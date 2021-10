Ngoài Thủy Tiên, công an đang làm rõ đơn tố cáo qua lại liên quan những nghệ sĩ nào?

Vừa qua, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM đã nhận được một số đơn tố cáo liên quan đến các nghệ sĩ, trong đó có người tố cáo nghệ sĩ và cũng có nghệ sĩ tố cáo người khác.



Ca sĩ Vy Oanh tố cáo 2 cá nhân

Ngày 29-9, Công an TP HCM đã mời bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (SN 1985, tức ca sĩ Vy Oanh) liên quan đến đơn của nữ ca sĩ này tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam).

Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM. Sau khi nhận đơn, Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xem xét, giải quyết.

Vy Oanh tố cáo bà Hằng và Youtuber Q.N

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước.



Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho biết trong các buổi livestream trên facebook, bà Hằng đã cho rằng Vy Oanh là "gái bao", giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia.

Sau những buổi bà Hằng phát sóng trực tiếp này, nhiều người đã lập hội nhóm trên facebook, blog, youtube đăng lại các video mà bà Hằng livestream và làm tiêu đề bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ Vy Oanh.

Bên cạnh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh còn gởi đơn tố cáo YouTuber Q.N., chủ kênh "L.T.Đ.P" vì cho rằng có hành động tiếp tay cho bà Hằng vu khống mình trên mạng xã hội. Theo Vy Oanh, đây cũng là "lời cảnh tỉnh dành cho những ai đang nung nấu làm truyền thông bẩn hãm hại người khác".

Chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang Bình Dương

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, xét thấy đơn tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết Công an tỉnh Bình Dương nên Công an TP HCM đã chuyển đơn để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng mạng xã hội để phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đồng thời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn cho rằng bà Hằng đã công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi livestream vào các ngày 8-8, 14-8, 24-8, 26-8 và 28-8).

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết về trường hợp tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, nếu xét thấy đơn tố cáo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không thuộc thẩm quyền giải quyết thì Công an TP HCM ra quyết định chuyển đơn đến nơi phù hợp.

"Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú ở TPHCM nhưng nếu khi livestream bà Hằng ngồi ở Công ty Cổ phần Đại Nam phát sóng trực tiếp thì đơn vị tiếp nhận đơn sẽ chuyển đơn tố cáo sang nơi được phát sóng trực tiếp để tiếp nhận, xử lý", lãnh đạo VKSND TP HCM nói.

Nghệ sĩ Đức Hải bị tống tiền 200 triệu đồng

Công an TP HCM cho biết tháng 6-2021 đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Trần Đức Hải (SN 1966, ngụ quận Tân Bình, TP HCM, tức nghệ sĩ Đức Hải).

Nghệ sĩ Đức Hải

Sau khi thẩm định thông tin tố giác, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển nội dung tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác minh theo quy định của pháp luật. Đại tá Trà Văn Lào, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có thông báo gửi đến nghệ sĩ Đức Hải.

Trong đơn, nghệ sĩ Đức Hải tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản facebook của ông. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu nghệ sĩ Đức Hải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang tại Ngân hàng Á Châu.

Trước đó, do đính đến một số lùm xùm về phát ngôn trên mạng xã hội, nghệ sĩ Đức Hải đã bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Rà soát đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng

Bên cạnh tiếp nhận đơn tố cáo của các nghệ sĩ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ký công văn gửi các phòng nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube.

Công an đang tổng rà soát đơn của bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP HCM đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream nói về việc các cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi và ăn chặn tiền từ thiện như: Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, MC Trấn Thành... Không chỉ yêu cầu sao kê tiền từ thiện mà bà Phương Hằng còn kêu gọi nghệ sĩ phải sao kê thuế để chứng minh sự trong sạch.

Xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên

Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động đơn vị này đã chuyển đơn tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, ngụ quận 7) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP để xác minh, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Ca sĩ Thủy Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên bị bà Ngô Thị Oanh Phương nộp đơn tố cáo về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bà Oanh Phương tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có hành vi vi phạm pháp luật, khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung vào tháng 10-2020.

Bà Ngô Thị Oanh Phương cho rằng ca sĩ Thủy Tiên công bố trên trang facebook cá nhân tổng số tiền của công chúng gửi đến tài khoản của cô là hơn 177 tỉ đồng song sau đó, cộng đồng mạng đã phát hiện một số khuất tất ở hai khoản lên đến 81,3 tỉ đồng.

Theo bà Ngô Thị Oanh Phương, ca sĩ Thủy Tiên có thể đã có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nên đã làm đơn tố cáo.