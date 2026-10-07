Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa con gái về quê ngoại mang theo 5 vali vẫn chưa đủ đồ, số đồ khi đi siêu thị về khiến dân mạng cười ngất

Thời gian gần đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân, Huy Trần thu hút sự quan tâm chú ý từ khán giả khi lần đầu đưa bé Gạo về thăm quê ngoại ở Na Uy.

Không để khán giả đợi lâu, mới đây, doanh nhân Huy Trần đã đăng tải video ghi lại hoạt động của cả gia đình khi mới đặt chân đến đất nước Bắc Âu.

Tại Na Uy, bé Gạo được bố mẹ đưa đi thăm cung điện Hoàng gia Na Uy cũng như Đại học Oslo - nơi Ngô Thanh Vân từng theo học.

Doanh nhân Huy Trần cũng bày tỏ niềm hy vọng mai này con gái sẽ theo học tại đây. Gia đình Ngô Thanh Vân cùng dạo bước trên đường Kark Johan, đại lộ chính của Oslo.

Khi cùng cả nhà đi siêu thị, Huy Trần không khỏi than thở dù đã mang theo tới 5 vali đồ đạc, vợ chồng anh vẫn phải đến siêu thị để mua thêm những vật dụng cần thiết khi sang Na Uy.

Ông xã Ngô Thanh Vân tiết lộ, chỉ riêng một lần đi siêu thị mua chút đồ ăn, anh đã phải chi tới 70 USD, tương đương hơn 2 triệu đồng.

Huy Trần tiết lộ dù mang 5 vali đi Na Uy nhưng anh vẫn phải đi siêu thị mua thêm đồ.

Huy Trần cho biết thêm, cuộc sống ở Na Uy có nhiều điều khác biệt khi hầu như mọi việc đều phải tự tay thực hiện. Ngay cả chuyện đi lại cũng không ngoại lệ, bởi tại đây không có các ứng dụng gọi xe như ở Việt Nam, nên mọi người chủ yếu phải tự di chuyển.

Sau vài ngày đi ngắm cảnh và tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Oslo, vợ chồng Huy Trần, Ngô Thanh Vân làm quen với chiếc nhà xe di động. Gia đình nữ diễn viên sẽ đi du lịch trên chiếc xe này trong thời gian tới.

Chuyến đi du lịch của gia đình Ngô Thanh Vân thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người tiết lộ họ xem video của gia đình nữ diễn viên mỗi ngày và chỉ chờ cô đăng video để biết về chuyến đi và cuộc sống hiện tại của vợ chồng Ngô Thanh Vân cùng bé Gạo.

"Nhờ có gia đình Gạo mà khán giả như được đi trải nghiệm du lịch Na Uy mấy ngày nay luôn. Gạo đúng chuẩn em bé điện ảnh", một khán giả bình luận.

"Thích gia đình này nhất, tập nào ra là hóng liền", một người khác viết.

Hình ảnh đáng yêu của bé Gạo và ba Huy trong chuyến đi.

Trong chuyến đi lần đầu đưa con gái về quê ngoại Na Uy, vợ chồng nữ diễn viên “Hai Phượng” liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của cả gia đình trên mạng xã hội.

Một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thích thú là khi bé Gạo vào nhà hàng và nhanh chóng cầm lấy thực đơn để “gọi món”. Món ăn mà cô bé nhất định lựa chọn chính là bánh mì - dường như đây đã trở thành món khoái khẩu của nhóc tỳ.

Gia đình Ngô Thanh Vân trong chuyến đi Na Uy.

Ngô Thanh Vân hài hước kể lại: “Vô nhà hàng là cũng đòi xem menu đồ. Không biết có đọc chữ được hong chứ menu là ngược rồi đó nàng ơi! Sau chuyến đi này nàng đích thị là Trần Thị Bánh Mì rồi á. Ăn gì ăn chứ hồi cũng đòi bánh mì à… Mập dữ lắm nghe con”.

Hành trình đến Na Uy của gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần hiện đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trong video tới, cặp đôi hứa hẹn sẽ chia sẻ về hành trình du lịch trên xe di động với khán giả.



