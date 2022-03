Ngô Thanh Vân thông báo kết hôn mà được cả mỹ nhân Hollywood đình đám này gửi lời chúc mừng

Ngày 14/03 vừa qua, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chia sẻ thông tin kết hôn đúng dịp Valentine trắng. Đông đảo các nghệ sỹ Vbiz cùng chúc phúc cho "đả nữ" của màn ảnh Việt cuối cùng đã tìm thấy "điểm tựa" đời mình.

Điều bất ngờ hơn là không chỉ có các ngôi sao Việt, siêu sao hành động của Hollywood Charlize Theron cũng gửi lời chúc mừng đến Ngô Thanh Vân qua mạng xã hội Instagram.

Được biết Ngô Thanh Vân đã hợp tác với Charlize Theron qua bộ phim The Old Guard vào năm 2020. Hai nữ diễn viên đã có mối quan hệ tốt đẹp từ đó. Ngoài ra còn có nữ đạo diễn Gina Price-Bythewood của phim cũng gửi lời chúc mừng cho cô.

Ngô Thanh Vân nhận lời chúc từ các đồng nghiệp ở Hollywood

Ngô Thanh Vân và Charlize Theron

Ngô Thanh Vân được biết đến là nữ diễn viên Việt Nam có bề dày hoạt động ở tầm vóc quốc tế. Cô đã tham gia nhiều phim Hollywood như Star Wars: The Last Jedi; Ngoạ Hổ Tàng Long 2; Bright hay The Old Guard.

Theo thông tin từ thư viện phim ảnh IMDB, Ngô Thanh Vân xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác với Charlize Theron khi tham gia vào phần 2 của The Old Guard. Như vậy dù lễ cưới sắp diễn ra nhưng Ngô Thanh Vân vẫn miệt mài trong công việc không chỉ ở Việt Nam khi phim Thanh Sói sắp ra mắt, mà còn bận rộn với các tác phẩm điện ảnh quốc tế.

