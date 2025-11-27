Ngọc Trinh "ngựa quen đường cũ"

Từ sau ồn ào liên quan đến việc lái xe moto "diễn xiếc" trên đường, Ngọc Trinh được nhận xét thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Suốt gần một năm qua, cô hầu như chỉ xuất hiện với phong cách kín đáo, tiết chế tối đa, hiếm khi còn thấy những bộ cánh "đốt mắt" từng làm nên danh xưng "Nữ hoàng nội y". Ngay cả các bộ ảnh thời trang cũng chọn layout nhẹ nhàng, thanh lịch hơn, có thời điểm người đẹp Trà Vinh gây chú ý khi diện áo dài, kín đáo từ đầu đến chân.

Thế nhưng mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tung loạt ảnh trở lại phong cách gợi cảm quen thuộc. Người đẹp khoe lưng trần táo bạo, chỉ khoác hờ áo và tạo dáng khoe đường cong sau lưng - một trong những điểm đẹp nhất trên cơ thể cô. Lối trang điểm sắc sảo, ánh nhìn cuốn hút khiến loạt ảnh ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Động thái này khiến cộng đồng mạng cho rằng Ngọc Trinh đang dần "bật lại chế độ sexy" là phong cách gắn liền với tên tuổi cô hơn 10 năm qua.

Ngọc Trinh vừa gây sốt khi tung ảnh khoe trọn lưng trần gợi cảm, phong cách này khác hẳn hình ảnh cô xây dựng dạo gần đây

Cư dân mạng cho rằng đây chính là tín hiệu "Nữ hoàng nội y" sắp tái xuất

Ngọc Trinh là mỹ nhân sở hữu đường cong lưng đẹp nhất nhì Vbiz, cô thường xuyên "flex" trong ảnh "sống ảo"

Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.

Từ sau khi vào showbiz, Ngọc Trinh nhiều lần vướng tranh cãi vì những phát ngôn liên quan đến nhan sắc, vóc dáng phụ nữ. Cô từng nói: "Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi"; "Tôi nghĩ mình có vòng 3 đẹp tự nhiên mà showbiz không có người thứ hai"; "Đàn bà đẹp và thông minh là tốt. Nhưng không thông minh cũng chẳng sao. Tôi thích đàn bà đẹp và ngoan thôi. Và tôi ước tôi cứ ngoan hoài như vậy, đừng hư. Giỏi hay không giỏi, với tôi không quan trọng"...

Sau biến cố bị tạm giam, có giai đoạn Ngọc Trinh ăn diện kín đáo, thanh lịch đến bất ngờ

Sau biến cố pháp lý vào năm 2023, Ngọc Trinh dần có sự thay đổi rõ rệt trong hình ảnh. Cô hạn chế những phát ngôn hay chiêu trò gây sốc, thay vào đó chọn hướng xuất hiện nhẹ nhàng, kín đáo hơn. Người đẹp Trà Vinh tái xuất bằng một vai phụ trong phim điện ảnh chiếu rạp, đánh dấu sự trở lại thận trọng nhưng vẫn thu hút sự chú ý.

Hiện tại, Ngọc Trinh đã ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các sự kiện giải trí, livestream bán hàng và duy trì sức hút với khán giả. Dù từng gặp không ít sóng gió, Ngọc Trinh vẫn giữ được độ hot, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang, sự kiện giải trí.