cố vấn hay MC Trấn Thành mà bạn cảm thấy tâm đắc không?

Ban cố vấn đã nhận xét rất nhiều nhưng cái tôi nhớ nhất đó chính là MC Trấn Thành đã nhận xét tôi là một người tích cực. Lời khen về sự tích cực ở tôi đó không chỉ là một câu nói bình thường mà đó là một sự đáp lại cho quá trình phấn đấu nỗ lực trong học tập, công việc, cuộc sống và sự chăm lo cho gia đình.

Để có sự tích cực hôm nay tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi luôn luôn hy vọng sự tích cực từ bản thân tôi có thể mang tới những giá trị tích cực cho cuộc sống. Bởi vì chính con người tôi đã thật sự có năng lượng tích cực trong lời nói, trong nụ cười, trong ánh mắt và cả trong cử chỉ.

Cảm xúc của Thanh Khoa như thế nào khi loại anh chàng CEO Việt kiều Michael Trương?

Tôi nghĩ rằng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó và tôi tin rằng khối cô nàng độc thân sẽ hướng đến Michael sau chương trình này. Mong rằng người đàn ông gần như hoàn hảo như anh ấy sẽ tìm được tình yêu chân thành giúp anh ấy mở cửa trái tim và yêu hết mình thêm một lần nữa.

Mẫu đàn ông mà Thanh Khoa thích là như thế nào? Trong quá khứ bạn đã từng trải qua bao nhiêu mối tình?

Mẫu người đàn ông mà tôi hướng đến là người có thể bù đắp cho tôi nhiều tình cảm, có thể khiến tôi quên đi những tổn thương từng hiện diện trong quá khứ. Sự chân thành, tôn trọng và luôn ủng hộ bạn gái là những tính cách vô cùng thu hút đối với tôi. Cuộc sống của tôi trải qua nhiều khó khăn từ gia đình, đến học tập và ngay cả chuyện tình cảm. Tổn thương nhiều rồi nên chỉ cần người đó mang đến cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc và an nhiên khi ở cạnh là đủ.

Thanh Khoa từng chia sẻ về mối tình đau khổ là bắt được bạn trai ngoại tình với cô gái khác. Đến giờ, sự buồn bã về mối tình này có còn không?

Thật ra tôi nghĩ rằng mình chỉ buồn khi vẫn còn tình cảm với đối phương. Chuyện đã xảy ra cũng khá lâu nên tôi không còn cảm giác gì mỗi khi nghĩ về điều ấy cả.

Thanh Khoa có tiếc nuối gì về mối tình cũ không? Bạn có lời khuyên nào cho những cô gái trẻ lỡ chẳng may rơi vào hoàn cảnh bị phụ bạc như mình không?

Tôi luôn thức dậy với sự biết ơn mỗi ngày do những bài học trong cuộc sống tôi học được đã khiến tôi trưởng thành hơn, nên tôi không bao giờ tiếc nuối những chuyện đã cũ. Vấp ngã giúp tôi hoàn thiện bản thân và tôi tin rằng phải trải qua khổ đau trong chuyện tình cảm ít nhất một lần thì sau này mình mới biết cách yêu và trân trong người thật sự dành cho mình.

Đừng tiếc nuối những người không xứng đáng với chân tình của mình là điều tôi muốn nhắn nhủ đến những cô gái ngoài kia đang rơi vào hoàn cảnh giống như tôi đã từng. Dù rằng bạn vẫn còn yêu anh ấy đậm sâu đến mức nào, nhưng nếu một người không còn đủ tình yêu để chỉ luôn hướng đến mỗi mình bạn, thì người đó không xứng với tình cảm của bạn nữa rồi. Cánh cửa này đóng lại thì chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chỉ là bạn có yêu và tôn trọng bản thân mình đủ để tạo cơ hội cho hạnh phúc thật sự tìm đến hay không.

Nhiều người cho rằng Thanh Khoa xinh đẹp, lại còn có danh hiệu Hoa hậu, thế thì việc bạn không có bạn trai mà phải tham gia Người ấy là ai hơi "khó tin". Bạn chia sẻ như thế nào về điều này?

Như tôi chia sẻ trên chương trình rằng trước đây tôi đã trải qua 3 mối tình. Tất cả những người đó đều là những người bình thường. Có người là sinh viên, có người là thạc sĩ thể thao, có người là nhân viên văn phòng. Đối với tôi tình cảm quan trọng nhất phải xuất phát từ sự chân thành và cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với đối phương.

Nhưng chắc do tôi là người mẫu và cũng có danh hiệu Hoa hậu nên mọi người nhìn vào cứ nghĩ tôi đã có bạn trai hoặc tiêu chuẩn của tôi rất cao. Một phần nữa là do tôi là người rất hăng say trong công việc và tích cực trong việc học nên cũng ít có thời gian tìm hiểu mối quan hệ mới.

Vì tôi là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên nếu xác định đối phương không cùng quan điểm với mình thì tôi cũng không muốn lãng phí thời gian đầu tư tình cảm vào mối quan hệ không phù hợp.

Có ý kiến còn nhận xét có phải Thanh Khoa đang muốn PR bản thân từ sức nóng của chương trình Người ấy là ai hay không? Thanh Khoa chia sẻ như thế nào về điều này?

Sau tập phát sóng tôi đang bị bạn bè trêu rằng Hoa hậu mà mê trai ra mặt trên sóng truyền hình. Nếu chỉ để PR thì có lẽ tôi đã không thả trôi cảm xúc và nhiều lần cười tít cả mắt đến như vậy, trước đêm ghi hình tôi còn hồi hộp đến mức không ngủ được.

Tôi tham gia chương trình để tự tạo cho bản thân một cơ hội. Vì tôi tin rằng hạnh phúc sẽ mất rất nhiều thời gian tìm tới mình nếu mình không sống ở thế chủ động.

Lúc Người ấy là ai mới công bố trailer, đã có nhiều người cho rằng nhan sắc của Thanh Khoa bị "dìm hàng" rất nhiều vì lỗi make up và làm tóc. Về phần Thanh Khoa, bạn chia sẻ gì về điều này?

Thật sự khi đọc được những bình luận khán giả khen tôi ở ngoài xinh hơn, điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng có lẽ hôm đó do tôi căng thẳng nên lên phim không được tự nhiên và tươi tắn như bình thường. Thêm vào đó, theo kinh nghiệm làm người mẫu của tôi thì thông thường mọi người bên ngoài nhìn sẽ thon gọn hơn khi lên phim hoặc chụp ảnh. Bởi có nhiều yếu tố liên quan đến tiêu cự máy quay, ánh sáng và góc máy.

Dù vậy thì tôi cũng nhận thấy được hạn chế của mình trong chương trình và cũng là một kinh nghiệm để tôi chú ý hơn hình ảnh của mình. Người xem chương trình có những ý kiến bênh vực về hình ảnh của tôi và cho rằng tôi bị makeup dìm, làm tôi cảm thấy rất thương các anh chị makeup. Vì khi họ chọn nghề trang điểm là họ đã có mong muốn để làm đẹp cho mọi người. Mong rằng sau tập phát sóng quý khán giả có cái nhìn thông cảm và tích cực hơn.

Sau khi chương trình phát sóng có nhiều khán giả cho rằng Thanh Khoa thích anh chàng Việt kiều hơn, việc bạn chọn Tiến Anh chỉ vì không muốn ra về tay trắng. Thanh Khoa suy nghĩ như thế nào về nhận xét này?

Tôi là người khá nhạy cảm nên tôi cảm giác được một người gần như hoàn hảo như Michael thì không có lý do gì lại độc thân. Ấm áp, lãng mạn, chân thành, tinh tế và còn biết nấu ăn, người như vậy hoặc là đã có chủ, hoặc là chưa muốn mối quan hệ nghiêm túc.

Tôi nghĩ rằng khi anh ấy đến với chương trình thì cũng muốn đi tìm nửa kia của mình nên có thể là người nghiêm túc, nhưng còn có chủ hay không thì tôi không dám chắc, chỉ biết rằng sau vòng hỏi đáp về vấn đề nấu ăn cho ai, anh ấy làm tôi khá chắc rằng ảnh không còn độc thân.

Thanh Khoa suy nghĩ như thế nào về chuyện chân dài - đại gia trong showbiz Việt?

Tôi là người có tư duy khá cởi mở nên tôi không đánh giá hay cổ súy cho chuyện chân dài – đại gia. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu hai đối tượng đến với nhau bằng tình cảm chân thành thì không nên xem xét về độ dài của chân hay độ dày của ví mà nên xem cách họ đối xử với nhau như thế nào và cố gắng hoàn thiện bản thân và làm cho nhau hạnh phúc ra sao.

Bản thân tôi hoạt động trong nghề người mẫu đã được mười năm, cũng nhiều lần nhận được những lời mời về mặt tình cảm, nhưng tôi không cảm thấy sự nghiêm túc và chân thành của đối phương nên luôn chủ động từ bỏ cơ hội.

Tôi sẽ rất dễ tính với những người xem tôi là vô giá, nhưng cực kỳ khó tính với những người xem tôi là "có giá". Mặc dù bản thân đã kiếm được tiền và chăm lo cho gia đình từ năm mười sáu tuổi nhưng tôi vẫn luôn không ngừng phấn đấu quyết liệt mỗi ngày, vì tôi không muốn kinh tế sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi sau này và cũng không muốn con cái sẽ vất vả như tôi đã từng. Thế nên hiện tại tôi cố gắng hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và dùng tiền của bản thân kiếm được đầu tư vào kiến thức để sớm tự trở thành đại gia của bản thân (Cười).

Sắp tới bạn còn có ý định tham gia cuộc thi nhan sắc nào nữa không?

Nếu trước thời gian tôi quá tuổi tham gia cuộc thi sắc đẹp mà có cuộc thi phù hợp thì tôi sẽ tham gia. Tôi biết rằng ở độ tuổi của tôi và sau khi đạt được danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thế giới 2019, một số người sẽ khuyên tôi nên hài lòng với những kết quả mình đạt được.

Nhưng tôi nghĩ rằng đến cuối cùng người ta sẽ thường hối tiếc vì những điều mình chưa dám làm hơn là những điều mình sẵn sàng thử sức. Tôi là người có tham vọng và ý chí cầu tiến nên biết đâu trong năm nay khan giả sẽ tiếp tục gặp tôi ở sân khấu đấu trường sắc đẹp nào đó.

Xin cám ơn Thanh Khoa vì đã dành thời gian chia sẻ!