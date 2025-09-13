Nói tới Tăng Chí Vỹ, khán giả thường nghĩ ngay tới "ông trùm" TVB có đời tư bê bối bậc nhất, từng vướng vào bê bối cưỡng hiếp các đồng nghiệp nữ, trong đó hai vụ nổi cộm nhất là Dư Thiến Văn phải giải nghệ sớm và Lam Khiết Anh phát điên. Ông bị tố là gã "râu xanh" khét tiếng của showbiz Hoa ngữ, nhiều lần tỏ thái độ "dâm dê" với các mỹ nữ và thường xuyên tổ chức tiệc thác loạn để hưởng thụ sự săn đón, cung phụng của các người đẹp, đồng thời gia tăng sức ảnh hưởng của mình.

Đời tư của Tăng Chí Vỹ gây nhiều tranh cãi.

Trong đó, chấn động nhất là việc ông bị tố cưỡng hiếp "ngọc nữ" Lam Khiết Anh, khiến cô thân tàn ma dại.

Dù phốt đầy mình nhưng Tăng Chí Vỹ vẫn có những ngoại lệ trong làng giải trí, hết lòng hết dạ vì một người, đó là nữ MC quá cố Thẩm Điện Hà. Nhiều lần nhận được sự giúp đỡ tận tình của nữ MC hàng đầu xứ Cảng, Tăng Chí Vỹ luôn ghi nhớ ơn nghĩa này. Vậy nên vào năm 2008, khi Thẩm Điện Hà qua đời, Tăng Chí Vỹ đã giúp cô lo liệu việc hậu sự và dồn tình cảm sang con gái duy nhất Trịnh Hân Nghi. Chẳng hề quá lời khi nói Tăng Chĩ Vỹ đã hết lòng hết dạ vì nữ ca sĩ họ Trịnh, quan tâm hơn cả cha đẻ Trịnh Thiếu Thu.

Tăng Chí Vỹ luôn nhớ ơn đàn chị Thẩm Điện Hà.

Sau khi nữ MC qua đời, ông dồn sự quan tâm cho Trịnh Hân Nghi - con gái của ân nhân.

Khi ấy, Trịnh Hân Nghi mới 19 tuổi, vừa rời khỏi sự bảo bọc yêu thương của mẹ, lại nắm trong tay lượng di sản khổng lồ. Cô gái trẻ này bỗng trở thành "miếng mồi ngon" cho kẻ xấu. Thật mỉa mai, công ty quản lý của Trịnh Hân Nghi lại là kẻ đầu tiên xuống tay với cô. Họ đưa ra những điều khoản hà khắc để bóc lột Trịnh Hân Nghi.

Biết Trịnh Hân Nghi thừa hưởng gen dễ béo từ mẹ, "chỉ thở thôi cũng tăng cân", công ty quản lý vẫn yêu cầu nữ ca sĩ phải giảm 15kg chỉ trong nửa năm. Sức ép từ công ty, lại thêm những lời bàn tán của công chúng về thể trọng khiến Trịnh Hân Nghi vô cùng buồn khổ. Thậm chí, đến cha cô – "Sở Lưu Hương" Trịnh Thiếu Thu cũng nói: "Con gái phải gầy chút lên hình mới đẹp". Chỉ có Tăng Chí Vỹ muốn Trịnh Hân Nghi được sống với cá tính thật của mình, không bị gò bó bởi vấn đề cân nặng.

Chính Tăng Chí Vỹ là người đã dẫn Trịnh Hân Nghi vào showbiz. Ông đích thân đến tham dự sân khấu đầu tiên và còn chuẩn bị trang phục phù hợp cho cô, trong khi cha đẻ Trịnh Thiếu Thu vắng mặt với lý do bận rộn.

Năm 2013, khi Trịnh Hân Nghi suýt rơi vào bẫy rập trong hợp đồng với những điều khoản quá quắt như "Căn nặng vượt quá 60kg thì tự động hủy hợp đồng và bồi thường 10 triệu HKD (34 tỷ đồng)", "Không được từ chối bất cứ bữa tiệc nào do công ty sắp xếp". Cũng may khi ấy, Tăng Chí Vỹ đã phát hiện sự mờ ám trong hợp đồng và ngăn không cho Trịnh Hân Nghi nhảy vào "hố lửa". Hơn nữa, ông còn dạy bảo nữ ca sĩ trẻ tuổi về những quy tắc, góc khuất của làng giải trí.

Nhiều người cho rằng, Tăng Chí Vỹ đã thay thế vị trí người cha trong nhiều dấu mốc quan trọng của Trịnh Hân Nghi. Năm 2018, nữ ca sĩ lần đầu được trình diễn tại sân khấu lớn Hong Kong Coliseum. Đây vốn là thời khắc đỉnh cao trong sự nghiệp của Trịnh Hân Nghi nhưng cô lại phải đối mặt với lời đe dọa từ kẻ giấu tên ngay trước giờ G.

Chính Tăng Chi Vỹ đã điều phối lực lượng an ninh, kiểm tra sân khấu kỹ càng để bảo vệ an toàn cho cô. Không chỉ vậy, để xoa dịu căng thẳng, Tăng Chí Vỹ còn xuất hiện trên sân khấu để "làm nóng" bầu không khí trường quay.

Với tài năng trời cho, con gái MC Thẩm Điện Hà đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ tác phẩm đầu tay, trở thành ngôi sao sáng trong làng nhạc Hoa ngữ. Tiếp đó, cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trở thành nữ ca sĩ thực lực được khán giả cũng như giới chuyên môn công nhận. Đằng sau thành công của Trịnh Hân Nghi là sự ủng hộ lặng lẽ của Tăng Chí Vỹ. "Ông trùm" TVB đã đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, cổ vũ cô đột phá bản thân.

Năm 2023, Trịnh Hân Nghi phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì căn bệnh trầm cảm. Trong những tháng ngày khó khăn ấy, Tăng Chí Vỹ thường xuyên tới thăm hỏi, trợ giúp cô dần thoát khỏi nỗi u uất. Mới đây, Trịnh Hân Nghi đã "chốt đơn" tham gia show truyền hình Ca Sĩ, tái xuất làng giải trí sau thời gian dài vắng bóng. Ngay khi biết tin, Tăng Chí Vỹ đã nhanh chóng lên tiếng chúc mừng và cổ vũ cô.

Có lẽ Tăng Chí Vỹ có quá là nhiều những thói xấu khó lòng yêu thương nổi nhưng riêng đối với Trịnh Hân Nghi, ông luôn trọn vẹn nghĩa tình, bảo bọc cho cô suốt mười mấy năm qua. Thế nên, nhiều người mới đánh giá rằng mẹ con Thẩm Điện Hà là ngoại lệ của Tăng Chí Vỹ, khiến ông hết lòng hết dạ dù chẳng bao giờ rùm beng về ân nghĩa năm xưa.

Nguồn: 163