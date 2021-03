Ngọc Trinh bị netizen khui lại chuyện xưa: Hóa ra người bị "cắm sừng" từng đi "phát sừng" cho kẻ khác?

Suốt hơn 1 ngày nay, sự việc Ngọc Trinh bị mất cắp cả bộ sưu tập đồng hồ hiệu, trị giá lên tới hơn 10 tỷ đồng đã gây "chấn động" MXH. Ngọc Trinh cho biết cô vẫn còn hoảng loạn sau vụ cướp và hiện đã trình báo công an về sự việc trên. Do tính chất vụ việc nên Công an TP Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ cho Phòng PC02, Công an TP.HCM để phối hợp tiếp tục điều tra xử lý.

Khi dân tình chưa kịp ngơi nghỉ việc "hít drama" từ Ngọc Trinh thì mới đây cô nàng tiếp tục vướng phải một lùm xùm khác. Theo đó, vào ngày 29/3, trong đoạn clip đăng tải lên MXH, Ngọc Trinh đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về quá khứ như từng làm tiểu tam, dùng chất kích thích, ngủ với trên 3 người và đặc biệt là từng bị người yêu "cắm sừng".

Đáng chú ý, sau đoạn clip trên, một dân mạng bất ngờ khui lại chuyện cũ của Ngọc Trinh với Hoàng Kiều và tố cô không những đã trải nghiệm chuyện bị "cắm sừng" mà còn là người "phát sừng" nữa cơ. Chuyện năm xưa của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều đã bị netizen khui lại.

Ngọc Trinh bộc lộ nhiều vấn đề mà khán giả chưa từng biết về mình

Ngọc Trinh bị dân mạng khui lại chuyện cũ với tỷ phú Hoàng Kiều

Theo đó, vào năm 2018, trong một buổi phỏng vấn với báo chí tại Mỹ, Hoàng Kiều gây bất ngờ khi tố Ngọc Trinh từng bắt cá 2 tay khi yêu ông. Tuy đề nghị không nhắc đến tên Ngọc Trinh nhưng Hoàng Kiều vẫn thẳng thắn chia sẻ: "Bởi vậy tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi. Yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi. Đó bây giờ họ mới khui ra hết, thấy không được. Tôi đã từng rất vui khi có được người tình ở tuổi này chứ, thậm chí tôi còn từng muốn có 2 đứa con nữa".

Hoàng Kiều và Ngọc Trinh thuở còn mặn nồng

Trong một lần livestream trên MXH, tỷ phú Hoàng Kiều nổi giận khi nhắc tới Ngọc Trinh. Một lần nữa, ông nhấn mạnh: "Tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ. Hiểu chưa? Tôi biết con người đó không tốt. Nó nói "em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ" thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng nhắc đến Ngọc Trinh gì nữa".



Trước đó, Ngọc Trinh - Hoàng Kiều từng gây sốc dư luận khi công khai tình cảm. Mối quan hệ "nàng 27 chàng 72" từng vướng nghi vấn chỉ là chiêu trò PR và khiến netizen xôn xao bàn tán trên khắp các trang MXH thời điểm đó.



Chuyện tình nàng 27 chàng 72 của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng gây xôn xao một thời

Chỉ trong 3 ngày mà Ngọc Trinh đã vướng liên tiếp loạt drama liên quan đến chuyện đời tư

Ảnh, Clip: Sưu tầm, TikTok nhân vật