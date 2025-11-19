Ngoại hình gây sốc của Timothée Chalamet sau tin "đá bay" Kylie Jenner một cách phũ phàng

Cách đây ít ngày, tờ Mirror đưa tin, Kylie Jenner đã bị tài tử Timothée Chalamet (phim Call Me By Your Name) "đá" phũ phàng. Trong màn lộ diện hậu chia tay, Timothée gây chú ý khi để kiểu tóc húi cua, trông đầy khác lạ so với diện mạo lãng tử thường thấy hồi còn sánh đôi bên nữ tỷ phú nhà Kardashian.

Tới sáng 18/11, Daily Mail còn cho hay Timothée chính là người vui sướng hơn bất kỳ ai sau khi chia tay được nữ tỷ phú Kylie Jenner. Theo đó, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể Judi James đã phân tích những hình ảnh mới của Timothée Chalamet trong màn lộ diện sau tin chia tay Kylie và nhận định, mỹ nam Call Me By Your Name đang "bật mood" ăn mừng đúng kiểu chàng trai vừa mới tìm thấy lại được sự tự do sau thời gian dài. Judi James cho biết thêm: "Sau khi tin tức chia tay xuất hiện, Timothée trông có vẻ vô cùng hạnh phúc khi thể hiện trọn vẹn chất teen bên trong con người mình thông qua cả phong cách ăn mặc lẫn ngôn ngữ cơ thể".

1 chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận định, Timothée Chalamet hiện tại (hình trái) đang rất vui mừng vì đã chia tay được Kylie Jenner. Anh cũng khiến công chúng ngỡ ngàng với màn lột xác hậu chia tay

Không chỉ có sự thay đổi lớn trong phong cách thời trang, tác phong của mỹ nam sinh năm 1995 cũng cho thấy anh đang ở trong 1 tâm thế cực kỳ thoải mái sau khi chia tay Kylie. Chuyên gia Judi James nhấn mạnh: "Cậu ấy cứ bước đi thong dong, liên tục đung đưa người. Những chi tiết này đều toát ra dáng vẻ của 1 chàng trai mới tìm thấy sự tự do sau 1 thời gian dài".

Judi James phân tích về xu hướng ăn mặc trong thời gian gần đây của Timothée Chalamet, qua đó làm rõ sự liên quan của phong cách này với chuyện chia tay Kylie Jenner: "Phong cách ăn mặc của cậu ấy giờ trông khá đơn giản, cho thấy cậu ấy hiện ở trong tâm trạng thoải mái, vui mừng khi trở lại với nhóm bạn thân sau 1 thời gian dài phải đóng vai người đàn ông trưởng thành, tinh tế để trông thật đẹp đôi với Kylie trong những bức ảnh selfie".

Nam ngôi sao sinh năm 1995 bước đi thong dong, sải bước dài với tâm trạng đầy thoải mái trong màn lộ diện sau tin đồn chia tay nữ tỷ phú Kylie Jenner

Timothée lên đồ đơn giản, để kiểu tóc húi cua khi ra ngoài chơi cùng những người bạn thân thiết

Kết thúc cuộc phỏng vấn ngắn với Daily Mail, Judi James cho biết: "Luôn có 1 xu hướng đó là Kylie thường thúc đẩy các ý tưởng về ngôn ngữ cơ thể mang phong cách lãng mạn với Timothée, trong khi cậu ấy lại không bận tâm đến việc phải ‘diễn’ trước ống kính. Với tư cách là 1 người độc thân, giờ đây Timothée dường như đã tìm thấy câu chuyện của riêng mình mà trong đó cậu ấy có thể thoải mái tận hưởng niềm vui và không cần bận tâm tới hình ảnh ngôi sao hạng A của bản thân".

Trước đó, vào hôm 12/11, tờ Mirror loan tin Kylie Jenner đang chìm trong nỗi buồn sau khi kết thúc mối tình kéo dài vỏn vẹn 2 năm với Timothée. Tuy nhiên, nguồn tin cũng bỏ ngỏ về khả năng 2 người có thể "gương vỡ lại lành" do Kylie Jenner "lụy" tài tử Call Me By Your Name tới mức khó lòng buông bỏ.

Nguồn tin thân cận tiết lộ thêm về tình trạng mối quan hệ giữa Kylie - Timothée: "Chuyện cặp đôi chia tay từng xảy ra trước đây rồi, nhưng Kylie đã thuyết phục được Timothée quay lại với mình. Cô ấy mê mệt Timothée lắm nên 2 người họ hoàn toàn có thể sẽ hàn gắn lại với nhau thêm lần nữa. Mối quan hệ của họ gặp trở ngại lớn nhưng có thể vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Timothée đang bận rộn quay khá nhiều phim, và Kylie nhận thấy mình phải đuổi theo và bắt kịp anh ấy. Kylie đang nỗ lực nhiều hơn so với đàng trai".

Công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin Kylie bị Timothée "đá" sau hơn 2 năm mặn nồng bên nhau

Trước khi xuất hiện tin chia tay mới đây, cả truyền thông lẫn công chúng đã nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ của Timothée Chalamet - Kylie Jenner. Cụ thể, trong tiệc sinh nhật xa hoa của mẹ Kylie - Kris Jenner - cách đây hơn 1 tuần, tài tử Call Me By Your Name đã không tham gia.

Chưa dừng lại ở đó, nam thần sinh năm 1995 còn gây chú ý với thái độ lạ trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue mới đây. Theo đó, Timothée Chalamet bất ngờ tuyên bố anh "chẳng có gì để nói" về mối quan hệ tình cảm của mình. Ngay từ thời điểm đó, truyền thông cùng khán giả đã đặt ra nghi vấn nam diễn viên vừa chia tay bạn gái và hiện ở tình trạng độc thân.

Timothée Chalamet vắng bóng trong tiệc sinh nhật của mẹ Kylie Jenner cách đây hơn 1 tuần

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.