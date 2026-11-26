Mới đây, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh bé Gạo vui chơi trong những khu vườn có những viên sỏi và làn nước trong vắt. Bé Gạo tỏ ra thích thú khi được khám phá thiên nhiên và liên tục cười, nói với mẹ.

Đả nữ màn ảnh tiết lộ mỗi ngày luôn dành thời gian để cho con vận động và khám phá thiên nhiên. Cô chia sẻ 5 lợi ích khi cho trẻ vui chơi, khám phá ngoài trời.

Ngô Thanh Vân cho bé Gạo vui chơi và vận động mỗi ngày.

"Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ.

Phát triển các giác quan thông qua việc chạm, ngửi, nghe và quan sát.

Tăng cường khả năng vận động, giữ thăng bằng và phối hợp cơ thể.

Kích thích sự tò mò, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề.

Hỗ trợ điều hòa cảm xúc, xây dựng sự tự tin và tính tự lập", Ngô Thanh Vân viết.

Bên cạnh đó, bà mẹ một con cũng khuyên các bậc phụ huynh đừng ngại con lấm lem, đừng sợ con nghịch đất, cát mà hãy cho con cơ hội được trải nghiệm trong một môi trường an toàn.

"Với người lớn, đó chỉ là một chiếc lá, một viên sỏi hay một vũng nước. Nhưng với em bé, đó là cả một thế giới đang chờ được khám phá!", cô cho biết thêm.

Ngô Thanh Vân và ông xã đưa con đi du lịch, nghỉ dưỡng từ khi bé được 2-3 tháng tuổi.

Không chỉ chia sẻ quan điểm về lợi ích của việc cho trẻ vận động ngoài trời, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần còn áp dụng điều này trong hành trình nuôi dạy con gái đầu lòng. Bé Gạo (sinh tháng 8/2025) được bố mẹ tạo điều kiện làm quen với môi trường mới, tiếp xúc với thiên nhiên và trải nghiệm những chuyến đi xa ngay từ khi còn rất nhỏ.

Thay vì chỉ quanh quẩn trong không gian quen thuộc, vợ chồng nữ diễn viên mong muốn con có cơ hội khám phá thế giới xung quanh, tích lũy những trải nghiệm đầu đời thông qua các hoạt động thực tế.

Khi Gạo mới khoảng 2-3 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã đưa con đi nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí biển. Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ cho thấy gia đình dành nhiều thời gian bên nhau trong các chuyến đi.

Cặp đôi mới đưa con gái sang Na Uy để thăm bà ngoại vào tháng 9/2026.

Dù còn nhỏ, bé Gạo đã được làm quen với không gian rộng mở, không khí trong lành và nhịp sinh hoạt khác với thường ngày. Những chuyến đi không chỉ là dịp để bố mẹ nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để con tiếp xúc với môi trường bên ngoài từ sớm.

Đến tháng 9/2026, khi Gạo hơn 1 tuổi, gia đình tiếp tục thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên tới Na Uy để thăm bà ngoại. Hành trình kéo dài gần hai tuần, với khoảng 16 tiếng di chuyển bằng máy bay. Đây là chuyến đi đáng nhớ bởi bé không chỉ được đoàn tụ với người thân mà còn có cơ hội khám phá một môi trường hoàn toàn mới.

Đặc biệt, gia đình còn lựa chọn hình thức du lịch bằng xe nhà di động, mang đến trải nghiệm linh hoạt và gần gũi với thiên nhiên hơn. Với hình thức này, cả nhà có thể chủ động di chuyển, dừng chân tại nhiều địa điểm và dành thời gian tận hưởng cảnh quan trên hành trình.

Để con có thể thích nghi với những chuyến đi dài, Ngô Thanh Vân cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Nữ diễn viên từng chia sẻ về việc rèn luyện cho Gạo một số kỹ năng và nề nếp phù hợp với độ tuổi trước khi bước sang giai đoạn khám phá thế giới rộng lớn hơn.

Trong đó, cô chú trọng việc ăn thô, làm quen với sữa hộp, duy trì lịch sinh hoạt ổn định và đảm bảo sức khỏe cho bé. Theo quan điểm của nữ diễn viên, việc chuẩn bị từ sớm giúp trẻ thích nghi tốt hơn với những thay đổi về môi trường, thời gian biểu và thói quen sinh hoạt khi đi xa.