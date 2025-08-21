Nguyễn Minh (hay còn được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Minh Cá Đuối), sinh năm 2000 tại Hậu Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh được nhiều người chú ý không chỉ nhờ loạt video triệu view trên TikTok mà còn bởi một câu chuyện đặc biệt: 25 năm qua chưa từng ăn cơm.

Từ nhỏ, Minh đã có phản ứng lạ: chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là nôn ói, nổi da gà, thậm chí có lúc nôn đến ngất xỉu. Anh kể: “Khi ăn cơm tôi sẽ bị nôn rất nặng, nhiều khi nôn tới xỉu luôn và phải 1-2 ngày sau mới ăn uống lại bình thường”. Vì vậy, trong suốt thời đi học, Minh luôn bỏ phần cơm trong suất ăn ở trường, chỉ ăn thịt và uống sữa mang theo. Thậm chí, đến tận lớp 1 – lớp 2, anh vẫn còn bú sữa bình thay cơm.

Lớn lên, Minh tập ăn được một số món như cháo lòng, xôi, nhưng đều phải chế biến khác biệt: xôi phải rắc nhiều tiêu, chan tương ớt để át mùi, còn cháo thì chỉ ăn cháo lòng, tuyệt đối không động vào cháo trắng. Đặc biệt, anh chưa bao giờ thử cơm gạo lứt.

Điều đặc biệt là gia đình Minh có hơn 13 năm bán tạp hoá trong bệnh viện. Đến năm 2016, bố mẹ chuyển sang mở quán cơm với hy vọng con trai dần quen và bớt sợ cơm. Quán ăn đông khách, nổi tiếng ngon, nhưng Minh vẫn kiên quyết không đụng đũa cơm.

Nhiều lần lo lắng, mẹ đưa Minh đi khám, nhưng các bác sĩ khẳng định hệ tiêu hoá hoàn toàn bình thường. Không chỉ cơm, Minh còn kỵ nhiều món “quen thuộc” của người miền Tây như cá kho, thịt kho trứng, mắm, khô, thậm chí cả sầu riêng hay đồ chua.

Trái ngược với sự “kén ăn”, Minh lại có thân hình mũm mĩm, cân nặng hiện tại lên đến 125kg. Anh cho biết mình sống chủ yếu bằng fast food, bánh mì, phở, bún, hủ tiếu… – những món nước hoặc đồ ăn nhanh dễ ăn hơn cơm.

Ít ai ngờ chàng trai “dị ứng cơm” này lại có sự nghiệp ấn tượng. Minh Cá Đuối có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực social media, từng đảm nhiệm các vị trí giám đốc thương hiệu, marketing, điều hành tại nhiều doanh nghiệp, thậm chí góp vốn mở agency riêng.

Hiện tại, anh tập trung hoàn toàn vào sản xuất nội dung và chuẩn bị ra mắt sản phẩm thương mại đầu tiên. Minh cũng là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học, cao đẳng.

Trên mạng xã hội, anh sở hữu kênh TikTok Minh Cá Đuối với hơn 1 triệu lượt theo dõi và kênh Mĩnh Nguyên Official với hơn 100 nghìn follow. Không chỉ gây tò mò với lối sống khác biệt, câu chuyện “25 năm không ăn cơm” của Minh càng khiến khán giả vừa ngỡ ngàng vừa tò mò về cuộc sống thường ngày của chàng trai đặc biệt này.