Ngôi sao đắt show nhất dịp lễ 30/4: Đóng cùng lúc 2 siêu phẩm, nhân cách nào cũng cân được tất

Sau những vai phụ với vai trò "gây hài", nam diễn viên Võ Tấn Phát chính thức có những vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Trong mùa phim lễ năm nay, anh chàng đã gây ấn tượng khi tham gia không chỉ 1, mà đến 2 dự án gây sốt, có thành tích doanh thu ấn tượng.

Đầu tiên là Anh Hùng - bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Võ Tấn Phát đóng vai Tuấn, đồng nghiệp tại công ty taxi của Hùng (Thái Hòa). Ban đầu, Tuấn là người lấn sâu vào tệ nạn, đã rủ rê Hùng tham gia và bị lừa hết tiền. Về sau, Tuấn đồng ý tham gia phi vụ lừa đảo từ thiện cùng Hùng và Vinh (Đoàn Thế Vinh), giữ vai trò hô hoán, lôi kéo người dân chú ý.

Với vai diễn này, Võ Tấn Phát vẫn có nét hài hước nhưng kèm theo đó là những cảm xúc, vai trò phức tạp khác. Nam diễn viên từng tiết lộ Tuấn là vai diễn mà khiến anh tham gia nhiều buổi tuyển chọn nhất từ trước đến nay. Anh cũng hồi hộp khi tham gia một câu chuyện mang tính xã hội cao, thay vì chỉ gây hài đơn thuần. Tuy vậy, diễn xuất của anh đã gây ấn tượng khi thể hiện được một Tuấn vừa cợt nhả, cũng vừa nghiêm túc khi sự việc chuyển biến nghiêm trọng.

Võ Tấn Phát sánh vai cùng Thái Hòa trong Anh Hùng

Ngoài Anh Hùng, Võ Tấn Phát còn tham gia một phim nữa là Heo 5 Móng. Dự án đánh dấu lần đầu tiên nam diễn viên đóng vai chính, dẫn dắt toàn bộ cốt truyện. Trong phim, Võ Tấn Phát thủ vai Khải - một content creator nổi tiếng đang lên đường tìm hiểu về truyền thuyết Cô Năm Hợi - loài heo 5 móng thành tinh được đồn đoán là do con người đầu thai. Thế nhưng vì vô tình phạm phải những điều cấm kỵ, Khải và nhiều nhân vật khác bị Cô Năm Hợi ám, tạo nên nhiều khoảnh khắc kinh hoàng.

Trong vai diễn này, Võ Tấn Phát hoàn toàn dẹp bỏ thế mạnh hài kịch của mình. Thay vào đó, anh phải giữ tiết tấu các tình tiết kinh dị, hù dọa để giữ chân được khán giả. Diễn xuất nhập tâm của anh là yếu tố lớn giúp Heo 5 Móng nhanh chóng chiếm Top 1 phòng vé, trở thành "ngựa chiến" hàng đầu trong cuộc đua phim lễ năm nay.

Võ Tấn Phát đóng Heo 5 Móng

Võ Tấn Phát bắt đầu được chú ý khi tham gia các chương trình hài và gameshow truyền hình, ghi dấu bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, không cần phô trương vẫn tạo được tiếng cười. Dù không sở hữu ngoại hình kiểu “soái ca”, chính sự gần gũi và cá tính riêng lại giúp anh chiếm được cảm tình của khán giả.

Trước khi có đầu năm 2026 rực rỡ cùng một loạt phim điện ảnh, Võ Tấn Phát nổi lên với "chuỗi" Quán quân liên tiếp tại các chương trình như Cười Xuyên Việt 2017, Cặp Đôi Hài Hước 2018, và Én Vàng Nghệ Sĩ năm 2020. Khả năng "quăng miếng" thần tốc, duyên dáng của anh được khán giả công nhận, đặc biệt thông qua dự án web drama Gia Đình Cục Súc thu về hàng triệu lượt xem.

Về sau, anh góp mặt trong một loạt phim điện ảnh ăn khách như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Làm Giàu Với Ma 2, Báu Vật Trời Cho... đều đạt trăm tỷ. Ngoài ra, anh vốn dĩ đã "tập tành" đa dạng hóa nét diễn của mình khi góp mặt trong các series kinh dị như Tết Ở Làng Địa Ngục, Tiệm Ăn Của Quỷ... đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Thành Vũ