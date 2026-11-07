Ngô Thanh Vân bật mí 5 điều đã chuẩn bị cho bé Gạo trước chuyến đi du lịch dài ngày đầu đời

Mới đây, Ngô Thanh Vân đăng tải video chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho bé Gạo trước những chuyến du lịch nước ngoài dài ngày. Nữ diễn viên cho biết, ngay từ trước khi con tròn 1 tuổi, cô đã chủ động rèn luyện cho bé 5 kỹ năng cần thiết để dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

Đầu tiên là tập ăn thô, làm quen với nhiều kết cấu thức ăn khác nhau. Thứ hai, bé cần biết uống sữa hộp và sử dụng ống hút để không quá phụ thuộc vào bình sữa. Tiếp đó, Ngô Thanh Vân tập cho con đi vệ sinh trong toilet nhằm thuận tiện hơn khi di chuyển.

Ngô Thanh Vân tập cho bé Gạo ăn thô, làm quen với nhiều kết cấu thức ăn khác nhau.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đặc biệt chú trọng chăm sóc hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe cho bé. Cô duy trì chế độ ăn uống đa dạng, tiêm chủng đầy đủ và khuyến khích con vận động thường xuyên.

Cuối cùng là xây dựng lịch sinh hoạt ổn định, đồng thời dạy bé ngôn ngữ ký hiệu (Baby Sign Language) để con có thể chủ động thể hiện nhu cầu. "Khi con có nếp ăn ngủ ổn định, ba mẹ dễ điều chỉnh lịch trình. Và khi con biết dùng ký hiệu để thể hiện nhu cầu, việc giao tiếp ở những nơi xa lạ cũng nhẹ nhàng hơn", mẹ bỉm sữa chia sẻ.

Ngô Thanh Vân muốn trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để con thích nghi và khám phá thế giới.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân không đặt ra mục tiêu nuôi dạy một em bé thật dễ chăm mà muôn trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để tự tin thích nghi và khám phá thế giới.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh đây là những kinh nghiệm cá nhân, không phải tiêu chuẩn bắt buộc đối với mọi em bé khi đi du lịch.

Trong chuyến du lịch Na Uy về thăm quê ngoại hồi giữa tháng 9, Ngô Thanh Vân và ông xã đưa con gái nhỏ - bé Gạo - đi cùng. Những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, nhiều khán giả bất ngờ khi cô bé mới hơn 1 tuổi đã ăn thô khá tốt, không ngại thử các món ăn địa phương.

Bé Gạo ăn hết 1 chiếc bánh pancake, mẹ Vân không cần chuẩn bị đồ ăn riêng.

Trước đó, Ngô Thanh Vân đăng tải đoạn clip bé Gạo ngon lành ăn hết một chiếc bánh pancake. Nữ diễn viên tiết lộ bí quyế t là tập cho con ăn thô tốt từ trước 1 tuổi, đồng thời làm quen dần với nhiều mùi vị khác nhau.

Cô chia sẻ: "Trước 1 tuổi, hãy tập cho con ăn thô thật tốt, để có thể mang con đi du lịch hoặc đi khám phá thế giới. Điều đó sẽ giúp ba mẹ đỡ áp lực và mệt hơn về khâu ăn uống của con. Cứ dần dần giới thiệu cho con nhiều mùi vị khác nhau. Như vậy bé sẽ không biếng ăn mà ăn tự chủ hơn…".

Ngô Thanh Vân mong con gái thích nghi tốt để có thể khám phá thế giới.

Đáng chú ý, Ngô Thanh Vân còn hài hước kể về bữa ăn của con gái: "Hôm nay em ăn hết cái pancake khẩu phần ngang ngửa mẹ. Ăn hết phần em, em qua ăn phần của mẹ. Sợ quá nên mẹ phải đem cất. Ăn xong no quá chơi không nổi em lăn đùng ra ngủ. Mời các mẹ mukbang cùng con...!".

Đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ các phụ huynh. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng ăn uống tự lập của bé Gạo, đặc biệt là sự hào hứng khi thử những món ăn mới.



