Ngoại hình gây sốc của "Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng, nhìn mái tóc bổ luống, hai má thâm xì mà choáng

Tô Hữu Bằng được xem là 1 trong những nam diễn viên "tượng đài", có nhan sắc đẹp đến mức 1.000 năm sau không ai đọ lại của showbiz Trung Quốc. Từ khi còn trẻ cho đến lúc bước sang tuổi 53, "Ngũ A Ca" của Hoàn Châu Cách Cách vẫn duy trì vẻ điển trai, trẻ trung khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại khán giả có dụi mắt 10.000 lần cũng không nhận ra nam diễn viên này.

Theo tờ Sohu, vào ngày 26/6, 1 cư dân mạng đã chia sẻ video tình cờ bắt gặp "nam thần thanh xuân" của hàng triệu khán giả châu Á đang thực hiện buổi chụp hình tại khu Montmartre (Paris, Pháp). "Tình cờ gặp Tô Hữu Bằng ở Paris! Diện mạo của anh ấy khiến tôi sốc tột độ, suýt không nhận ra luôn" , người đăng bài cho biết. Không chỉ chính chủ mà tất cả cư dân mạng Trung Quốc sau khi xem clip cam thường của Tô Hữu Bằng ở Pháp cũng đều "đứng hình" không nói nên lời.

Khán giả giật mình khi chứng kiến diện mạo cam thường của Tô Hữu Bằng tại Pháp. Nguồn: Xiaohongshu.

Trong video, Tô Hữu Bằng để kiểu tóc bổ luống, gương mặt đơ cứng, được trang điểm đậm với đôi má được đánh khối thâm xì. Hình ảnh visual cam thường của tài tử hàng đầu nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Không ít người cho biết họ phải xem đi xem lại nhiều lần mới tin nhân vật trong video chính là Tô Hữu Bằng.

Nhiều netizen còn dụi mắt mãi vì diện mạo của tài tử hàng đầu quá lạ lẫm, không nói tên chắc không ai biết đó là Tô Hữu Bằng. Ảnh: X

Bên cạnh những lời bàn tán về diện mạo khác lạ của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách, không ít người cũng lên tiếng bênh vực nam diễn viên. Theo họ, vẻ ngoài kỳ lạ nói trên của Tô Hữu Bằng dành riêng cho buổi chụp ảnh thời trang nên lối trang điểm, kiểu tóc và ánh sáng đều được xử lý theo phong cách nghệ thuật, khác hẳn hình ảnh đời thường.

Để chứng minh điều này, một số cư dân mạng còn chia sẻ loạt ảnh chụp Tô Hữu Bằng trên đường phố Paris khi không trang điểm. Trong những bức ảnh này, nam diễn viên xuất hiện với gương mặt mộc điển trai quen thuộc, làn da tự nhiên và thần thái trẻ trung hơn nhiều so với tạo hình trong buổi chụp hình.

Không ít người hâm mộ cho biết "Ngũ A Ca" bị lớp make-up dìm và tung ảnh mặt mộc cam thường cách đây ít ngày của Tô Hữu Bằng để chứng minh. Ảnh: Sina.

Đây không phải lần đầu tiên ngoại hình của Tô Hữu Bằng trở thành chủ đề bàn tán. Năm 2022, khi biểu diễn tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, nam diễn viên từng khiến khán giả bất ngờ vì gương mặt sưng phù. Sau đó, anh giải thích nguyên nhân là do lịch sinh hoạt đảo lộn khiến cơ thể bị giữ nước và khẳng định tình trạng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Đến năm 2025, xuất hiện ở concert cá nhân, Tô Hữu Bằng khiến netizen xứ Trung được 1 phen hết hồn với nhan sắc lạ lẫm với chiếc mũi và phần cằm dài, nhọn bị công chúng nhận xét trông như "lưỡi cày". Không còn nét tự nhiên vốn có, tài tử hàng đầu còn khiến khán giả sốc nặng với gương mặt đơ cứng, sưng phồng như tượng sáp, đến cười cũng gượng gạo. So với khi quay Sing! Asia (có Phương Mỹ Chi tham gia), ngoại hình Tô Hữu Bằng có sự thay đổi rất lớn. Thời điểm đó, Tô Hữu Bằng có gương mặt và ngũ quan tròn đầy.

Nhiều người cho rằng ngoại hình biến đổi hiện tại của Tô Hữu Bằng đến từ việc nam diễn viên đi can thiệp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân. Anh bị nghi đã thực hiện thủ thuật căng da mặt, can thiệp filter để có khuôn cằm thon nhỏ hơn, thu gọn cánh mũi và đầu mũi.

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra Tô Hữu Bằng đã can thiệp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân khiến gương mặt phù nề, sưng phồng thấy rõ vào năm 2025. Ảnh: Sina.

Diện mạo của nam diễn viên từng được nhận xét trông không khác gì các hot boy mạng với chiếc cằm và chiếc mũi dài ngoằng, kém tự nhiên. Ảnh: Sina.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973, là thanh xuân của thế hệ 8X-9X. Tên tuổi anh gắn liền với hai bộ phim huyền thoại Hoàn Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt. Về đời tư, “Ngũ A Ca” rất kín tiếng. Sau hàng chục năm vào showbiz, anh chưa từng công khai người yêu và hiện vẫn độc thân. Năm 2001, truyền thông Trung Quốc tiết lộ anh đã bí mật kết hôn cách đây nhiều năm với Amy - quản lý thân cận. Nguyên nhân được cho là anh không muốn bạn đời bị làm phiền nên không công khai cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, phía nam diễn viên bác bỏ.

Tô Hữu Bằng và Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách. Nguồn: HK01.

Nguồn: Sina, QQ