Ngôi trường Tiểu học và hành trình biến rác thải thành món quà xanh cho cộng đồng

Hành trình ủ đất từ vỏ hoa quả, rau củ vứt đi

Điều đặc biệt của dự án xanh này chính là nguồn dinh dưỡng nuôi lớn những mầm cây. Thay vì sử dụng phân bón hóa học, cô và trò trường Tiểu học Nguyễn Khuyến đã cùng nhau thực hiện mô hình "Tái chế xanh".

Từ những vỏ rau, củ, quả trong bếp ăn và gia đình, các em học sinh được hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ ngay tại trường. Quá trình này không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường mà còn tạo ra nguồn phân bón tự nhiên giàu dưỡng chất.

Học sinh Nguyễn Khuyến cắt nhỏ rau củ để ủ phân, tưới nước cho cây

Việc tự tay tưới những "nước dinh dưỡng" từ vỏ rau củ trái cây giúp các em hiểu rõ về vòng tuần hoàn của sự sống: Rác thải hữu cơ không phải là đồ bỏ đi, nếu biết cách tận dụng, chúng sẽ trở thành nguồn sống mới, giúp cây thêm xanh và trái ngọt thêm lành.

Rau củ được các em cho vào thùng ủ và làm nước dinh dưỡng cho cây.

Những "chiếc áo mới" từ vỏ chai nhựa

Không chỉ dừng lại ở việc ủ phân hữu cơ, dự án của trường Tiểu học Nguyễn Khuyến còn mang đến "chiếc áo mới" cho những vỏ chai nhựa cũ. Thay vì bị vứt bỏ ra môi trường, vỏ chai, bình nhựa đã được các em học sinh tỉ mỉ thu gom, làm sạch và khoác lên mình những "chiếc áo mới" tươi vui và đầy sắc màu.

Các bạn học sinh cùng tái sinh sự sống từ vỏ chai nhựa.

Những vỏ chai nhựa màu sắc do chính các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Khuyến làm

Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, những chai nhựa đã biến thành những chậu cây độc đáo, xinh xắn với nhiều hình thù đáng yêu. Việc tận dụng chai nhựa để làm chậu trồng giúp giảm thiểu lượng nhựa thải ra đại dương.

Những chậu cây sáng tạo và độc đáo từ vỏ nhựa.

Từ "lớp học mở" về thiên nhiên đến dự án tặng cây đến cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở những bài giảng trên trang sách, dự án lần này là một "lớp học mở", các em học sinh được làm poster về môi trường, trực tiếp tham gia vào quá trình chăm sóc và trao tận tay những chậu cây nhỏ đến phụ huynh và cộng đồng người dân. Dự án xanh "Gieo một mầm xanh – Tặng một yêu thương" khuyến khích học sinh phủ xanh môi trường sống, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Các em học sinh làm poster bảo vệ môi trường.

Mỗi nét vẽ, mỗi dòng chữ trên poster các em học sinh vẽ đều chứa đựng tình yêu và trách nhiệm đối với môi trường.

Các em rạng rỡ với những chậu cây mình tự tay trồng, chăm sóc và gửi tặng đến cộng đồng người dân.

Các con tặng ba mẹ những chậu cây nhỏ mình trồng.

Các em học cách trân trọng sự sống và mầm cây nhỏ

"Chúng tôi tin rằng, khi một đứa trẻ học cách kiên nhẫn và trách nhiệm khi chăm sóc một sự sống, học cách yêu quý một mầm cây, các em sẽ học được cách trân trọng sự sống và thế giới xung quanh mình." – Thầy Nguyễn Trọng Đạt - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Khuyến chia sẻ.

Nhà trường cùng các em học sinh gửi tặng cây xanh miễn phí đến phụ huynh và cộng đồng người dân từ ngày 17/03/2026 đến 21/03/2026 tại điểm trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Lô D16, khu đô thị Gelemxico, Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội)

Dự án khơi dậy trong mỗi học sinh ý thức vun trồng cây xanh, cùng chung tay kiến tạo môi trường sống xanh mát và trong lành, nuôi dưỡng trong mỗi cá nhân ý thức trách nhiệm và thói quen tích cực để bảo vệ hành tinh xanh bền vững.