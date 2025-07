Ngày 2/7, bộ phim hành động The Old Guard 2 đã được ra mắt trên Netflix, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam có sự tham giả của đả nữ Ngô Thanh Vân.

Trong The Old Guard 2, Ngô Thanh Vân thủ vai Quỳnh, một chiến binh bất tử bị giam cầm dưới đáy biển sâu 500 năm, mang theo nỗi oán hận với loài người và cô bạn thân Andy. Trong 500 năm bị giam cầm, Quỳnh luôn bị chết ngạt, sau đó lại sống lại sau vài phút, tiếp tục vòng lặp trong đau khổ hành hạ vì muốn chết cũng không chết được, cơ thể bị chôn trong hộp thép hình nhân. Trong khi người bạn thân không có hành động cứu giúp khiến Quỳnh đau khổ vì nghĩ mình bị phản bội.

So với phần đầu, nhân vật của cô lần này có nhiều đất diễn hơn, xuất hiện xuyên suốt phim và giữ vai trò then chốt trong cốt truyện

Nhân vật theo nguyên tác là một người bất tử tên Noriko, người yêu cũ của Andy (do Charlize Theron thủ vai). Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân đã đề nghị đoàn phim đổi tên thành Quỳnh, để phù hợp với gốc gác Việt Nam. Hành động này cũng cho thấy nỗ lực của ngôi sao Dòng Máu Anh Hùng trong việc đưa hình ảnh người Việt xuất hiện nhiều hơn ở các dự án điện ảnh mang tầm vóc quốc tế.

Cảnh đấu tay tôi giữa Quỳnh và Andy được đánh giá là điểm nhấn đặc sắc nhất trong The Old Guard 2. Cả hai diễn viên đều là những đả nữ có nhiều năm kinh nghiệm diễn cảnh hành động. Không những vậy, vóc dáng và ngoại hình của Ngô Thanh Vân và Charlize Theron rất phù hợp với nhau, tạo nên chemistry thú vị khiến khán giả thích thú.

Vai diễn của Ngô Thanh Vân được mong chờ

Ngoài ra, nhân vật Quỳnh còn đột nhập cơ sở hạt nhân và đấu kiếm căng thẳng với chiến binh Nile (KiKi Layne). Trong The Old Guard 2, Ngô Thanh Vân cũng được khen ngợi có lối diễn xuất tự tin mạnh mẽ là nút thắt cảm xúc trong hành trình báo thù của các chiến binh bất tử.

Bên cạnh đó, khi kết thúc phân cảnh chiến đấu nhân vật Quỳnh còn thốt lên một câu tiếng Việt: "Đồ phản bội. Ngươi sẽ chết trong cô độc và bóng tối", làm khán giả chờ mong Ngô Thanh Vân sẽ có thêm đất diễn, được khai thác sâu hơn nếu như nhà sản xuất tiếp tục có phần 3 của The Old Guard. Một số khán giả xem phim đánh giá "Quỳnh là nhân vật duy nhất có chiều sâu trong bộ phim" và đây là màn thể hiện bùng nổ của Ngô Thanh Vân.

Lần đầu, Ngô Thanh Vân sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong một bộ phim Hollywood

Khán giả khen ngợi màn trình diễn võ thuật và diễn xuất của Ngô Thanh Vân trong The Old Guard 2:



- Nước mình có Ngô Thanh Vân hay đóng phim Hollywood, quá xuất sắc.



- Tự hào người Việt Nam! Chúc mừng chị, quá giỏi!



- Ngô Thanh Vân đánh võ xem rất cuốn luôn!

- Ngô Thanh Vân đóng thì khỏi chê.

- Toàn cầu đấy, quá tự hào với Ngô Thanh Vân

- Thiệt chứ phim nhạt quá trời, tôi toàn tua tới khúc có 2 người này để xem, chemistry tràn màn hình.

- Còn có đoạn chị nói tiếng Việt nữa cơ, quá đã!



- Chờ hơn 4 năm để hóng phim mà phần 2 làm nhạt quá, không có gì hấp dẫn luôn ấy, hay được đến đoạn Andy gặp Quỳnh thôi, xong là tuột dốc không phanh, phản diện cũng hời hợt, xong kết mở, cảm giác mới xem được đoạn đầu của 1 bộ phim .

- Cảnh Ngô Thanh Vân xuất hiện lần đầu khi Booker gặp Vân, đẹp điên!

Tuy nhiên, ngoại trừ cảnh được ví như "tái hiện các màn võ thuật Hong Kong" của Ngô Thanh Vân và Charlize Theron, tổng thể The Old Guard 2 bị đánh giá nhạt nhẽo với kịch bản rời rạc. Nội dung phim thiếu điểm nhấn, từ kỹ xảo lẫn cách xây dựng hình tượng nhân vật đều đi vào lối mòn.

The Old Guard được sản xuất dựa trên tiểu thuyết tranh cùng tên ra mắt năm 2017. Vẫn còn 2 cuốn tiểu thuyết của bộ truyện này sẵn sàng để được chuyển thể lên phim. Khả năng cao, phần 2 của The Old Guard sẽ sử dụng nguyên liệu từ tập truyện thứ 2. Trong tập này, nhân vật Andy của Charlize Theron sẽ phải "đối mặt với các tội lỗi trong quá khứ" khi nhân vật Nile (KiKi Lane) làm quen dần với gia đình các chiến binh bất tử.

Ngô Thanh Vân được đánh giá là nhân vật có chiều sâu nhất phim

Các chiến binh bất tử là những người tồn tại qua nhiều thế kỷ, trôi dạt khắp nơi trên thế giới. Họ có cuộc sống dài bất tận nhưng lại bị kỳ thị, bị tử hình vì cho là phù thủy hay ác quỷ. Họ phải tìm ra những người bất tử giống mình để chiến đấu chống lại những kẻ muốn dồn họ vào chỗ chết.