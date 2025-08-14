Ngứa do nóng gan

Theo VTC News, anh Đ.N.V (Hà Nội) khổ sở vì bị ngứa người, mề đay. Anh V. cho biết hầu như cứ vào mùa hè là anh bị tình trạng này. Bác sĩ cho biết men gan tăng cao và yêu cầu ngừng uống bia rượu.

Do công việc phải tiếp khách thường xuyên; mùa hè, nắng nóng đi làm về làm cốc bia giải nhiệt cũng trở thành thói quen của anh, nên nên cứ vào mùa này là anh lại khổ sở vì ngứa do nóng gan. Vợ anh đã chuẩn bị cho các loại thuốc bổ gan nhưng tình trạng không cải thiện nhiều.

PGS Trịnh Thị Ngọc – Hội Gan mật Hà Nội cho biết, tỷ lệ người bị men gan tăng ngày càng nhiều. Hầu như nam giới về mua hè đi kiểm tra sức khoẻ ai cũng gặp trục trặc về bệnh lý nào đó, trong đó có chỉ số men gan tăng do sử dụng rượu bia nhiều. Một số trường hợp do viêm gan nhưng không biết có thể viêm gan virus hoặc viêm gan do rượu bia hoặc do lạm dụng thuốc.

Ảnh minh họa.

Theo BS Ngọc, men gan tăng cao là dấu hiệu cảnh báo tế bào gan đang bị huỷ hoại. Bởi mọi chất độc khi vào cơ thể đều được xử lý bởi gan. Không chỉ vậy, cơ quan này còn có vai trò quan trọng khác như: Chuyển hóa, lưu trữ chất cần thiết, tạo máu và chất chống đông máu cho cơ thể, thải độc... Vì vậy, đây là cơ quan dễ bị tổn thương, nhiễm độc và dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Vì sao men gan tăng?

PGS Ngọc cho biết, men gan do tế bào gan sản xuất ra, khi tế bào gan chết đi do quá trình lão hóa thì một lượng men gan được phóng thích vào máu ở nồng độ dưới 40U/l. Chỉ số này gần như cố định ở người bình thường. Khi men gan tăng chứng tỏ có hiện tượng bất thường xảy ra đối với tế bào gan. Các chỉ số men gan gồm AST (SGOT), ALT (SGPT), GGT.

Mức an toàn của AST và ALT là dưới 40 U/L, còn với chỉ số GGT là dưới 60 U/L (nam 11-50 U/L, nữ 07-32 U/L). Những chỉ số này càng tăng cao, mức độ tổn thương gan càng nặng.

Thông thường men gan cao được phân thành 3 mức độ. Với mức độ nhẹ, chỉ số men gan thường tăng dưới 100 U/L ( nhỏ hơn 2 lần chỉ số bình thường). Mức độ trung bình, chỉ số men gan thường tăng trong khoảng từ 2-10 lần so với mức bình thường. Ở mức độ nặng, chỉ số men gan tăng cao hơn gấp 10 lần so với mức bình thường.

Các nguyên nhân dẫn tới men gan tăng cao đó là do bệnh lý viêm gan cấp, mãn tính do virus (chủng A, B, C, D, E), xơ gan, ung thư gan... Những người lạm dụng rượu bia, đồ uống có cồn, thuốc lá. Mắc các bệnh lý đường mật như viêm đường mật, viêm túi mật, sỏi mật… sẽ làm tổn thương gan và làm tăng men gan.

Do thói quen của người Việt sử dụng thuốc bừa bãi, tùy tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến gan. Các thuốc dùng trong điều trị một số bệnh cũng làm tăng men gan như thuốc điều trị bệnh gan, thuốc hóa trị ung thư, thuốc chống lao, kháng sinh...

Men gan cao thường được phát hiện khi người bệnh khám sức khỏe hoặc làm các xét nghiệm cận lâm sàng khác. Khi khám phát hiện men gan tăng cao, bác sĩ Ngọc khuyến cáo cần điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới tế bào gan.

Khi được xác định nguyên nhân, người bệnh cần phải nghe lời tư vấn của bác sĩ khám bệnh cho mình.

Bên cạnh đó, mọi người cần nghỉ ngơi không làm các việc nặng, ăn uống điều độ, ăn kiêng, uống kiêng theo tư vẫn của bác sĩ; không tự động mua thuốc để điều trị, bất luận là thuốc Tây y, thuốc Nam hay thuốc Ðông y.

Cần làm gì để hạ men gan?

Nếu men gan tăng cao do sử dụng các chất kích thích (rượu bia, thuốc lá), các loại thuốc, người bệnh cần dừng ngay việc sử dụng các chất này. Ảnh minh họa.

Theo Sức khỏe & Đời sống, căn cứ vào nguyên nhân, tình trạng, cơ chế của tình trạng men gan tăng cao vượt ngưỡng, bác sĩ sẽ chỉ định hướng điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Nếu men gan cao do viêm gan virus: Có thể ức chế hoạt động của virus bằng thuốc kháng virus; từ đó giúp hạ men gan và bảo vệ gan.

Nếu men gan tăng cao do sử dụng các chất kích thích (rượu bia, thuốc lá), các loại thuốc: Người bệnh cần dừng ngay việc sử dụng các chất này. Đồng thời, cần kết hợp sử dụng các loại thuốc cải thiện chức năng gan, hỗ trợ quá trình thải độc gan.

Men gan tăng cao do chế độ ăn thì cần điều chỉnh thực đơn ăn uống hợp lý, lành mạnh hoặc điều trị các bệnh lý tại các cơ quan khác là nguyên nhân dẫn đến men gan cao.

Để gan khỏe mạnh và muốn giảm men gan cao cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu và bổ sung đủ lượng nước vào cơ thể mỗi ngày. Tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp, nhiều chất béo và có đường. Nên ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giàu chất xơ… Những thực phẩm có nguồn gốc thực vật là một gợi ý điển hình.

Cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, phải dùng đúng, dùng đủ (không dư không thiếu) các thuốc ghi trong đơn và thực hiện tốt các lời chỉ dẫn. Khi dùng thuốc mà có biểu hiện như chán ăn, sợ mỡ, nước tiểu sẫm màu, đau tức vùng gan thì cần trở lại tái khám ở bác sĩ hoặc đến ngay một cơ sở y tế để được kiểm tra, phát hiện và điều trị kịp thời nếu thuốc có làm hại gan.

Người bệnh nên lưu ý khi đang dùng thuốc, nếu xét nghiệm thấy tăng men gan thì việc tăng men gan chưa hẳn là biểu hiện đã chuyển thành tổn thương gan. Vì vậy, khi mới chỉ có men gan tăng, không nhất thiết phải ngừng thuốc mà cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Không nghe lời mách bảo tránh nguy hại đến gan và hệ lụy với sức khỏe.