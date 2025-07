Ngô Thanh Vân thời gian gần đây đang là cái tên được khán giả Việt rất quan tâm. Hành trình mang bầu, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và cả sự trở lại với Hollywood trong bộ phim The Old Guard 2 khiến cô liên tục được nhắc tên trên truyền thông, báo chí và MXH.

Ngô Thanh Vân tái xuất với The Old Guard 2

Mới đây nhất, giữa thời điểm The Old Guard 2 vừa ra mắt và được chú ý trên toàn cầu, Ngô Thanh Vân cũng tranh thủ tung ra những clip, hình ảnh hậu trường phim. Trong số đó có một đoạn clip ngắn được nhiều người quan tâm khi đả nữ Vbiz hóa trang để chuẩn bị cho một phân cảnh đặc biệt trong phim. Trong đoạn clip này, Ngô Thanh Vân phải hóa trang để trông thật tiều tụy, gương mặt gầy guộc, đôi mắt thâm cuồng và máu me đầy mặt. Theo chia sẻ của nữ diễn viên thì đây là sự chuẩn bị cho một phân cảnh hồi tưởng của Quỳnh (nhân vật do Ngô Thanh Vân thể hiện), người bất tử từng bị nhốt trong một chiếc lồng sắt dưới đáy biển.

Màn hóa trang máu me của Ngô Thanh Vân

Sau khi Ngô Thanh Vân hóa trang xong, chính cô cũng phải liên tục cảm thán vì sự "quá xấu" của mình. Đáng nói hơn khi cuối đoạn clip còn có sự xuất hiện của mẹ nữ diễn viên, người đã đồng hành cùng cô trong hành trình đi làm phim ở nước ngoài. Ngay khi con gái từ phòng hóa trang bước vào, mẹ Ngô Thanh Vân đang nằm cũng phải bật dậy, chạy về phía góc phòng vì quá sợ. Bà liên tục cảm thán: "trời ơi trời, thấy sợ thiệt", "dòm như ma vậy, hết hồn hết vìa, dòm thấy sợ quá", "không phải con mình",...

Diện mạo gây sốc của Ngô Thanh Vân sau khi hóa trang

Mẹ Ngô Thanh Vân không dám đứng gần con mình vì quá sợ

Trong phần 2 của The Old Guard 2, Ngô Thanh Vân tiếp tục vào vai Quỳnh, một người bất tử bị giam dưới đáy biển, chết đi sống lại vô số lần trong mấy trăm năm. Khác với màn cameo thoáng qua ở phần 1, sang phần 2, vai diễn của cô có sự ảnh hưởng lớn tới tác phẩm, lên hình nhiều hơn và có nhiều pha hành động mãn nhãn. Hiện The Old Guard 2 không được đánh giá cao về kịch bản nhưng riêng phần thể hiện của Ngô Thanh Vân lại được truyền thông quốc tế đánh giá cao, thậm chí có những trang tin phim ảnh còn cho rằng Ngô Thanh Vân là điểm sáng nhất của dự án. Đã khá lâu rồi mới trở lại với phim ảnh nói chung và phim Hollywood nói riêng, đây được xem như một sự bứt phá