Ngô Thanh Vân khoe ảnh cực tình, tuyên bố một điều trong ngày sinh nhật bạn trai kém 11 tuổi

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh bên bạn trai Huy Trần nhân dịp sinh nhật tuổi 31 của anh. Cặp đôi thể hiện biểu cảm rất cá tính nhưng vẫn không quên tạo dáng ôm ấp tình tứ. Ngô Thanh Vân còn nhắn gửi chúc đầy ngọt ngào tới bạn trai kém 11 tuổi và khẳng định anh là "the one and only" (chỉ một và duy nhất) đối với mình. Lời tuyên bố đã thể hiện vị trí đặc biệt quan trọng của Huy Trần trong lòng Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bạn trai cùng với lời khẳng định: "Anh là duy nhất với em".

Sau khi công khai hẹn hò, Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên đăng story, hình ảnh lộ mặt đối phương trên trang cá nhân của mình hơn.

Hiện tại, cặp đôi đang sống cùng nhau tại Na Uy. Ở bên bạn trai kém 11 tuổi, Ngô Thanh Vân được chiều chuộng như một nàng công chúa. Những chia sẻ về cuộc sống hằng ngày của nữ diễn viên và bạn trai khiến ai nhìn cũng cảm thấy như họ là một cặp vợ chồng son.