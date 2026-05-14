Ngọc Trinh: Không có chồng con cũng được, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh quyến rũ, ồn ào và luôn xuất hiện giữa tâm điểm bàn tán, Ngọc Trinh của hiện tại khiến người đối diện bất ngờ vì sự điềm tĩnh hơn hẳn. Trở lại màn ảnh rộng với dự án kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, cô không chọn một vai diễn đóng khung trong vùng an toàn mà thử sức với một nhân vật mang nhiều tổn thương, có chiều sâu tâm lý phức tạp trong một thế giới tâm linh bí ẩn. Cũng trong lần tái xuất này, Ngọc Trinh nói nhiều hơn về những khoảng lặng sau biến cố, sự sụt giảm tự tin từng khiến cô thu mình lại và cảm giác phải học cách sống chậm hơn sau những năm tháng quá ngông cuồng.

Không né tránh các ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất, danh xưng hay chuyện "hết thời", Ngọc Trinh xuất hiện trong cuộc trò chuyện với tâm thế khá thẳng thắn: điều gì đúng thì nhận, điều gì không còn quan trọng thì học cách bỏ qua. Từ chuyện phim ảnh, tình yêu cho tới những thay đổi sau biến cố lớn nhất cuộc đời, cô nhiều lần nhắc tới hai chữ "tuỳ duyên" như cách mình đang học để sống nhẹ hơn.

Trò chuyện với Ngọc Trinh

Tôi không sợ việc người khác biết mình có đụng chạm dao kéo

Xin chào Ngọc Trinh. Chúc mừng bạn vì đã có thêm một dự án điện ảnh trong gia tài diễn xuất của mình. Sau 2 năm kể từ khi ra mắt dự án Chị Dâu, điều gì đã khiến Ngọc Trinh nhận lời tham gia Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ?

Thật sự mà nói, tôi không định nhận dự án phim kinh dị nhưng kịch bản về đề tài thẩm mỹ viện quá hấp dẫn và mới mẻ làm tôi rất hứng thú. Thêm nữa, nhân vật Thanh trong phim rất khác với tôi ngoài đời, khác với hình ảnh từ xưa tới giờ mọi người hay nhìn nhận về tôi là một Ngọc Trinh rất "slay", đẹp, quyến rũ, rất năng lượng và rực rỡ, có thể nhiều lúc hơi ồn. Vai Thanh là một nhân vật có chiều sâu cảm xúc, ít thoại và phải diễn nội lực rất nhiều. Đó là điều khiến tôi muốn thử thách bản thân.

Bạn từng chia sẻ rằng trong 2 năm không tham gia diễn xuất, rất nhiều lời mời đóng phim tìm tới bạn. Vậy với vai Thanh - một trong những lý do khiến bạn phải tạm gác công việc kinh doanh có phải là một mục tiêu được Ngọc Trinh ấp ủ để tái xuất màn ảnh rộng một cách chấn động với khán giả hay không?

Đối với tôi, điều gì đến với mình cũng là cái duyên. Không phải tôi chờ đợi một kịch bản phim kinh dị mà tôi đang chờ đợi một hình ảnh, một nhân vật khác. Sau Chị Dâu, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi cảm thấy những vai diễn này tương đồng với mình và cả những nhân vật mình từng đóng nên không hứng thú. Khi đọc được kịch bản của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và nói chuyện với đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, tôi thực sự thích thú với nhân vật này. Tôi muốn thử thách và làm mới bản thân mình với những vai diễn khác nhau.

Áp lực lớn nhất của bạn khi tham gia dự án lần này là gì?

Khi đọc kịch bản 2 lần đầu, tôi nói với đạo diễn là cảm thấy không làm ra nhân vật Thanh được vì có những cái tôi chưa hiểu sâu lắm, cần sự diễn giải của đạo diễn nhiều. Hoàng động viên là tôi làm được, cứ tin vào bạn. Khi đóng phim kinh dị, mình phải tự tưởng tượng trong đầu rất nhiều thứ, đặc biệt trong các phân cảnh hù dọa. Tôi phải đồng cảm được với nhân vật Thanh về những tổn thương trong quá khứ, tự vượt qua nỗi đau của mình.

Tuy nhiên, tôi khá sợ diễn vì thực ra tôi không tự tin vào tài năng diễn xuất của mình. Mỗi lần nhận phim, tôi rất hy vọng đạo diễn phải "gò" mình, "nhào nặn" mình trong các cảnh quay chứ nếu chỉ đọc kịch bản thì tôi khó diễn được ngay. Tôi cần sự hỗ trợ từ đạo diễn rất nhiều về phần phân tích tâm lí nhân vật. Là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản trên trường lớp nên tôi cần sự hỗ trợ rất nhiều từ đạo diễn để ra được nhân vật.

Có cảnh quay nào khiến bạn cảm thấy vừa mệt mỏi về thể chất vừa căng thẳng về tinh thần không?

Khi đóng bộ phim này, cái khó không nằm ở vấn đề thể lực hay việc sợ ma mà ở việc phải diễn làm sao để phân biệt giữa cõi âm và cõi dương. Những phân cảnh mà tôi nhớ nhất đều ở trong không gian kín và tối. Lúc đó, mình bị đè nặng tâm lý và phải tự tưởng tượng ra có ai đó đang hù dọa mình. Những cảnh đó vừa cần phải giữ mạch cảm xúc nhiều ngày, vừa phải kiểm soát nó vì giữa cõi âm và cõi dương lại có sự khác biệt. Đó là điều mà tôi thấy khó khi đóng phim kinh dị.

Trong bộ phim lần này, Ngọc Trinh có lấy cảm xúc từ những chất liệu đời sống cá nhân để đưa vào vai diễn và có phần thể hiện tròn trịa hay không?

Về cảnh Thanh sắp mất đi người thân yêu thì ngoài đời tôi cũng đã trải nghiệm. Tôi không biết các bạn diễn viên khác thế nào nhưng nếu tôi không lấy được tâm lý của nhân vật thì sẽ lấy những trải nghiệm ngoài đời đưa vào cách diễn để dễ “chạm”. Đó là cảm giác sắp mất đi một người thân yêu của mình trong cuộc sống. Tôi chỉ có thể nói qua như vậy.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ sở hữu dàn cast rất thu hút. Điều này có khiến Ngọc Trinh cảm thấy áp lực không?

Lúc đầu thì có cả áp lực và khoảng cách nhưng khi tôi được gặp và trò chuyện với mọi người thì áp lực tan biến luôn. Chị Xuân Lan, Xuân Tiền rất dễ thương, thân thiện với tôi. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của hai bạn diễn rất nhiều, phối hợp rất ăn ý nên sau đó cũng không còn áp lực.

Bạn ấn tượng nhất với bạn diễn nào trong dàn cast của bộ phim?

Chị Xuân Lan. Chị Lan và tôi phải đối mặt với nhau rất nhiều. Trong 3 lần đầu đọc kịch bản, hai chị em có khoảng cách lắm vì dù biết nhau nhưng chưa từng làm việc chung. Đến lần thứ 4, thứ 5, tôi có chủ động bắt chuyện và thấy chị Lan khác hẳn với bề ngoài. Ngoại hình của chị có thể hơi cá tính, khó gần kiểu chị đại nhưng khi nói chuyện thì tôi thấy chị rất dễ thương và sống tình cảm.

Bạn có thể chia sẻ đôi chút về cảnh hôn trong bộ phim lần này không?

Phim này có tổng cộng 3 nụ hôn: Nụ hôn trao máu, nụ hôn dưới mưa và một nụ hôn nữa. Cảnh hôn ấn tượng mà cả hai đứa không dám nhắc lại nhất là cảnh dưới mưa vì vừa hôn xong phải thả nhau ra. Nếu khán giả không biết sẽ tưởng là hai đứa ghê nhau nhưng thực ra không phải mà là vì nước máy rơi vào miệng cả hai nhiều quá. Nước đó còn có mùi nữa nên đạo diễn hô cắt là phải thả nhau ra liền. Cảnh đó rất "cảm lạnh" và lại phải quay đi quay lại nhiều nhất. Mùi nước đó ghê lắm, không phải nước bẩn nhưng có mùi.

Cảm nhận của Ngọc Trinh khi được đóng cảnh hôn với một trong những nam thần điện ảnh thế nào?

Đóng chung với Tiền, tôi thấy bạn là một chàng trai rất hiền, hướng nội chứ không hướng ngoại, ít nói, rất tinh tế và ga lăng với các bạn diễn nữ.

Bên cạnh Lê Xuân Tiền, Ngọc Trinh hiện đang được chú ý với những khoảnh khắc tương tác với Quốc Trường. Theo quan điểm cá nhân của Ngọc Trinh, bạn thích ngoại hình và tính cách của ai hơn?

Thôi mà, đừng bắt phải so sánh giữa hai anh. Anh nào cũng OK hết. Bắt vậy là ác lắm. Về tính cách thì anh Trường hướng ngoại hơn, hài hước và hay cà giỡn hơn Xuân Tiền. Về độ ga lăng tinh tế, đẹp trai thì hai người bằng nhau.

Vậy người "match" với Ngọc Trinh sẽ thuộc kiểu người hướng ngoại hài hước hay hướng nội trầm tính?

Giữa hướng nội và hướng ngoại đều có cái hay riêng. Quan trọng ở người con trai là sự ga lăng, tinh tế với phụ nữ, đẹp trai. Ba cái đó là được rồi còn hướng ngoại hay hướng nội đều có cái hay riêng. Tôi hợp với cả hai, hướng nội hay hướng ngoại đều vô được.

Mức độ hài lòng của bạn cho vai diễn Thanh lần này là bao nhiêu?

Khoảng 90%. Khi quay phim, tôi ít nói và không coi lại suộc nên cũng không biết phần diễn xuất qua nét mặt, ánh mắt như thế nào. Khi coi lại phim thì thấy khá ổn áp. Đó là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè nói là tôi "hoá thân" cũng hay, khác hẳn so với các vai diễn trước, ra được chất của một bác sĩ Thanh rất khác biệt.

Bên cạnh những ý kiến tích cực của khán giả, có ý kiến cho rằng bộ phim lần này là một bước thụt lùi trong việc lựa chọn kịch bản của Ngọc Trinh. Bạn cảm nhận thế nào về ý kiến này?

Giống như tôi đã chia sẻ, nội dung phim, kịch bản hay thể loại phim thì mỗi người sẽ có gu riêng. Phần lớn khán giả không thích nhưng cũng sẽ có những khán giả thích thể loại phim kinh dị như vậy. Bằng chứng là đợt vừa qua các bộ phim kinh dị Việt Nam đều thắng lớn tại phòng vé. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được thử sức với một nhân vật khác với những vai diễn từ trước tới giờ. Còn về bộ phim thì có lẽ phải chờ đợi thêm nhận xét từ khán giả.

Tôi hi vọng cho dù khán giả thích hay không thích thì vẫn sẽ nhìn thấy được sự chỉn chu cũng như cố gắng của cả ekip, diễn viên và đạo diễn. Về các ý kiến trái chiều thì tôi nghĩ rằng, khi đã làm nghề này thì chúng ta phải học cách chấp nhận hành trình khán giả có đón nhận bộ phim hay không.

Sẽ ra sao nếu khán giả chia sẻ mục đích ra rạp chỉ để xem nhan sắc của Ngọc Trinh chứ không phải vì diễn xuất của bạn?

Khán giả vì mình mà ra rạp cũng là một trong những may mắn rồi. Mọi người xem phim vì ngoại hình của tôi cũng được, vì diễn xuất cũng được nhưng nếu diễn viên có đủ sức hút để kéo khán giả ra rạp thì cũng là một may mắn rồi.

Tất nhiên, tôi hi vọng khán giả tới xem phim vì năng lực diễn xuất của bản thân nhiều hơn. Ai làm diễn viên cũng mong muốn điều đó. Nhưng làm thế nào để có đủ sức hút khiến khán giả muốn xem mình có gì khác với trong phim cũng đã là một sự may mắn.

Sau bộ phim, bạn có thay đổi suy nghĩ về quan điểm "Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" không?

Tôi đồng ý với quan điểm này. Tôi may mắn được ba mẹ sinh ra với hình hài này. Nhưng nếu như không có được ngoại hình hiện tại mà có điều kiện để trở nên đẹp hơn thì tôi vẫn đồng ý là mình sẽ sửa. Tuy nhiên, sửa phải có giới hạn, sửa chút chút nhẹ nhẹ thôi. Tôi không sợ việc người khác biết mình có đụng chạm dao kéo nhưng phải cho ra nét đẹp tự nhiên, sửa trong giới hạn, không lạm dụng quá đà. Tôi cũng là kiểu người nếu bản thân xấu chỗ nào thì sẽ đi thẩm mỹ nhưng sẽ chọn nơi an toàn, uy tín, không bị phụ thuộc, lạm dụng vào việc thẩm mỹ.

Hiện tại bạn không hề chỉnh sửa gì về ngoại hình?

Đúng. Nghĩa là tôi đang may mắn. Trộm vía một chút xíu.

Nếu một ngày khán giả không còn quan tâm tới ngoại hình, sự sang chảnh của Ngọc Trinh mà quan tâm, soi xét về diễn xuất của bạn nhiều hơn, bạn đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho sự thay đổi này chưa?

Có luôn. Tôi là người dám đối đầu, dám chấp nhận. Tôi không phải người không dám đối mặt với mọi thứ. Với những gì tôi đã trải qua trong quá khứ, tôi nghĩ khán giả cũng sẽ hiểu bản chất con người mình là như thế nào. Mọi người ra rạp về điều gì và cảm nhận như thế nào thì tôi thấy vẫn "ok".

Tôi chỉ biết tập trung làm sao để sống tốt cuộc đời của mình

Trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp, có điều gì đã khiến Ngọc Trinh thay đổi về sự tự tin hay không?

Thật ra là có ở thời gian 1 năm đầu, nhưng hiện tại đã khôi phục 100% rồi.

Để nói là nếu trải qua những biến cố như vậy mà vẫn tự tin thì không đúng. Sự tự tin trong tôi sụt giảm rất nhiều. Tôi sợ làm ảnh hướng tới mọi người. Sau khi trở lại với bộ phim Chị Dâu, tôi được khán giả đón nhận, cũng nhận được những lời mời đóng phim nên sự tự tin mới dần trở lại trong con người mình.

Ngọc Trinh thường được nhắc đến như một cái tên bảo chứng truyền thông ở mỗi dự án mà bạn tham gia. Tuy nhiên, ở dự án lần này, có vẻ như vai diễn Thanh đang không nhận được sự chú ý, quan tâm như các dự án trước. Đây có phải là dấu hiệu của việc "giảm nhiệt" của Ngọc Trinh trong lòng khán giả?

Tôi nghĩ đó là do phần marketing bên phim. Về phần tôi, tôi thấy mọi thứ bình thường. Tôi chỉ hoàn thành tốt vai trò của mình là diễn xuất thôi. Còn về phần làm sao để bộ phim viral hơn, bên cạnh các nền tảng social của diễn viên còn là trách nhiệm của bộ phận marketing.

Bạn nghĩ sao về ý kiến: "Ngọc Trinh sắp hết thời nên mới lựa chọn phim kinh dị để có một tạo hình ấn tượng để thu hút khán giả"?

Tôi thấy bình thường vì khán giả không phải là mình. Có thể do tôi ít xuất hiện ở các event, không xuất hiện nhiều nên một số khán giả mới cảm nhận như vậy. Tôi chỉ đang tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chọn kịch bản để đóng phim.

Thực ra không phải là tôi không biết tới những ý kiến này. Nhiều bạn bè đọc bình luận và cũng nói lại với tôi nhưng tôi cũng không còn quan tâm nhiều tới những vấn đề đó nữa. Tôi chỉ biết tập trung làm sao để sống tốt cuộc đời của mình, vậy là tốt rồi. Còn việc mọi người bàn tán thì có thể do tôi hạn chế xuất hiện hơn nên một số khán giả có cái nhìn khác thôi.

Nếu là Ngọc Trinh của trước đây, có vẻ bạn sẽ cố gắng để chứng minh bản thân với khán giả?

Ngọc Trinh của ngày xưa ngông cuồng hơn bây giờ rất nhiều, cái gì cũng muốn chứng minh. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi.

Sự thay đổi đó đến từ thời điểm nào?

Sau khi tôi gặp biến cố trong cuộc sống, tôi không còn quan tâm nhiều tới những ý kiến trái chiều nữa. Tôi chỉ muốn tập trung vào cuộc sống của bản thân và công việc mà mình lựa chọn là được rồi.

Sau những vai diễn, bạn có kỳ vọng vào phản hồi của những khán giả chưa yêu thích mình hay không?

Không. Tôi không phải là người cố gắng sống sao để vừa lòng 100% tất cả. Ai cũng có người thương người ghét. Người đã thương mình thì dù mình ra sao họ vẫn thương. Còn với người đã ghét mình rồi thì làm sao người ta cũng ghét. Tôi không cố gắng sống để đạt được lòng yêu thương của tất cả mọi người. Ai thương mình thì mình trân trọng và cảm ơn còn ai ghét mình thì hãy bỏ qua.

Ngọc Trinh từng chia sẻ về việc mong muốn có con. Hiện tại, bạn có thay đổi suy nghĩ về chia sẻ này của bản thân?

Đúng. Nhưng hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người. Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có.

Vậy về quan điểm phụ nữ không cần chồng thì sao? Bạn có thay đổi suy nghĩ về quan điểm này không?

Tôi không thay đổi. Tôi cảm thấy người có đôi, có chồng chưa chắc hạnh phúc. Mình sống thế nào để hạnh phúc với bản thân là được. Không có chồng cũng được, không có con cũng được. Có thì tốt chứ không phải là bắt buộc, cũng không cần thiết phải tìm. Mình đang hạnh phúc với cuộc sống và công việc của mình là được rồi. Một mình không có nghĩa là không hạnh phúc. Có đôi khi không có nghĩa là hạnh phúc.

Quan điểm trên được cho là xuất phát từ những trải nghiệm trong quá khứ, từng chứng kiến những sự đổ vỡ. Ngọc Trinh có phải là trường hợp trên hay không?

Cả hai. Tôi chứng kiến bạn bè xung quanh có đôi, có chồng con nhưng không hạnh phúc. Tôi nghĩ ai ở đây cũng ít nhất từng chứng kiến điều đó. Cá nhân tôi cũng từng có những trải nghiệm không vui trong chuyện tình cảm nên tôi thuộc cả hai trường hợp trên luôn. Hiện tại, tôi sống thoải mái lắm, kiểu tuỳ duyên, tuỳ người tuỳ phận.

Bạn có thay đổi về mẫu hình lý tưởng hay không?

Có chứ. Tôi thích một người đàn ông dành cho gia đình. Đừng gia trưởng, vì gia trưởng là không sống với tôi được. Tôi thích tuýp người của gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình, không cần phải quá giỏi, kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không dành thời gian cho gia đình thì không phải gu của tôi hiện tại.

Ai cũng có vết xước trên lưng

Có một bài báo nói về sự "biến mất" của Ngọc Trinh giống như một khoảng lặng để bạn nhìn nhận lại hành trình của bản thân. Vậy giá trị của "khoảng lặng" này với bạn là gì?

Tôi cảm ơn khoảng lặng đó để mình có thời gian nhìn nhận lại tất cả mọi thứ xung quanh mình, từ sự việc, bạn bè,... Tôi thanh lọc được một số thứ để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái như bây giờ. Tôi không còn đặt nặng vấn đề như trước nữa. Một số vấn đề tế nhị tôi không tiện chia sẻ, chỉ biết rằng mình rất cảm ơn khoảng thời gian đó, sự việc đó đã xảy ra để bản thân được như hiện tại.

Một bài viết trong quá khứ từng nói về Ngọc Trinh với từ khoá "khó vực dậy". Ở hiện tại, bạn đã vực dậy 100% chưa?

Lúc trước tôi còn khá chậm chạp. Sau khi lấy lại được tự tin từ sự đón nhận của khán giả dành cho mình, năng lượng đó bắt đầu quay trở lại với tôi rồi. Nếu gặp Ngọc Trinh của 1 năm trước, nhiều người khó nhận ra tôi của hiện tại. Chắc cũng do công việc livestream nên tôi lấy được nguồn năng lượng do phải nói nhiều hơn. Lúc mới bắt đầu thì tôi hơi trầm và ít nói.

Nhiều người chọn cách lao đầu vào công việc để quên đi những chuyện không vui. Bạn có phải mẫu người như vậy?

Không. Tôi không lao đầu vào công việc để quên đi chuyện gì đó. Tôi là tuýp người khi có chuyện gì đó thì sẽ đối mặt thẳng vào vấn đề luôn. Tôi không phải người sẽ né tránh, không chấp nhận nỗi đau của mình.

Nếu ngày mai, bạn không còn là một diễn viên hay một người trong showbiz thì bạn muốn khán giả nhớ tới bạn với vai trò gì?

Tôi mong muốn khán giả nhớ tới Ngọc Trinh là một cô gái nhỏ bé, biết vượt qua nỗi đau của chính mình, vượt qua biến cố, một Ngọc Trinh tích cực.

Nhiều khán giả cho rằng việc bạn nhận lời tham gia dự án phim kinh dị do danh xưng "nữ hoàng nội y" không còn đủ sức níu kéo hào quang. Bạn có suy nghĩ thế nào về ý kiến này?

Mọi thứ tôi lựa chọn là do tôi muốn, không có bất kỳ tác động nào từ những người xung quanh hay từ bình luận của mọi người. Tất cả những lựa chọn đều do tôi thực sự muốn làm điều đó.

Nếu có một lời dành cho Ngọc Trinh của 10 năm trước, bạn sẽ lựa chọn điều gì?

Chắc đầu tiên sẽ là bớt ngông cuồng lại, bớt ta đây. Ngọc Trinh ngày xưa cũng là đứa biết điều, biết trên biết dưới nhưng lại không biết sợ ai.

Những cũng có thể vì tính cách đó mới có được một Ngọc Trinh nổi tiếng thời bấy giờ?

Nhưng cũng vì tính cách đó nên mới gặp biến cố. Nếu để nói với Ngọc Trinh 10 năm trước, tôi sẽ nói mình bớt ngông cuồng và ảo tưởng về bản thân lại. Tôi cảm nhận về mình của ngày xưa thì vẫn là một đứa biết điều, biết trên dưới và tử tế. Tuy nhiên, còn hơi ngông cuồng và không biết sợ ai.

Sau tất cả, bạn có cảm thấy nuối tiếc về điều gì không?

Nếu để nói về nuối tiếc thì tôi không hối tiếc vì tất cả những gì xảy ra trong quá khứ thì mới có Ngọc Trinh trưởng thành của bây giờ. Ai cũng có vết xước trên lưng cả, không ai là không có những điều không tốt trong quá khứ, quan trọng là bản thân biết thay đổi. Tôi không hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Ngọc Trinh của 5 năm sau sẽ là người thế nào?

Tôi nghĩ chắc mình sẽ trầm hơn bây giờ, cũng có thể do độ tuổi. Khi phỏng vấn có thể mọi người cảm nhận được tôi là một người rất năng lượng. Tuy nhiên, khi không có công việc thì tôi trở nên trầm tính và ít nói hơn. Khi nào đi quay, đi đóng phim, tôi sẽ là người mang lại năng lượng cho buổi ghi hình đó. Để cảm nhận về bản thân thì tôi thấy mình có trầm hơn. Trầm đi nhiều đó. Chỉ khi ở một mình thôi.

Bạn có mong muốn trong tương lai sẽ xuất hiện với một vai trò nào khác hay không?

Một bà chủ. Tôi đang mong ước trở thành bà chủ của các nhà hàng khác nhau. Có thể là nhà hàng chuyên về đồ ăn Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản. Tôi đang muốn mở một quán ăn về đồ Nhật. Ngoài biệt danh "nữ hoàng nội y" thì tôi còn có một biệt danh khác là "cô bé ăn hàng". Tôi rất thích ăn uống và đang ước mơ 5 năm về sau sẽ có nhiều nhà hàng hơn, làm chủ được nhiều nhà hàng về món ăn mà mình thích.

Trong năm 2026, Ngọc Trinh còn tham gia dự án nào khác không?

Về nghệ thuật thì tôi chưa lựa chọn thêm được kịch bản nào. Tôi muốn song song với công việc kinh doanh thì mỗi năm sẽ đóng một phim. Việc kinh doanh cho tôi được sự chủ động về kinh tế còn nghệ thuật cho tôi cảm xúc. Tuy nhiên, cũng phải tùy duyên nữa, hiện tại tôi chưa lựa chọn được kịch bản nào trong năm nay.

Hình tượng tiếp theo mà bạn mong muốn khán giả sẽ được nhìn thấy trên màn ảnh sẽ là vai diễn như thế nào?

Vai bác sĩ Thanh trong phim vừa rồi tôi thấy chưa xấu lắm, vẫn còn đẹp. Tôi muốn nếu như có một kịch bản mới, tôi sẽ được thử thách trong một vai diễn trông xấu hơn. Có thể là da đen, da ngăm,... miễn là có chiều sâu về cảm xúc và khác với những vai diễn trước thì tôi sẽ nhận lời.

Bạn muốn mình xấu đi vì ngoại hình hiện tại quá đẹp?

Tôi muốn thay đổi về ngoại hình trước, sau đó là những góc khuất gai góc hơn. Tôi muốn thử sức, tuy nhiên phải gặp được kịch bản phù hợp và một người đạo diễn chịu khó với mình. Vì tôi không phải diễn viên trường lớp nên đạo diễn phải mất thời gian để “gò” tôi vào nhân vật. Quan trọng hơn nữa là bản thân mình phải thích nhân vật đó.

Bạn có mong muốn hợp tác với đạo diễn nào trong tương lai hay không? Ví dụ như Trấn Thành - một trong những đạo diễn rất giỏi trong việc "gò" các diễn viên tay ngang?

Sau khi xem Thỏ Ơi!!, tôi có nhắn cho anh Thành. Tôi cũng mong muốn một lần hợp tác với anh Thành. Hai anh em có gặp nhau nhưng chưa có duyên để được đóng phim của anh. Sau phim Thỏ Ơi!!, tôi rất tin tưởng về cách "gò" của đạo diễn Trấn Thành.

Tại thị trường Việt Nam, danh xưng "diễn viên trăm tỷ" đang dần trở thành một từ khoá phổ biến. Với Ngọc Trinh, danh xưng này có quan trọng hay không? Bạn có mong muốn bản thân sẽ trở thành một "nữ diễn viên trăm tỷ" trong tương lai hay không?

Nếu nói về mức độ quan trọng thì đối với tôi là không. Còn nói về mong muốn thì là có. Ai làm diễn viên cũng muốn những điều tốt nhất với tác phẩm mình tham gia. Quan trọng hơn danh xưng đó còn là việc mình được đóng nhân vật yêu thích. Giống như tôi nói, chưa chắc phim trăm tỷ là phim hay vì tôi đã từng xem một bộ phim trăm tỷ và cảm thấy không hay rồi. Gu phim của mỗi người khác nhau và cảm nhận về phim cũng vậy.

Để nói về mức độ quan trọng của danh xưng thì tôi thấy không quan trọng còn nếu thích danh xưng đó hay không thì tôi có, ai mà lại không muốn danh xưng đó. Đó là bộ mặt của mình mà, là một danh xưng hay mà. Làm sao có thể từ chối nếu mình may mắn sở hữu danh xưng đó.

Trong tiêu chuẩn lựa chọn kịch bản của Ngọc Trinh, tiềm năng viral có phải là một yếu tố để bạn quyết định hay không?

Không. Tôi không có suy nghĩ đó. Khi nhận kịch bản, tôi chỉ quan trọng là tôi có thích hay không. Còn việc phim đó ra có hot hay không đối với tôi không phải là yếu tố quan trọng. Mà có người nghĩ tới điều đó hả? Vì khi tôi đọc một kịch bản, tôi sẽ thấy kịch bản đó hay hay không, hợp với mình hay không hoặc có điều gì khác biệt thu hút không. Tôi không nghĩ kịch bản này sẽ viral hay đóng phim này sẽ hot rồi mới quyết định. Hay là mai mốt tôi phải suy nghĩ tới điều này nhỉ?

Bạn nghĩ sao về biệt danh "thuốc độc phòng vé"? Quan điểm của Ngọc Trinh về việc thất bại của một bộ phim tại phòng vé là do diễn viên?

Công bằng mà nói một bộ phim chưa thành công sẽ có một phần từ diễn xuất của diễn viên. Tuy nhiên, còn một số yếu tố khác như kịch bản, đạo diễn, cắt dựng, marketing. Nhiều khi có một số bộ phim không viral, không hot nhưng vẫn hay. Tôi nghĩ hơi ác khi nói một diễn viên là "thuốc độc phòng vé". Danh xưng đó không nên có và hơi tội nghiệp cho diễn viên bị gọi như vậy.

Cám ơn Ngọc Trinh về buổi trò chuyện này!

