Ngoài camera Leica và viên pin lớn, Xiaomi 17T Pro có gì để cạnh tranh với iPhone 17?

Hệ thống máy ảnh Leica nhiều cải tiến

Điểm nhấn trên Xiaomi 17T Pro nằm ở cụm ba camera sau. Máy sử dụng cảm biến chính Light Fusion 950 độ phân giải 50 MP với kích thước lớn 1/1,31 inch. Ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1,67 kết hợp cùng khả năng chống rung quang học giúp thiết bị thu sáng tốt và ghi lại nhiều chi tiết hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Bên cạnh đó, hãng trang bị ống kính tele tiềm vọng 50 MP hỗ trợ mức zoom 5x và có thể dùng để chụp cận cảnh từ khoảng cách 30 cm. Camera góc siêu rộng 12 MP cùng tính năng Leica Live Moment giúp người dùng dễ dàng lưu lại những đoạn video chuyển động ngắn sinh động xung quanh một bức ảnh tĩnh.

Màn hình mượt mà và cấu hình đáp ứng tốt

Xiaomi 17T Pro mang đến không gian trải nghiệm rộng rãi với màn hình OLED kích thước 6,83 inch. Độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 144 Hz giúp các thao tác vuốt chạm hàng ngày diễn ra trơn tru. Màn hình này còn được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i và có độ sáng tối đa đạt 3.500 nit.

Về cấu hình bên trong, máy hoạt động dựa trên vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3 nm. Kết hợp cùng dung lượng RAM 12 GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ lưu trữ UFS 4.1, điện thoại có thể xử lý nhẹ nhàng các tác vụ thường ngày. Thiết bị sử dụng hệ điều hành HyperOS 3 được tùy biến từ nền tảng Android 16.

Dung lượng pin dồi dào cho cả ngày dài

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục, Xiaomi 17T Pro mang trong mình viên pin có mức dung lượng lớn lên đến 7.000 mAh. Người dùng cũng không cần lo lắng về thời gian chờ đợi khi máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W.

Mức giá hợp lý cùng ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, các phiên bản của dòng sản phẩm này đang được lên kệ tại hệ thống Thế Giới Di Động. Mẫu Xiaomi 17T Pro có mức giá 19.490.000 đồng cho bản 12GB/256GB, 20.490.000 đồng cho bản 12GB/512GB và mức giá 22.490.000 đồng cho tùy chọn 12GB/1TB. Bên cạnh đó, người dùng có thể tham khảo mức Xiaomi 17T giá từ 15.590.000 đồng cho bản 12GB/256GB và 16.490.000 đồng đối với bản 12GB/512GB.

