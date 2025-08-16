Đã nhiều tháng trôi qua, ồn ào "đại chiến gia tộc" của Beckham vẫn tiếp diễn, chưa có dấu hiệu kết thúc. Sau khi Brooklyn - Nicola tổ chức lễ "cưới lại" mà không thông báo hay mời nhà nội tham dự, mối quan hệ giữa vợ chồng Beckham và vợ chồng con trai cả càng thêm tan tác. Cảm thấy chưa đủ drama, Rebecca Faria - bạn thân của Nicola Peltz - tiếp tục "châm dầu vào lửa", gây xôn xao khi đăng đàn chỉ trích thẳng mặt, đồng thời tố cáo vợ chồng David - Victoria Beckham có hành vi thao túng độc hại với các thành viên trong gia đình.

Không chỉ vậy, Rebecca Faria còn cáo buộc gia đình Beckham tung tin giả để "bôi xấu" con dâu và nhà thông gia với công chúng sau khi họ nhận ra không thể kiểm soát vợ chồng con trai. Rebecca Faria cho biết cô đánh giá cao việc Nicola Peltz táo bạo phá vỡ và vạch trần bộ mặt giả tạo của nhà chồng, cũng như sự dũng cảm rời bỏ "gia đình toxic" của Brooklyn Beckham.

Rebecca Faria (váy nâu) - bạn thân của Nicola Peltz tố nhà Beckham thao túng độc hại, nói xấu hạ bệ con dâu

"Tôi đã biết Nicola nhiều năm rồi, cô ấy thật thà, khiêm tốn và không muốn sống trong thế giới giả tạo. Tôi nghĩ Nicola thực sự dũng cảm khi rời xa 1 gia đình độc hại như vậy. Mọi người lúc nào cũng tâng bốc và nịnh bợ nhà Beckham mù quáng, nhưng Nicola không làm điều đó. Cô là người đầu tiên đứng lên bảo vệ giá trị của mình. Nicola dám chống lại nhà chồng là vì cô ấy chẳng quan tâm đến danh tiếng hay tiền bạc của họ", Rebecca Faria cho biết.

Về phía Brooklyn, Rebecca Faria cho rằng con cả nhà Beckham đã là 1 người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể tự bảo vệ và chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình. Theo Rebecca Faria, nếu Brooklyn đã chọn rời xa gia đình, tức là con cả nhà Beckham hiểu rõ môi trường mình lớn lên như thế nào. "Cô ấy không giam cầm ai cả, Brooklyn là một người trưởng thành, hoàn toàn ý thức được cuộc sống mình muốn, và anh ấy đang sống như thế", Rebecca Faria viết trên trang cá nhân.

Bạn thân cho rằng Brooklyn - Nicola đã rất dũng cảm khi lựa chọn rời xa 1 gia đình độc hại như nhà Beckham

Tố cáo của bạn thân Nicola đang gây xôn xao MXH. Nhiều người cho rằng con dâu cả nhà Beckham đang chống lưng, muốn thông qua bạn thân vạch mặt nhà chồng cũ. Hiện, vợ chồng Beckham vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc mà Rebecca Faria nhắm đến họ.

Theo nguồn tin của tờ TMZ, mối quan hệ của vợ chồng Brooklyn - Nicola với David - Victoria Beckham vẫn rất căng thẳng. Không ai muốn hòa giải với đối phương. David - Victoria Beckham được tiết lộ đã rất tổn thương, buồn lòng khi không được mời đến lễ cưới lại của con trai vào ngày 2/8 vừa qua.

Trước tình cảnh này, 1 số chuyên gia truyền thông cho rằng Nicola Peltz không mời gia đình chồng đến lễ thề nguyện lần 2 của cô là hành động có tính toán, xuất phát từ mong muốn kiểm soát Brooklyn. Trước nghi vấn tiêu cực hướng về vợ, Brooklyn bị phát hiện có động thái bác bỏ. Anh nhấn yêu thích bình luận có nội dung: "Nếu anh ấy muốn bố mẹ có mặt, anh ấy đã mời họ đến. Sao mọi người cứ mặc định là do vợ của anh ấy đã ngăn cản. Có thể chính Brooklyn muốn giữ khoảng cách với gia đình.

David - Victoria Beckham không được vợ chồng con trai cả mời đến buổi lễ thề nguyện được ví như "đám cười lần 2" của cặp đôi vào đầu tháng 8

Hình mẫu "gia đình lý tưởng" đang có nguy cơ lung lay dữ dội sau khi vợ chồng con cả Brooklyn Beckham - Nicola Peltz "cạch mặt" bố mẹ. Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc.

Mối quan hệ giữa cha con nhà Beckham dường như đã không còn có thể cứu vãn

Nguồn: Page Six