Mới đây, “phú bà” Ngọc Loan lại tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình chuẩn bị một buổi trà bánh chill chill tại nhà. Trong video, cô tự tay cắm hoa sen, làm bánh rồi sắp xếp bàn trà với ấm chén, hoa và các món ăn.

Cô cũng thực hiện từng công đoạn từ cắt, chỉnh cành sen đến hoàn thiện bình hoa. Phần bánh cũng do cô tự chuẩn bị và sau đó được bày lên bàn cùng trà. Các chi tiết trên bàn được sắp xếp gọn gàng, đồng nhất với không gian xung quanh.

Ngọc Loan đăng clip cắm hoa sen, bày biện trà bánh khiến nhiều người trầm trồ (Nguồn: TikTok Ngọc Loan Trần)

Mọi thứ đều do mỹ nhân sinh năm 1993 tự tay làm, chuẩn bị (Ảnh: FBNV)

Đây không phải lần đầu Ngọc Loan chia sẻ những công việc này. Trên trang cá nhân, cô từng đăng nhiều video liên quan đến chuyện bếp núc và cắm hoa.

Trước đó, cô từng làm nhiều món bánh, trong đó có mâm bánh ram ít và bánh bèo chén từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ nhào bột, tạo hình đến hoàn thiện, Ngọc Loan đều tự tay thực hiện. Thành phẩm sau đó được bày ra khá đẹp mắt, khiến nhiều người bất ngờ vì một món bánh tưởng cầu kỳ lại được cô làm ngay tại nhà.

Ngọc Loan từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc nấu ăn, từ nem công chả phượng đến các món bánh truyền thống đều được người đẹp tự tay làm và bày biện (Nguồn: TikTok Ngọc Loan Trần)

Cắm hoa cũng là một thú vui được mỹ nhân này duy trì đều đặn. Hồi tháng 7, cô từng đăng clip dài hơn 1 phút ghi lại quá trình cắm một bình hoa hướng dương. Thay vì cắm nguyên bông, cô tách phần cánh, kết hợp với nhiều loại hoa và lá khác để tạo thành một bình hoa có cách phối khá riêng. Ngoài ra, Ngọc Loan cũng từng cắm hoa atiso, tulip, mẫu đơn, cẩm tú cầu... mỗi lần lại một kiểu khác nhau, cầu kỳ và đẹp mắt hệt ngoài tiệm.

Cắm hoa để trang trí bàn ăn, nhà cửa cũng là sở trường của Ngọc Loan (Nguồn: TikTok Ngọc Loan Trần)

Cũng chính bởi sự khéo léo, đảm đang này mà không ít người bày tỏ cảm thấy áp lực khi xem clip của Ngọc Loan. Bởi ngoài việc có gu thẩm mỹ, cô còn tự tay làm khá nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày. Từ một mâm bánh vào mỗi dịp lễ Tết, nấu đồ ăn từ truyền thống đến các món Âu - Á hay những bình hoa, bàn trà, đều được cô chuẩn bị và trau chuốt chỉn chu, đẹp mắt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trời ơi không biết sao tả hết cái sự đoan trang này, khéo tay quá mức”.

- “Ước gì khéo tay, đảm đang như chị. Xem clip nào cũng mê vì từ làm bánh, cắm hoa, gì cũng đẹp”.

- “Coi clip của chị áp lực ngang, cứ giỏi giang, đảm đang thế này ai mà chạy theo được đây chị ơi”.

- “Mê quá! Vừa giỏi, vừa khéo, chưa thấy cái gì không tự làm được”.

- “Xin vía thật sự. Sao cái gì cũng làm được, mình con gái xem còn ngưỡng mộ”.

Ngọc Loan sinh năm 1993, từng được biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016, thuộc đội Phạm Hương. Sau chương trình, Ngọc Loan không hoạt động showbiz với tần suất dày mà chủ yếu tập trung cho công việc và cuộc sống riêng.

Những năm gần đây, cô được chú ý trở lại với hình ảnh một "phú bà" có cuộc sống khá dư dả, sang chảnh. Ngọc Loan hiện sống tại một căn biệt thự ở TP.HCM. Căn nhà có diện tích rộng, nhiều không gian cây xanh, nội thất được thiết kế theo phong cách sang trọng. Một số khu vực trong nhà có tầm nhìn hướng về Landmark 81. Không gian này cũng xuất hiện thường xuyên trong các clip của Ngọc Loan. Đây là nơi cô nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, uống trà hoặc chia sẻ những hoạt động thường ngày.

Cuộc sống sang chảnh của Ngọc Loan khiến nhiều người trầm trồ (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh cuộc sống cá nhân, Ngọc Loan hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cô vẫn duy trì công việc riêng và hoạt động trên mạng xã hội nhưng khá hạn chế chia sẻ về chuyện gia đình hay các mối quan hệ cá nhân. Thay vì những nội dung quá ồn ào, thời gian gần đây trang cá nhân của Ngọc Loan chủ yếu xoay quanh cuộc sống ở nhà, những chuyến đi, công việc và các sở thích cá nhân. Trong đó, những video tự tay nấu ăn, làm bánh hay cắm hoa tiếp tục thu hút sự chú ý.