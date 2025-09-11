Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái (cũ), nay thuộc tỉnh Lào Cai, từ lâu đã luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt vào khoảng thời gian tháng 9, tháng 10 hàng năm, mùa lúa chin, Mù Cang Chải lại thu hút đông đảo hơn bao giờ hết.

Du khách mong muốn tới đây để hít thở không khí trong lành, mùi thơm của lúa chín, tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trong số những điểm ngắm lúa đẹp nhất Mù Cang Chải, không thể không kể tới một ngọn đồi - mang tên đồi Móng Ngựa.

Mỗi năm, vào mùa lúa chín, không chỉ thu hút đông đảo du khách, đồi Móng Ngựa hay còn gọi là "Võng lúa Móng Ngựa" còn là điểm đến lý tưởng hàng đầu cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Ảnh Viettravel

Vẻ đẹp độc đáo nơi đồi Móng Ngựa

Với địa hình độc đáo, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp, uốn lượn như chiếc móng ngựa khổng lồ, chính là lý do nơi này được đặt tên như ngày nay. Những thửa ruộng lúa chín vàng óng ánh, phủ kín toàn bộ đồi, tạo thành một tấm thảm vàng rực rỡ giữa những dãy núi hùng vĩ của Tây Bắc.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống những thửa ruộng, khiến chúng như những tấm gương phản chiếu bầu trời, mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp. Ở khu vực cao nhất của đồi, phóng tầm mắt ra xa, du khách còn có thể nhìn thấy núi đồi, những làng bản nho nhỏ phía cuối chân trời, những nhóm đồng bào dân tộc trong trang phục truyền thống sặc sỡ.

Tất cả tạo nên tổng thể một bức tranh thiên nhiên mang nét yên bình, đặc trưng của vùng rẻo cao Tây Bắc nước ta. "Nơi ngắm lúa nhất định phải đến, chắc chắn là đồi Móng Ngựa, Mù Cang Chải!" - du khách Lăng V.Toán đến từ Bắc Ninh chia sẻ.

Ảnh IViVu

Không chỉ thu hút du khách, đồi Móng Ngựa còn thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Không chỉ có mùa lúa chín, Đồi Móng Ngựa còn mang đến vẻ đẹp huyền bí vào mùa nước đổ (tháng 5 – tháng 6). Những thửa ruộng bậc thang lúc này được đổ đầy nước, tạo thành những mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời và cảnh vật xung quanh, mang đến một vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí.

Bình minh và hoàng hôn tại Đồi Móng Ngựa là những khoảnh khắc tuyệt vời để ghi lại những bức ảnh ấn tượng, khi ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng khắp các thửa ruộng, tạo ra một không gian yên bình, thanh tĩnh. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, du khách đến Đồi Móng Ngựa còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa của người Thái, thưởng thức những món ăn đặc sản như xôi nếp nương, cốm Tú Lệ và cá suối nướng – những hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Đồi Móng Ngựa mùa lúa xanh (Ảnh Lăng V.Toán)

Làm thế nào để tới đồi Móng Ngựa?

Theo địa chỉ hành chính cũ, đồi Móng Ngựa thuộc xã Mồ Dề, cách trung tâm Mù Cang Chải khoảng 15km. Đường vào được đánh giá khá khó đi vì chủ yếu là đường đất nhỏ, hẹp, nhiều đoạn dốc, gồ ghề. Vì vậy, tốt nhất, du khách hãy thuê xe ôm của người bản địa, chở đến đây để đảm bảo an toàn.

Như đã nói ở trên, thời gian lý tưởng, cũng là thời gian đồi Móng Ngựa thu hút đông đảo du khách nhất chính là vào mùa lúa chín - thời điểm hiện tại, từ tháng 9 đến tháng 10. Tuy nhiên, vào những tháng nước đổ - tháng 5, tháng 6, điểm đến cũng hấp dẫn không kém, phù hợp với những ai muốn tận hưởng sự thanh vắng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của đồi với những thửa ruộng phản chiếu bầu trời.

Thông thường, các du khách thường chọn đồi Móng Ngựa là điểm đến đi trong ngày. Nếu muốn nghỉ lại qua đêm, du khách có thể lựa chọn nghỉ lại tại các cơ sở lưu trú tại trung tâm Mù Cang Chải. Các homestay và nhà nghỉ tại đây đều có mức giá hợp lý và rất gần các điểm tham quan, giúp du khách dễ dàng di chuyển.

Những homestay giúp du khách thuận tiện di chuyển và vẫn ngắm được lúa chín ở Mù Cang Chải (Ảnh minh họa)

Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa của người dân bản địa, các homestay của người Thái là sự lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, nếu muốn thoải mái hơn, các khách sạn tại trung tâm thị trấn cũng cung cấp các dịch vụ tiện nghi với mức giá phù hợp.